Žádné nesmyslné čtyřválce, žádný konec osmiválců, žádný konec dieselů. BMW zůstanou aspoň pod kapotami „normální” včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

I když je otázkou, co je dnes vlastně normální, neboť s podobným přístupem se setkáváme stále vzácněji. O to víc rádi za něj musíme být, dává naději na slušných pár let dopředu, kdy by současný dogmatismus mohl přejít i konkurenty.

Je opravdu těžké být dnes v pozici nadšence „pozitivně odvařený” z přístupu jakéhokoli většího výrobce aut. Když už i Porsche dělá tolik přešlapů, můžete si být skoro jisti, že jakákoli masověji zaměřená automobilka jich bude dělat jen víc. Opravdu tedy nehoříme ani pro většinu z toho, co dnes dělá BMW, třeba budoucnost jeho interiérů je jedna velká katastrofa. A jakým způsobem zdevastovalo ikonu typu M5 v podstatě jen kvůli tomu, aby si mrzkých pár let (protože za chvíli to stejně přestane fungovat) mohlo v kolonce papírových emisí napsat vylhanou nesmyslnou hodnotu, bere dech.

Ale musíme být realisté. Poloprázdnou sklenici lze vždy vidět plnou víc i míň a v případě BMW musíme být rádi za to, co nám navzdory všem tlakům pořád servíruje. Pokud se vám zachce efektivního moderního dieselu prakticky v jakémkoli autě, pokud se vám zachce sportovních modelů s ryze spalovacími motory a manuálními převodovkami, pokud se vám zachce osmiválce do čehokoli od vyšší střední třídy dál, nenajdete zastání nikde jinde. Za sebe říkám, že i současná M3 G80 s manuálním řazením je parodie na to, čím byl byť její nijak ohromující předchůdce. Ale pokud si chcete koupit nové auto, které vás jako řidiče aspoň trochu nadchne, a nemáte 5 556 009 Kč na nové Porsche 911 GT3, je to vaše sakra nejlepší možnost, podobně jako ještě levnější M2.

Aspoň část BMW se snaží zůstat svá, nabízet něco víc než „compliance cars” a „trendy” nesmysly, které jen ocení lidé, pro které auto s logem BMW znamená asi tolik jako spodní prádlo s logem BMW - zdroj image. V tomto duchu tedy musíme být rádi za nejnovější salvu (bez přehánění) vyjádření z různých částí nejvyššího vedení automobilky pro Financial Times, Car Expert, Automotive News, Drive a další média.

Je skutečně pozoruhodné, že jich tolik přišlo najednou ve stejný čas, podezíráme někoho z představenstva, že někde na schůzce s níže postavenými manažery ve stínu aktuálního vývoje řekl něco ve stylu: „Jděte a šiřte poselství o tom, že BMW se lepších časů dožije jen zraněné, ne zničené!” Všechna dále citovaná vyjádření totiž padla na různých místech světa z úst různých lidí při různých příležitostech a v různých souvislostech, přesto prakticky všechna říkají to samé.

Za zmínku stojí v prvé řadě komentář šéfa BMW M van Meela, který řekl, že BMW nebude následovat konkurenty v nesmyslech, které dělají, ale pojede si svou v souladu s tím, co se po něm chce a co pořád může. Odmítl tak další dowsnizing po vzoru Mercedesu, který devastuje svá AMG, podle van Meela to ale není funkční přístup. Zejména odmítl nesmyslné hybridní čtyřválce pro sportovní modely už kvůli tomu, že nedokážou nabídnout soustavně maximální výkon při vysokém nasazení. Navíc ani lépe nevyhoví normě Euro 7, od Mercedesu je to jeho vlastní rozmar, že touto cestou šel - nemusel.

„Vždy sledujeme konkurenci a způsob, jakým naši soupeři hledají své vlastní cesty. Ale ve výsledku, když se díváte na jiná auta, díváte se na něco, co bylo rozhodnuto víceméně před pěti lety. Takže byste neměli upravovat své myšlenky při pohledu na ostatní. Protože když vidíte, co už dělají, je to příliš pozdě,” řekl van Meel a jednoznačně potvrdil, že i příští generace M4 dostane ryzí šestiválec. A maximálně elektrickou verzi k tomu, hybrid nebude. „Protože šestiválec, stejně jako osmiválec, je velmi ikonický motor a perfektně se hodí k M3 z hlediska rozložení hmotnosti, výkonu a dynamiky,” vysvětlil jasně.

Ještě šířeji toto téma postihli Frank Weber, hlavní vývojář firmy, a Jochen Goller, člověk odpovědný za prodej a vztahy se zákazníky. Goller se zaměřil hlavně na USA, kde očekává pokles zájmu o elektromobily, což je ale BMW jedno, neboť nabízí všechno a lidem snadno dodá i cokoli jiného. Automobilka také těží z toho, že asi dvě třetiny aut pro USA v USA také vyrábí, takže i celní války jsou mu celkem ukradené. „Předpokládali jsme, že lidé nebudou chtít být diskriminováni kvůli preferovanému hnacímu ústrojí. Vydali jsme se tedy cestou, kterou nyní ostatní následují,” říká Goller a má pravdu.

Minimálně Američanům a lidem na Středním východě pak zůstanou k dispozici i osmiválec. „Existují trhy, jako jsou USA a Střední východ, kde nelze V8 nahradit hybridními řadovými šestiválci,” řekl k věci Weber „Tohle není o výkonu. Z hlediska zrychlení jsou srovnatelné, ale zákazníci mají rádi hladkost, zvuk a pocit z V8. Budeme i nadále nabízet motory V8,” nedal prostor k pochybám. Evropa takové štěstí mít nemusí, pro tu ale dál slíbil diesely - přijdou i úplně nové motory, které budou ještě efektivnější a čistší než dnes.

Na opačném straně planety své kolegy podpořila také Sylvia Neubauer, Gollerova zástupkyně pro prodeje a vztahy se zákazníky. Rovněž ta odmítla myšlenku přechodu jen na elektřinu, a to i u specificky zaměřených modelů M. I tam si půjde vybrat: „Zbude prostor také pro další technologie pohonu, jako jsou hybridní nebo konvenční spalovací pohony,” uvedla.

Je zjevné, že BMW možná budou dál vypadat divně a uvnitř budou laciné a uživatelsky nepřívětivé až k zbláznění, aspoň pod kapotami ale zůstanou „normální”. Tedy normální podle nás - racionální, logické, technicky i zákaznicky uctivé, ekonomicky efektivní. Dříve nebo později bude těmto hodnotám znovu nakloněn celý průmysl, ať už v jakékoli podobě, je to nevyhnutelný výsledek „dostatečně dlouhé hry”. Snad se jejího konce půjde dožít aspoň v BMW. Jak už padlo, i současná M3 je dost kontroverzní nabídkou, nic lepšího za její peníze ale nekoupíte. A pět let s ní ojezdíte jako nic, pokud tedy netrávíte na silnicích dny i noci..

Stačí se podívat do interiéru nového BMW M3 Touring CS bez tlačítek s obrazovkami jak snowboardy, abyste věděli, že touhou po tomto autě ježka neporodíte. A jeho hmotnost či povinný automat s HDM vás též nerozpálí. Ale jinak je to pořád velmi schopný šestiválcový kombík s nulovou elektrifikací a pohonem všech kol, jak umění možného prochází. A podobné bavoráky hned tak ze scény nezmizí. Foto: BMW

Zdroje: Financial Times, Car Expert, Automotive News, Drive

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.