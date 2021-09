Za Ladou se v EU zavírá voda, ani fakt, že rozvrátila bodové hodnocení Němců, nepomáhá před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lada Automobile Deutschland

Nikdy tu nebyly vyloženým hitem, své zákazníky si ale nacházely a Niva byla svého času dokonce nejprodávanějším vozem s pohonem 4x4 v Evropě. Tyto časy jsou dnes už definitivně pryč.

Lada už v dubnu roku 2019 oznámila, že se stahuje z trhů Evropské unie a ke konci roku to skutečně udělala. Zprvu naznačovala, že by v prodeji mohla po další léta udržet alespoň Nivu coby místní legendu a svého času nejprodávanější auto s pohonem 4x4 na celém kontinentu. I ta ale s loňskem skončila a zájemci tak mohli sahat už jen po individuálním dovozu. Ten ale nebývá cestou, jak dostat do rukou lidí jakkoli větší množství aut a případ Lady zjevně není výjimkou.

Potvrzuje to ruský Avtostat, podle nějž registrace Lad v zemích EU letos za období od ledna do srpna padly až k nule. Konkrétně bylo za osmý měsíc letošního roku prodáno pouhých 214 aut, za celý letošní rok pak 1 051 vozů. To je skutečně téměř nic a oproti už tak mizernému loňsku se jedná o propad o 39,7 %. Pro srovnání - více aut už v EU prodává i exkluzivní Alpine s jediným sportovním modelem v nabídce, vedle toho je Lada s plejádou levných modelů masovka mezi masovkami. Přesto prodává méně aut.

Není tedy těžké s Rusy souhlasit v tom, že za nově prodávanými Ladami se v EU zavřela voda. Nic na tom nezměnil ani fakt, že stále původní Niva (dokonce přímo ta na fotkách níže) svého času rozvrátila bodové hodnocení Němců, neboť i o ni zjistili, že na některé vozy prostě známky nestačí a je třeba je hodnotit jinak. Individuální dovoz pochopitelně neskončil a neskončí, nakonec i u nás lze takto koupit Nivu 2021 za pořád slušné peníze. Tímto způsobem se ale bude odbyt nejspíše dál propadat, až skončí u nanejvýš pár desítek aut za měsíc.

Ruská značka tak svým způsobem ukončila svou dekády trvající pouť západní Evropou, kterou nikdy nebylo možné označit za zcela neúspěšnou, vzhledem k obecné úrovni Lad rozhodně ne. Jak už jsme zmínili, individuální dovoz je dál možný a některé specifické Nivy se tu dokonce budou vyrábět v provedení, které nemohou dostat ani Rusové. Ve všech případech ale půjde o okrajové, z pohledu celého trhu nevýznamné záležitosti.

Může nás to jen mrzet, třebaže argumentace Rusů pro takový krok je pochopitelná. Na druhou stranu, naděje nikdy neumírá a šéf mateřského Renaultu už dříve potvrdil, že novou Nivu půjde oficiálně koupit i u nás. Teď je jen otázkou, kdy a zda vůbec dorazí. Rok 2024? Můžeme v to alespoň doufat.

Lada Niva v Evropě oficiálně skončila loni a individuální import už mnoho nezachraňuje, ačkoli Auto Bild tak trochu nechtěně udělal hodně proto, aby tento model v Německu zviditelnil. Letošní prodeje v celé EU už jsou skoro nulové. Foto: Lada Automobile Deutschland

Zdroj: Avtostat

Petr Miler