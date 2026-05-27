Zachránil ji jednou, zachránit ji má i podruhé: Alfa Romeo se po odpískání nesmyslných plánů vrátí s hatchbackem, dostane spalovací motor
Petr ProkopecSlavná italská značka se sice v rámci mateřského koncernu stala součástí jakési druhé ligy, přesto jí to dává lepší šanci přežít než za předchozího vedení. Nástupce jediných opravdu ve velkém prodávaných moderních modelů s tím souvisí. Může vzniknout docela levně a znovu zabodovat.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Minulý týden koncern Stellantis představil svou novou strategii, s jejíž pomocí se má definitivně odrazit ode dna, ke kterému jej začala posílat umíněnost jeho předchozího šéfa, Carlose Tavarese. Do roku 2030 se tak dočkáme neskutečných 110 novinek od 14 značek, které pod jednotná křídla spadají. Klíčové ovšem budou pouze čtyři z nich - Jeep, Ram, Peugeot a Fiat. Zbývající desítka pak byla usazena na druhou nebo třetí kolej, neboť Stellantis u ní počítá pouze s některými ze světových trhů. Po stránce technologické pak mají profitovat z toho, co hlavní proud vyvine.
Jedním z klíčových komponentů je nová architektura STLA One, která byla navržena tak, aby posloužila autům segmentů B, C i D. V podstatě tedy může podepírat všechno od kompaktních hatchbacků až po velká SUV. Využít by ji proto mělo hned 30 novinek, od kterých Stellantis očekává, že ročně zabodují u zhruba dvou milionů lidí. Podstatné pak je, že STLA One nebyla navržena jako čistě elektrická architektura. Místo toho ji koncern tituluje jako „multienergetickou“.
Po oficiálním oznámení se začalo spekulovat především o budoucnosti Alfy Romeo, která už součástí první ligy není. A to některých vyvolalo obavy, co s ní bude dál. Stellantis proto dodatečně přišel i prezentací týkající se budoucnost pouze Alfy Romeo, která se v tuto chvíli nezdá být chmurnou
Značka má do konce dekády přijít s modelem Junior v nové verzi a vedle něj nabídne i zcela nové SUV v segmentu C. Stát bude na plaftormě STLA M, která taktéž funguje jako multienergetická. Znamená to tedy příchod spalovacího i elektrického pohonu, které mají být spojeny s kvalitním interiérem, vysokým výkonem a okouzlující jízdou, tak to alespoň vidí sama Alfa.
Nás ale víc zaujala ještě jiná novinka, nový kompaktní hatchback, kterému už poslouží STLA One. Podle automobilky máme očekávat vůz ve stylu někdejší Alfy Romeo 147 či jejího pozdějšího nástupce, modelu Giulietta. Tohle byly modely, které svého času zachraňovaly Alfu před skonem, neboť se prodávaly v opravdu vysokých počtech, tedy aspoň na poměry italské automobilky - Giulietty Italové vyrobili 469 067 exemplářů, předchozí 147 pak dokonce 651 823 kusů. To nejsou malá čísla.
Alfa Romeo se tedy evidentně rozhodla, že znovu zkusí hledat zákazníky kdesi mezi těmi, pro které jsou Kia K4 nebo Volkswagen Golf příliš obyčejné, a BMW řady 1 či Mercedes třídy A zase moc drahé. Chystaný hatchback by se tedy měl rozkročit mezi mainstreamem a prémií. Jak moc v tom bude úspěšný, bude záviset hlavně na ceně. V jednom ohledu ovšem již nyní máme jisto - zatímco Alfa Romeo 147 byla ve verzi GTA k mání i se šestiválcem, novinka stejně jako Giulietta víc než čtyřválce nedostane. Klíčové nicméně je, že se u vozu počítá také se spalovacím pohonem, bez něj by byl větší úspěch předem vyloučen.
Ani nová strategie navíc neznamená, že bychom se už nedočkali žádného čistokrevnějśího sporťáku. Italové dále potvrdili, že v rámci divize BottegaFuoriserie chystají nový zakázkový projekt, který půjde ve stopách Alfy Romeo 33. Stejně tak se chystají i nové generace modelů Giulia a Stelvio, s těmi ovšem dříve než v roce 2028 počítat nemáme. Původní Tavaresův plán totiž mluvil o jejich elektrifikaci, která by ovšem následně vedla k více či méně nulovým prodejům. Proto bylo třeba oba vozy přepracovat.
Podobně jako předchozí model 147 se i Giulietta vyráběla dlouhých deset let. A prodávala se velmi slušně. Zda úspěch stihne i jejího nástupce, ukáže až čas. Foto: Alfa Romeo
Zdroj: Stellantis
