„Zabiják Tesly” po ztrátě 16 miliard za kvartál ztrácí půdu pod nohama, propouští 6 procent všech zaměstnanců

Měla to být firma, která si díky bývalým manažerům Tesly vezme z nejhodnotnější automobilky světa to lepší a zbaví ji toho horšího. Během 17 let existence se ale Lucid ze „zabijáka Tesly” stále víc dostává do pozice další automobilky, kterou Tesla sama zabije.

Před pár týdny automobilka Lucid Motors oznámila, že za první letošní kvartál prodělala skoro kalhoty, přesněji šlo o 16 miliard korun. To opravdu nebyla dobrá vizitka pro firmu, která se měla stát zabijákem Tesly a v portfoliu má pouze drahé elektromobily zaměřené na dobře situované zákazníky.

Takové by vozy ani v dnešní době neměl být problém prodat, pakliže jde o atraktivní zboží. Tím se dosud jediný model Air jeví být, přesto se nezdá, že by si cestu k zákazníkům klestil snadno. A popravdě řečeno nečekáme, že by druhý model Gravity, který Lucid hodlá přivést na trh ve druhém pololetí letošního roku, slavil větší úspěch. Podobných elektromobilů je již nyní na trhu k dispozici řada, navíc i od zavedených značek, které již mají rozsáhlou síť servisních center.

Protože většinový podíl v automobilce vlastní saúdskoarabský investiční fond, který sice má peněz na rozdávání, ale charitou není, bylo pravděpodobné, že management bude muset přikročí k utahování opasků. To se skutečně i stalo a Lucid opustí 400 lidí, tedy zhruba 6 procent veškerých pracovních sil, které má automobilka k dispozici. Firmu ovšem neopustí ihned, nýbrž až na konci letošního třetího kvartálu. Zmiňované SUV je totiž zjevně třeba dostat na trh. I proto tento daný krok Lucidu letos nic neušetří, značka místo toho očekává, že na odstupném bude muset vyhozeným vyplatit až 25 mil. USD (cca 568 mld. Kč).

Šéf značky Peter Rawlinson uvedl, že propouštění zasáhne „všechny úrovně včetně vedení a středního managementu. Je těžké nechat odejít talentované členy týmu, přičemž dané rozhodnutí nebylo lehké“. Kolegové z Carscoops ho dále citují s tím, že Lucid prostě „musí zůstat obezřetný, co se týče výdajů“. Rawlinsona si jako bývalého viceprezidenta Tesly a otce Modelu S automobilka ponechá a saúdskoarabští majitelé, kteří zjevně stále věří tomu, že „budoucnost Lucidu je jasná“ a že automobilka „bude silnější“.

O něčem takovém ovšem trochu pochybujeme. Stávající sedan Air se totiž daří prodávat lépe než loni jen proto, že Lucid přistoupil k výrazným slevám. Chystané SUV Gravity pak jde proti Tesle Model X, která je nejhůř prodávaným vozem značky - jednoduše proto, že zákazníků mířících do tohoto segmentu není mnoho. Novinka Lucidu navíc kromě zajímavého designu opravdu nenabídne nic extra, ať už jde o dojezd, dobíjení či jízdní dynamiku.

Více šancí by mělo menší SUV, se kterým se počítá na rok 2026 a soupeřit bude s Modelem Y. Nicméně je třeba si uvědomit, že tento vůz ještě není plně vyvinut. A pokud Lucid hodlá propustit dle svých slov talentované členy týmu, znovu můžeme jen stěží počítat s něčím přelomovým. Zvláště když stávající kolo výpovědí přichází 14 měsíců po tom loňském, kdy automobilku muselo opustit dokonce 1 300 lidí. Během krátké doby tak Lucid přijde asi o čtvrtinu zaměstnanců.

Výrobce elektromobilů v nemalé míře spoléhá na SUV Gravity. To je sice pohledné, ovšem prodejně ho rozhodně nespasí. Stávající kolo výpovědí tedy rozhodně nebude poslední. Foto: Lucid Motors

