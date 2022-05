Západní automobilky v Číně padají ke dnu, v top 10 nejmodernějších aut už nemají skoro nic před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Pro Škodu býval čínský trh tím největším, teď už tam prodává méně aut než u nás. VW se musel rozloučit s milionem klientů a desítky procent kupců ztrácí i GM. A pokud na trhu zavládnou elektrická auta, bude jen hůř, mezi těmi už se zahraniční značky nechytají skoro vůbec.

Před více než 30 lety v Československu padl komunistický režim a náš trh se naplno otevřel západním společnostem. Po jejich produktech místní publikum doslova prahlo a neváhalo za ně utrácet i dlouho šetřené peníze. S postupem času ovšem hlad po zahraničním zboží začal klesat i proto, že mnohé nám jednoduše nezachutnalo. Či pro nás bylo příliš drahé. Pokud je ostatně někdo po dekády zvyklý na tuzemský rum za pár korun, pak snadno nepřesedlá na ten třtinový za několik stokorun. V mnoha případech tak domácí produkce začala tu zahraniční válcovat, dříve zatracované se začalo vracet na výsluní.

S podobným vývojem můžeme spojit i další zemi začínající písmenem „Č“, a sice Čínu. Jen pochopitelně v mnohem větším měřítku, neboť zatímco u nás počet obyvatel jen lehce převyšuje 10 milionů, na nejlidnatější zemi světa připadá zhruba 1,5 miliardy lidí. To je obrovská kupní síla, která byla taktéž velmi lačná po zahraničním zboží. I proto si evropské, americké či japonské automobilky doslova lebedily, neboť s pomocí Číny bylo možné dosahovat obrovských zisků při relativně nízkých nákladech. S tím je ale dost možná konec.

Vývoj tímto směrem míří obecně, půdu pod nohama pozvolna ztrácí i Volkswagen nebo GM, zahraniční stálice čínského trhu, o menších značkách a automobilkách jako Škoda ani nemluvě. A ještě více patrné je to u elektrifikovaných aut. Stále více se totiž ukazuje, že zahraniční firmy nerozumí čínskému publiku tak, jak by měly, popř. se odmítají podřídit tomu, co dnes Číňané chtějí. Pro místní publikum totiž není podstatná rychlost na dálnicích, neboť se povětšinou pohybuje ve městech či po komunikacích, které sice mají klidně i deset jízdních pruhů, ovšem všechny v důsledku nekonečných kolon pomalu stojí. Důraz je tedy kladen na elektronické hračičky, které vám zkrátí čas.

Právě z toho důvodu zejména v případě elektrických aut všichni ztrácí na domácí lídry. Ze zahraničních značek má se mezi 10 nejúspěšnějších modelů dostaly jen vozy Tesly. Ta sice taktéž klade důraz na jízdní dynamiku, stejně jako na dojezd, ovšem v jejích vozech můžete hrát hry na palubním displeji, můžete si užívat rozličných „nesmyslů” či očekávat aktualizace online. Přesně to je něco, po čem čínské publikum touží. A pokud to v evropských vozech nedostává, jde zkrátka o showroom dále.

„Pokud bych kupovala vůz se spalovacím motorem, možná bych zvažovala i zahraniční značky. Ale já jsem chtěla elektromobil a mimo Teslu je jen několik málo zahraničních automobilek, které aplikují pokročilé chytré technologie na těch správných místech,“ uvedla k věci Tianna Cheng z Pekingu. Když tedy kupovala své nové auto, volila jen mezi značkami Xpeng, BYD a Nio, přičemž nakonec utratila 180 tisíc yuanů (cca 620 tisíc korun) za elektrické SUV prvního zmíněného výrobce.

Jelikož Xpeng nabízí modely G3i a G7, z nichž druhý se do dané cenové hladiny nevejde, je evidentní, že paní Cheng mluví o menším SUV. To disponuje bateriemi o velikosti 66,5 kWh, s nimiž je možné urazit normovaných 520 kilometrů. Realita sice bude možná poloviční, ale s tím se v příměstském provozu za zmíněnou cenu pořád dá žít. Stovku pak sice zvládá až za 8,5 sekundy, ovšem jak již bylo uvedeno, pro Číňany nejde o problém. Zvláště když G3i disponuje semi-autonomní technikou, ovládáním 99 procent všech funkcí hlasem či digitálním asistentem.

G3i je přitom SUV větší než Škoda Karoq, kterou u nás za oněch 620 tisíc korun nekoupíte ani v základu s litrovým tříválcem pod kapotou. Není tedy divu, že Číňané mají s tímto vozem úspěch. I když pravdou je, že letos jeho prodeje výrazně ovlivnila nová vlna koronaviru. Xpeng jí nicméně dokázal čelit lépe než konkurence, byť prioritou se v jeho případě staly spíše sedany P7 a P5. Druhý zmíněný je přitom již k mání i v Evropě, a to v Dánsku či Nizozemsku.

Zpět ale k zahraničním výrobcům, kteří „jsou vzdáleni mému životnímu stylu“, dodává dále paní Cheng. Ta si totiž pochvaluje onu digitální asistenci, která „za mě udělá naprosto vše od otevření oken až po přehrání hudby“. Přesně to je, po čem Číňané momentálně touží, tedy minimálně ti, kdo kupují elektrická auta. Pokud tedy VW chce být v této oblasti globálním lídrem, stejně jako má v plánu zůstat v Číně na čelní příčce, pak musí vyrábět jen to, co skutečně chtějí zákazníci. I když také v Číně je zvykem skákat, jak politici pískají, pořád je to zákazník, který něco může a nemusí koupit. A ten čínský má zjevně také své utkvělé představy o podobě vysněného auta.

Xpeng G3i je elektrickým SUV, jenž o pár centimetrů přesahuje Škodu Karoq. O malý vůz se tedy rozhodně nejedná, za přibližně 620 tisíc korun přitom nabízí větší paket baterií a „plnou polní“. U nás za to přitom nedostanete ani Karoq v základu a s litrovým tříválcem pod kapotou. Foto: Xpeng



Evropané ale v Číně ztrácejí obecně, touha po „obyčejných zahraničních věcech” vyprchává. Škoda prodejně padla až k samotnému dnu, i když Číňanů nabízí specifické modely jako Kodiaq GT. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

