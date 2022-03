Začala nová doba, Volkswagen odhalil první „softwarový facelift” svého modelu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Proč se trápit s úpravami nárazníků, světel nebo prvků interiéru, když lze auto faceliftovovat jen na počítači? Takovou otázku si zřejmě položili v Německu a došli k tomu, že si vystačí s tím druhým, alespoň prozatím.

Na premiéru Volkswagenu ID.3 došlo v září roku 2019. Pokud by takový model dorazil před pár lety se spalovacím ústrojím namísto elektrického, Němci by v této době již prakticky měli hotový facelift, se kterým by se v řádu několika měsíců pochlubili. Jenže s bateriovým pohonem zjevně přichází nové časy. Modernizace se totiž sice chystá, přičemž zákazníci z ní budou moci profitovat již v dubnu, ovšem na první pohled se na modelu ID.3 nezmění ani šroubek. Důvodem je ta skutečnost, že jde o facelift softwarový. Skutečně, doba holt velí k úsporám na všech frontách.

Inovace se navíc netýkají pouze elektrického hatchbacku, ale celé rodiny modelů ID, takže je tím zabito hned několik much jednou ranou. Volkswagen přitom zapracoval jak na asistenčních systémech, tak na zlepšení hlasového ovládání a rovněž na vyšším dobíjecím výkonu. Ten u modelů s baterií o kapacitě 77 kWh vzrostl ze 125 na 135 kW, což není až tak zásadní, nicméně v tomto případě se počítá vše. Byť je třeba dodat, že většina stanic rozesetých po Evropě je na tom podstatně hůře, jde totiž spíše o domácí wallboxy, u nichž se dobíjecí výkon pohybuje obvykle okolo 10 kilowatt.

I proto se VW nezaměřil pouze na dobíjení, ale i na samotné baterie. Ty mohou nově počítat s vylepšeným termálním managementem, který by měl navýšit dojezd za chladného počasí, který zejména v minusových teplotách tragicky klesá. Často vám tak v zimě stačí jen popojet pár desítek kilometrů, a již máte po několika desítkách procent kapacity baterií. U vozu startujícího na 1,2 milionu korun dojezd 165 km v sedmi pod nulou působí až trapně.

VW dále upravil navigaci, zejména pak funkci plánování cest. Nově totiž systém bere v potaz data o hustotě dopravy, stejně jako o objížďkách. Ty následně dá dohromady s informacemi o síti dobíječek, načež vám pak může naplánovat ideální trasu, a to i dle dostupného dobíjecího výkonu. Kvůli veřejným stanicím je pak ostatně součástí softwarového faceliftu také nový ochranný režim baterií, který omezuje dobíjení jen na 80procentní kapacitu. Životnosti baterií a bezpečnosti dobíjení to logicky pomůže, už tak mizerné použitelnosti však nikoli.

Od elektrického pohonu se můžeme přesunout k dalším inovacím, mezi něž patří vylepšení hlasového ovládání na „prémiovou úroveň“. VW totiž uvádí, že schopnost systému rozpoznat jednotlivé povely vzrostla na 95 procent. Kromě toho všem Němci zapracovali i na asistenčních funkcích a autonomním řízení, systém tak nyní dokáže měnit jízdní pruhy, upravovat automaticky rychlost vozu a zároveň umožňuje jízdu bez vašeho zapojení i na silnicích s horším dopravním značením.

Lepší je rovněž i funkce autonomního parkování, u které lze počítat s rychlostí až 40 km/h, stejně jako s pamětí. Elektromobil od Volkswagenu tak můžete kupříkladu naučit samovolně zajíždět do garáže, aniž by v té chvíli byl někdo za volantem. Jakmile za něj ovšem usednete, můžete si užívat vylepšených technologií, mezi které patří třeba head-up displej s rozšířenou realitou. Či palubní menu, které vás lépe informuje o stavu baterií.

Tím jsme se nicméně dostali na konec tiskové zprávy, znovu potvrdit tak můžeme už jen dubnové spuštění inovací. U existujících aut by přitom modernizace měla proběhnout skrze internet, nově vyrobené vozy ji pak dostanou logicky už v továrně. VW přitom dodal, že software hraje u jeho novinek stále větší roli, i proto, že je spojen s dodatečným platebním programem, který ovšem už dnes lidé obchází a snaží se dostat k placeným funkcím zdarma.

