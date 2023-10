Žádný elektromobil nenabídneme ani za 6 let, říká jeden z mála šéfů automobilek, právě proto ho ale dříve vyhodili před 5 hodinami | Petr Miler

Je třeba ctít každého, kdo si v této době dovolí jít proti proudu a místo ideologických výkřiků dá přednost technicky korektní argumentaci. A je třeba si toho vážit o to víc, když přesně kvůli tomu přišel o svou předchozí práci.

Kolik automobilek a jejich šéfů dnes dokáže o elektromobilech mluvit otevřeně a technicky i ekonomicky správně popisovat jejich nedostatky? Takových se pár najde, byť i v tomto případě jde o výjimky. Kdo z nich je ale vedle svého slovního odporu také schopen vstát a říci: „Je to nesmysl, nic takového dělat nebudeme?” To už se dostáváme do hodně vybrané společnosti, vedle Horacia Paganiho nás mnoho dalších nenapadá. A s produkcí této značky pohybující se někde ve stovkách aut za celou dobu její existence to skutečně není postoj, který by měl moc změnit podobu světového automobilismu.

Nyní ale Pagani získal na tomto poli cenného spojence, lze-li v případě šéfů konkurujících si automobilek o něčem takovém hovořit. Ani ten neřídí zrovna koncern VW, ale je to o poznání větší firma, jejíž jméno ve světě rezonuje i díky spojení s 8 tituly mistra světa mezi konstruktéry a 12 tituly mistra světa mezi jezdci ve Formuli 1. Jde pochopitelně o McLaren, jehož vedení se po těžkostech předchozích let nově ujal Michael Leiters. A je to kovaný technik, takové lidi v nejvyšším vedení automobilek už bohužel často nevídáme.

Nedokážeme si ostatně představit, že by Volkswagen šířil takové bludy o elektromobilech, kdyby ve vedení firmy stále byl někdo jako Ferdinand Piëch - technik. A nedokážeme si představit, že by Mercedes tak rychle upadal, kdyby ve vedení firmy stále byl někdo jako Dieter Zetsche - technik. Firma se ostatně po jeho odchodu z nejvyšší exekutivní funkce během pouhého roku, po který musel kvůli interním pravidlům zůstat mimo její struktury, změnila tak, že už ani nechtěl usednout na dávno domluvenou pozici šéfa dozorčí rady. Michael Leiters je také technik, ostruhy si získal jako šéf vývoje několika modelů u Porsche, v posledních letech byl pak znám hlavně jako technický šéf Ferrari. Nyní vede McLaren.

Když skončil u Ferrari, proslýchalo se, že tomu tak je kvůli jeho odporu k vidině elektrické budoucnosti značky - Ferrari elektrické být chtělo a chce, Leiters ale měl říkat, že to je nesmysl, na kterém se nebude podílet. Teď už asi nemůže být pochyb o tom, že to tak bylo, neboť ve vedení McLarenu říká v podstatě to samé. V rozhovoru pro agenturu Bloomberg tak bez okolků uvedl, že dříve než v roce 2030 žádný elektrický McLaren neuvidíme.

Leiters se v rozhovoru nepřímo vysmívá autům jako Rimac Nevera, která sice mají tisíce koní a stojí desítky milionů, na okruzích je ale zašlapou do země v podstatě primitivní spalovací auta za miliony. Německý technický guru jasně říká, že žádná bateriová technologie potřebná k výrobě rozumně fungujícího elektromobilu nebude existovat dříve než v roce 2030. A to je nejdřívější možný termín, do té doby se McLaren s takovým vozem nebude obtěžovat - výsledek vy byl těžký, v komplexních jízdních situacích pomalý a nepraktický.

„Hmotnost je extrémně důležitá, potřebujete také správný dojezd,” řekl Leiters pro Bloomberg při otevření nového showroomu značky v Dubaji. „Neočekávám, že tato technologie bude připravena pro před koncem dekády,” dodal a pustil se nepřímo do Rimacu. Ten sice ohromuje zrychlením v přímce, ale to je všechno, je to poník zvládající jediný trik. McLaren podle něj nemá žádný zájem vyrábět podobné auto, protože použití současné technologie baterií by znamenalo vytvoření otylého stroje, který by nevtahoval řidiče do hry tak, jak to umí současné spalovací McLareny.

„Nechceme vyrábět elektromobil, který váží dvě tuny a pak má 2 000 koní,” řekl Leiters s tím, že dokud technologie neumožní dostat hmotnost někam k 1 500 kg, McLaren je ze hry. Rimac Nevera přitom váží brutálních 2 300 kg a na Nordschleife se nedostane s časem ani pod 7 minut v momentě, kdy se spalovací modely s 500 koňmi dostávají k metám okolo 6:45. A bavíme se pořád o silničních autech.

Postoj šéfa McLarenu tak berme jako svěží vítr mezi obvykle ideologickými postoji jeho kolegů z vedení jiných firem. Ani Lotus, pro jehož zakladatele byla hmotnost naprosto vším, se dnes neštítí nabízet 1,7tunové rádoby sportovní kupé s elektrickým pohonem. Spalovací McLareny dnes váží snadno okolo 1 300 kg, přičemž nabízí prakticky nekonečnou využitelnost. Něčemu takovému se žádný elektromobil nevyrovná a Leiters nemá důvod jej nabízet, nabídl by jen méně za více. Je fascinující, kolik jiných výrobců s tím dnes nemá problém.

McLaren Artura je hybrid, ale to je maximum, kam nyní hodlá britská značka zajít. Elektromobily podle jejího šéfa nepřipadají v dohledné době v úvahu přesně z těch důvodů, které je činí nesmyslnými jakoukoli racionální optikou. Foto: McLaren

