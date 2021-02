Za Ladami v Evropě se zavírá voda, poslední naděje na udržení pohasla před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lada Automobile Deutschland

Lady byly, zvlášť v některých zemích, nepřehlédnutelnou součástí automobilového prostředí po dekády, po oficiální odchodu z trhu ale začaly mizet. Teď už nepomáhá ani individuální dovoz.

Lada už v dubnu roku 2019 oznámila, že se stahuje z trhů Evropské unie a ke konci roku to skutečně udělala. Zprvu naznačovala, že by v prodeji mohla po další léta udržet alespoň Nivu coby místní legendu a někdejší nejprodávanější auto s pohonem 4x4 na celém kontinentu. I ta ale s loňskem skončila a zájemci tak mohli sahat už jen po individuálním dovozu. Ten ale nebývá cestou, jak dostat do rukou lidí jakkoli větší množství aut a případ Lady není výjimkou.

Potvrzuje to ruský Avtostat, podle nějž registrace Lad v zemích EU letos v lednu padly k nule. Konkrétně se jedná o 62 aut, což je ale skutečně téměř nic a oproti už tak mizernému loňskému lednu jde o propad skoro o 67 %. Ano, trh padá jako celek a 20-30% poklesy jsou dnes normální, nicméně pokud je výsledkem 62 prodejů, nelze s Rusy než souhlasit, že za nově prodávanými Ladami se tu zavřela voda.

Ruská značka tak svým způsobem ukončila svou dekády trvající pouť západní Evropou, kterou nikdy nebylo možné označit za zcela neúspěšnou, vzhledem k obecné úrovni Lad rozhodně ne. Individuální dovoz je možný dál a některé specifické Nivy se tu dokonce budou vyrábět v provedení, které nemohou dostat ani Rusové. Ve všech případech ale půjde o okrajové, z pohledu celého trhu okrajové záležitosti.

Může nás to jen mrzet, třebaže argumentace Rusů pro takový krok je pochopitelná. Na druhou stranu, naděje nikdy neumírá a šéf mateřského Renaultu nedávno potvrdil, že novou Nivu půjde oficiálně koupit i u nás. Teď je jen otázkou, kdy a zda vůbec dorazí. Rok 2024? Můžeme v to alespoň doufat.

Lada Niva v Evropě oficiálně skončila loni a individuální import už mnoho nezachraňuje, letošní lednové prodeje jsou prakticky nulové. Foto: Lada Automobile Deutschland

Zdroj: Avtostat

Petr Miler