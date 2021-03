Žádané auto, kterému zlomila vaz pravidla EU, se prý do prodeje v Evropě vrátí oklikou před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Suzuki

Když už některé automobilky musí přestat prodávat určitý model kvůli zpřísňujícím se pravidlům EU, obvykle nehledají cesty, jak jej udržet v prodeji. Suzuki je zjevně výjimkou.

Je tomu už více než rok, co se ukázalo, že stále přísnější pravidla EU zlomila vaz dalšímu autu. Šlo o Suzuki Jimny, sice malé auto s docela prťavým motorem, jenže off-road naladěný tak, aby byl schopen pohybovat se i skutečným terénem. Něco takového nepřeje nízké spotřebě paliva a tedy ani emisím CO2, což je stav, který je s prodejem v Evropě neslučitelný.

Suzuki tehdy nenašlo konstruktivní cestu, jak Jimny udržet v prodeji, a tak s ním v zemích Evropské unie (nikoli v Evropě jako takové) skončilo. Japonci ale brzy poznali, že nejde o vůz, kterému by lidé dali prostě sbohem a šáteček, když se ojetiny začaly prodávat výrazně dráž než kdysi nové vozy. Nějaké cesty tak přece jen hledat začali a nechali Jimny homologovat jako dodávku. Pro ty neplatí tak přísné limity CO2 a v této podobě se vůz nyní v EU opět prodává, asi ale tušíte, že bez zadních sedadel to není úplně to pravé ořechové.

Suzuki tak hledá dál a podle japonského BestCarWebu se nyní konečně vydalo cestou, kterou se asi mělo vydat hned - pro Evropu nadělí Jimny jiný motor. Ne snad, že by jich automobilka měla na rozdávání, výhodu má ale v tom, že jejím významným investorem je Toyota a ta motorů na rozdávání skutečně má. A kdo by nechtěl, aby jeho dcerunka prospívala, že? Podle zdroje se tak prý Suzuki s „matkou” domluvilo na tom, že mu poskytne pohon THS-II, který známe - uhádli jste - z Toyoty Yaris Hybrid.

Takový pohon nebude mít problém obstát ani před limity CO2, ani před emisními normami Euro, se kterými by standardní pohon Jimny měl výhledově také potíže. Spojení spalovací jedna-pětky M15A-s elektromotorem a Li-ion baterkou s celkovým výkonem 116 koní ale není nejlevnější, a tak se prý uvažuje i o možnosti nasadit přeplňovanou jedna-čtyřku K14D s 48voltovým startér-generátorem s 13 koňmi přímo z produkce Suzuki, který se objevuje ve Swiftu Sport. Tím by si ale automobilka tolik nepomohla.

Tak či onak je zjevné, že Suzuki chce s Jimnym zpět do EU, je tu prostě moc populární. A kde je vůle, objeví se i způsob. Vzhledem k tomu, že onen hybridní pohon Toyoty by mohl být i relativně dlouhodobým řešením, klidně i za hranice normy Euro 7, vsadili bychom se, že Japonci vyrazí touto cestou, realitu ukáže až čas.

Suzuki Jimny, které po krátkém období slávy loni vypadlo z nabídky značky v EU, se vrátí s jiným motorem, nejpravděpodobněji hybridem od Toyoty, která automobilku spoluvlastní. Foto: Suzuki

Zdroj: BestCarWeb

Petr Miler