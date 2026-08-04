Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou

Je vážně rok 2026 a tohle je vážně úplně nové auto. Ještě existují firmy, které chápou, že pro řadu nadšených řidičů není zdrojem potěšení ani tak vysoký výkon, rychle řadící automat nebo pestrobarevný palubní displej, ale hlavně precizní propojení s lehkým autem bez nesmyslů na palubě. Tohle je vůz přesně pro ně.

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Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou

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Foto: Hennessey Special Vehicles

Je vážně rok 2026 a tohle je vážně úplně nové auto. Ještě existují firmy, které chápou, že pro řadu nadšených řidičů není zdrojem potěšení ani tak vysoký výkon, rychle řadící automat nebo pestrobarevný palubní displej, ale hlavně precizní propojení s lehkým autem bez nesmyslů na palubě. Tohle je vůz přesně pro ně.

Všimli jste si, jak moc se v posledních letech rozchází představy výrobců a zákazníků o dokonalém autě? Nejspíš ano, jde totiž o propast, vedle které se i Machocha jeví jako drobný terénní zlom. Co totiž potřebujete k tomu, abyste se dostali z jednoho místa na druhé? Když pomineme motor, kola, volant či sedačky, vlastně toho moc není. Výrobci se nicméně rozhodli, že bez alespoň tisícovky funkcí dnes auto není autem. Je pak sice pravdou, že ke zhruba stovce je dotlačili politici, ovšem i tak to znamená, že za 900 věcí jen zbytečně platíte, aniž byste je nutně potřebovali.

Paradoxní je, že u aut pro náročné situace dlouho nebyla lepší, ale jen horší. Výrobci začali volit stále absurdnější technická řešení šroubující hmotnost snadno až za hranici dvou tun a na jejich palubu nahrnuli podobnou hromadu nesmyslů. O redukci nadváhy se pak pokouší třeba tak, že klasickou kliku uvnitř nahradí látkovým poutkem. Zatímco na jedné straně přichází s metráky navíc, na druhé ubírají pouhé gramy. V té chvíli si říkáte, zda náhodou nemáte tu čest s pacientem doktora Chocholouška, protože nikdo normální by něco takového neudělal.

Právě normálnost se v automobilové branži začíná stává vzácným zbožím. Proto ostatně cokoli z tohoto ranku, co se na trhu objeví, je prakticky okamžitě modlou. Platí to také o Hennessey Blackbird, novém supersportu texaské firmy, která proslula jak laděním všemožných modelů Fordu, tak i vlastními vozy, které by teoreticky měly zvládnout více než 500 km/h. Nic takového vám ovšem novinka nabídnout nehodlá. Hennessey totiž zmiňuje, že cílem u tohoto vozu bylo zapojení řidiče do hry.

Z toho důvodu se do kabiny nenastěhoval jediný displej, místo toho lze počítat pouze s analogovými budíky. Ty doplňuje volant bez tlačítek, se kterým dorazila také hlavice šestistupňového manuálu. Blackbird pak sice je možné propojit s vaším telefonem, přičemž počítat lze s funkcemi Android Auto a Apple CarPlay, to je ale vše. Samotné auto si klade na cíl vás nijak nerozptylovat, hlavně pak při ostré jízdě.

Hennessey si ovšem rovněž dalo za úkol, abyste uvnitř netrpěli ani ve chvíli, kdy se třeba z Prahy vypravíte na francouzskou riviéru. Kabina je proto prostorná a sedadla především pohodlná, i když nabízí nemalé boční vedení. Dále tu pak zavazadelník na dvě víkendové tašky, další úložný prosto v kabině či hned čtyři držáky na nápoje. Výčet pak uzavírá adaptivní podvozek.

Pohon vozu dostal na povel atmosférický 6,2litrový osmiválec, za kterým stojí britská společnost Ilmor. Ta dlouhodobě dodává závodní agregáty pro Chevrolet, přičemž pochopitelně využívá výchozích jednotek koncernu General Motors. Texasané pak do vývoje promluvili rovněž, načež tu máme výkon pohybující se mezi 800 a 850 koňmi a červené pole startující v 9 tisících otáček. Jednotku přitom doplňuje šestistupňový manuál, který zaměstnává zadní kola.

Protože Blackbird váží pouhých 1 360 kilogramů, asi není překvapením stovka za 2,5 sekundy. Nejvyšší rychlost 354 km/h je pak plně dostačující. Jakkoli je otázkou, jestli se některé z těchto parametrů ještě nedočkají upřesnění - na předání prvních exemplářů má totiž dojít až v roce 2029.

Dodejme, že Blackbird byl pojmenován podle letounu SR-71, kterému Texasané vzdávají hold také samotnou produkcí - k dispozici totiž bude jen 71 kusů. Už víc než dvě třetiny aut ovšem mají své majitele a nebylo by překvapením, kdyby v době premiéry, která proběhne 14. srpna v Monterey, nebyl k dispozici jediný kus. Jak jsme řekli, cokoli, co je normální, dnes lidé kupují více než housky na krámě, a to i přes cenu startující na 53 milionech korun. Je k opravdu nepochopitelné, že poptávce po takových věcech naprostá většina výrobců nevychází vstříc vůbec nijak.


Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 1 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 01Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 2 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 02Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 3 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 03Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 4 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 04Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 5 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 05Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 6 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 06Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 7 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 07Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 8 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 08Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 9 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 09Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 10 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 10Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 11 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 11Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 12 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 12Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 13 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 13Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 14 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 14Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 15 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 15Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 16 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 16Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 17 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 17Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 18 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 18Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 19 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 19Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 20 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 20Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 21 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 21Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 22 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 22Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 23 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 23Žádné turbo, žádný automat, žádné displeje. Jen vy, 9 000 otáček a 1 360 kg. Nový „analogový” supersport je okamžitě modlou - 24 - Hennessey Blackbird 2026 prvni sada 24
Hennessey Blackbird je řidičské auto bez zbytečných serepetiček. Není tak divu, že Texasané mají víc než dvě třetiny plánované produkce vyprodány. A to ještě ani neproběhl veřejný debut a výroba dříve než v roce 2029 neodstartuje. Foto: Hennessey Special Vehicles

Zdroj: Hennessey Special Vehicles

Petr Prokopec

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