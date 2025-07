Žádný sex a video, jen lži: VW prý zavírá továrnu kvůli klesajícím prodejům spalovacích aut, tak se podívejme na čísla před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

A je to lež tak průhledná, že ji oficiální prodejní výkazy prokážou po asi pětisekundové analýze. Někteří buď vědomě překrucují realitu. Anebo začali věřit svým „pravdám” tak moc, že toto vysvětlení pouští do světa v upřímném přesvědčení, že to tak prostě musí být.

Jestli je něco mimo jakoukoli diskuzi, pak je to fakt, že koncern Volkswagen se už pěkných pár let nachází na sestupné trajektorii. I když pomineme slova vedení o tom, že koncern je zralý na bankrot, což mohou někteří označit za motivační hyperbolu, karty jsou rozdány jasně - svého času největší automobilka světa dnes vyrábí o miliony aut méně než vedoucí Toyota a ztrátu rozhodně nestahuje. Naopak už nějaký čas dál umenšuje své aktivity zejména v Evropě. A aktuálně ani nejde říci, že by si zdejší ztráty kompenzovala jinde.

Mimo starý kontinent se potýká s často ještě většími potížemi, přičemž největší vliv na jeho aktivity má počínání firmy v Číně. Tam byl VW po léta jasným hegemonem, v posledních letech ale ztratil miliony zákazníků ve prospěch zejména lokální konkurence. Před pár dny se tak skrze německá média provalilo, že byl vůbec poprvé v historii přinucen k úplnému zavření jedné ze svých čínských továren. To je nyní oficiální fakt, když to agentuře Reuters potvrdila sama automobilka.

„Můžeme potvrdit, že závod SAIC-VW v Nankingu ukončil výrobu,” stojí v prohlášení automobilky. Ještě před tímto potvrzením jsme nucenou kontrakci čínských aktivit VW připsali divoké sázce na elektrická auta, která vedla podobně jako zde k velmi malým novým prodejům a současně k zanedbání spalovací části nabídky (i v Číně je to pořád dominantní část trhu) a ztrátě pozic na tomto poli. Jiní to ale staví do úplně opačného světla. A sám VW tomu svými komentáři vehementně pomáhá.

Mnohá média, mj. Carscoops v podstatě jen mezi řečí používají obraty typu, že VW už nějaký čas mířil k tou, aby začal zavírat továrny „kvůli klesajícím místním prodejům vozů se spalovacími motory”. Sama automobilka pak k věci ve stejném duchu říká, že „mnoho závodů společnosti SAIC Volkswagen se v současné době přestavuje nebo již bylo přestavěno na výrobu elektromobilů”, jako by snad to měla být spása.

Je pravdou, že zrovna v Nankingu se vyráběly spalovací modely, nic to ale nemění na tom, že Němci k zavření zrovna této továrny nepřistoupili ani kvůli úpadku zájmu o benzinové a hybridní vozy, ani kvůli rostoucímu podílu elektrických aut na celkových prodejích VW v Číně. Někdy diskuze na téma, zda jsou trampoty automobilek jako Volkswagen způsobeny tím, že dělají na poli elektrickém příliš mnoho, nebo dělají příliš málo, připomínají debaty o tom, zda byla dřív slepice nebo vejce. Tady ale vážně není co řešit, čísla říkají vše.

Pro nadpis tohoto článku jsme si vypůjčili název slavného filmu z roku 1989, sex a video ale můžeme vynechat. Že by v Číně VW klesaly prodeje spalovacích aut (nebo bylo dokonce třeba přitopit pod kotlem výroby těch elektrických), je bohapustá lež. Stačí se podívat na prodejní data za letošní rok podle čínské asociace výrobců CAAM, která mapují jak odbyt místních Volkswagenů vyráběných Němci ve spolupráci se zmíněným SAICem, tak s FAW. A vykreslují dokonalý opak toho, co se traduje.

Prodeje modelů Volkswagenu v Číně za 1. pololetí 2025 podle CAAM

(model - prodaných aut : meziroční změna - seřazeno dle meziročního vývoje, elektrické modely tučně)

Bora - 43 117 aut : +108 %

Tharu - 71 695 aut : +106,7 %

Tiguan L - 92 817 aut : +92 %

Golf - 19 059 aut : +73,3 %

Talagon - 4 831 aut : +53,9 %

Golf GTI - 1 338 aut : +47,2 %

New Polo - 975 aut : +40,3 %

Magotan - 100 144 aut : +12,7 %

Tavendor - 12 582 aut : +12,6 %

Tayron - 86 129 aut : +6,46 %

Sagitar - 113 428 aut : +6,2 %

Passat - 107 459 aut : +3,8 %

T-Roc - 32 133 aut : +2 %

Lavida - 134 073 aut : +1,3 %

Tiguan L PHEV - 78 aut : +0 %

Teramont - 14 333 aut : -11,2 %

VW CC - 9 214 aut : -16,1 %

Lamando - 12 420 aut : -16,9 %

Passat PHEV - 1 475 aut : -19,4 %

ID.7 Vizzion - 1 206 aut : -23,9 %

ID.4 X - 9 324 aut : -31 %

ID.3 - 20 493 aut: -37,4 %

ID.4 Crozz - 11 035 aut -50,8 %

Viloran - 4 788 aut : -60 %

Tayron X - 1 076 aut : -60 %

A7L - 1 175 aut : -86,6 %

ID.6 X - 4 auta : -96,7 %

ID.6 Crozz - 812 aut : -99,8

Pokud toto někomu přijde jako klesající prodeje spalovacích a rostoucí zájem o ta elektrická, potřebuje k očnímu. VW si letos v Číně vede slušně, jak ale vidíte, je tomu tak jen a pouze díky spalovacím modelům, které téměř všechny prodejně rostou nebo aspoň drží linii. Všechny elektrické typy do jednoho masivně klesají nejméně o 24 procent z roku na rok. A nominální prodeje vidíte sami - je to skoro nic. Pokud z pořadí oddělíme jen vozy vyráběně se SAICem, je to stejná píseň. Celkové prodeje vykazují meziroční růst o 16,75 procenta, bilanci modelů ID.6 X, ID.3 a ID.4 X vidíte sami.

Jestliže si VW myslí, že to je jinak a adekvátní reakcí na nastalou situaci je konverze továren na výrobu elektrických aut, pak potěš koště, může čekat jedině další rozklad. Žijeme v opravdu fascinující době, kdy jsou podobné věci konstatovány bez opory v čemkoli a realitu nejen nereflektují, dokonale ji obrací na tuby. VW zjevně sedí ve vlaku jedoucí špatným směrem. A čím později z něj vystoupí, tím déle bude trvat, než znovu dosáhne jakéhokoli smysluplného cíle. Zatím jen s úsměvem počítá zdolané zastávky...

Tvrdit, že VW zavírá první továrnu v Číně kvůli klesajícímu zájmu o spalovací auta, je zjevná lež. Pokud pak automobilka skutečně reaguje na vzniklou situaci rozšiřováním produkčních možností elektrických aut, topí pod kotlem té části nabídky, o kterou je velmi malý, a přesto dál masivně klesající zájem. Ilustrační foto. Volkswagen

Zdroje: Handelsblatt, Reuters, Carscoops, CAAM, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.