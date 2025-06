Zájem Američanů o elektrická auta spadl nejníž za mnoho let, prodeje elektrických Fordů a Kií klesly až o 98 procent 8.6.2025 | Petr Prokopec

Skutečně až na úplné dno se propadá odbyt některých dříve relativně žádaných elektrických modelů. V prvé řadě Kia a Ford poznávají to, co dosud okusilo hlavně Porsche. A průzkum AAA jasně ukazuje, že spása není na dosah, karty pro elektromobily jsou rozdány stále hůř.

K průzkumům a anketám je třeba přistupovat s kritickým odstupem, zvláště pokud reprezentují pouhé odhodlání respondentů něco dělat. Ostatně si představte, jak by asi většina lidí odpověděla, kdyby se jich někdo zeptal, zda chtějí čistší přírodu, lepší zdravotní péči nebo kvalitnější potraviny. Skoro všichni řeknou, že ano, proč by nechtěli. Ale když do hry zakomponujete, co jsou pro to či ono ochotni obětovat, zda jsou ochotni za to něco zaplatit nebo otázku rovnou spojíte s nějakou druhou stanou mince, dojdete k diametrálně odlišným zjištěním.

Proto je třeba vždy s velkou rezervou brát ankety sledující ochotu respondentů koupit si elektrické auto. Ta může být velmi vysoká, i my jsme ochotni si koupit, proč by ne? Ale za jakých okolností, za jakou cenu? Míru náklonnosti v tomto ohledu vám prozradí jen skutečné prodeje, kdy lidé musí takovou směnu provést. A když je už ona ochota velmi omezená, navíc slábnoucí, dá se očekávat, že ony prodeje budou jen tristnější.

Přesně to potvrzuje aktuálně zveřejněný průzkum Americké automobilové asociace (AAA), která dlouhodobě sleduje náklonnost Američanů k elektrickému pohonu. A dokonávají též čerstvé zveřejněná prodejní data některých automobilek z tamního trhu za letošní květen.

Dle AAA totiž popularita elektrického pohonu v zámoří prudce uvadá a je nejnižší od konce minulé dekády. Elektromobily dál fungují jako nejhorší reklama na sebe sama, a tak momentálně už jen jen 16 procent dotázaných uvádí, že si elektromobil velmi pravděpodobně pořídí. Podíl těch, kteří si jej s největší pravděpodobností ovšem nikdy nekoupí, narostl na 63 procent. Ještě v roce 2022 přitom na tytéž dotazy odpovědělo kladně 25 procent lidí a záporně 51 procent respondentů. Pravděpodobnost koupě elektrického vozu je pak v zámoří nejnižší od roku 2019.

Navíc už jen 23 procent Američanů věří, že během příští dekády bude mít většina aut bateriový pohon, zatímco v roce 2022 tento názor zastávalo 40 procent dotázaných. Popularita bateriového pohonu je tak na strmém sestupu, při pohledu na důvody se tomu ale nelze divit. Před šesti lety, ba dokonce i před oněmi třemi, totiž veřejnost věřila automobilkám, dle kterých měl bateriový pohon výrazně zlevňovat a být ve všech ohledech nadřazen tomu spalovacímu.

Dnes ale už prakticky všichni ví, že pokud ceny šly dolů, pak do značné míry díky kombinaci přerozdělování a kompenzaci ušlého zisku výrobců zdražováním spalovacích aut. Obojí je neudržitelné. A jak moc jde o nadřazené řešení... V něčem jistě, optikou použitelnosti a dlouhodobých provozních nákladů ale nikoli. A obáváme se, že to je pro lidi to hlavní.

Drahota je ostatně hlavní důvod, proč lidé elektromobily odmítají, přičemž 62 procent poukazuje na vysoké ceny oprav bateriových paketů, zatímco pro 59 procent je problémem pořizovací cena. Pro 57 procent lidí navíc elektromobily nepředstavují ideální řešení na dlouhé cesty, přičemž 56 procent dotázaných poukazuje na špatnou infrastrukturu, zatímco pro 55 procent je problémem nízký dojezd. To jsou opravdu vysoká čísla, navíc velmi pádné, velmi věcné argumenty, se kterými už nezvládají úspěšně bojovat ani ony dotace a všemožná zvýhodnění. Nově jsou totiž důvodem ke koupi elektromobilu pouze pro 39 procent lidí, zatímco v roce 2022 šlo o 60 procent.

S ohledem na zmíněný úvod možná zastánci bateriového pohonu zmíní, že jde o pouhý průzkum a realita bude vypadat jinak. A vlastně ano. Jak padlo na úvod, pokud je odhodlání omezené, reálné činy budou ještě omezenější. A nejnovější vývoj jasně míří tím směrem, ve stínu omezované státní podpory pro tento druh aut ze strany Trumpovy administrativy velmi zřetelně.

Třeba Ford letos v květnu prodal v USA o 25 procent míň elektromobilů než loni ve stejném měsíci. A celkově za letošek je automobilka dole o 8,3 procenta. Ještě hůř je na tom ale Kia, jejíž EV6 čelí 69,8procentnímu květnovému a 40,8procentnímu letošnímu propadu. A vůbec nejhůř její vlajková loď EV9, která je za prvních pět měsíců dole o 48,2 procenta. V květnu si pak připsala dokonce 98,3procentní pád, který vyústil v pouhých 37 registrací za celý Měsíc. Oproti tomu třeba „primitivní” spalovací sedan K5 má za stejný měsíc na kontě 256procentní růst a 9 036 prodaných kusů.

Minimálně v USA se zdá být hotovo. Pokud se o něco Trump a spol. starají, pak je to zbavení kupujících strachu, že jejich nově koupené spalovací auto bude víc a víc ostrakizováno, jinak je těžké si tak rychlé změny vysvětlit. Někteří argumentují omezováním podpory, ta ale v USA fakticky stále nikam nezmizela, federální dotace budou platit nejméně do konce roku, stačit tak muselo odstranění strachu z umělého znevýhodňování. Pokud je tak málo potřeba k tomu, aby se už tak vratké základy „elektrické revoluce” začaly dál rozpadat, možná je i pro mnohé automobilky načase si přiznat, že jedou na mrtvém koni. A sesednout.

Zájem o elektromobily se v USA prudce propadá, a to nikoli pouze v průzkumech, ale ještě intenzivněji i reálně. Jsme zvědavi na další měsíční čísla. Grafika: AAA, tiskové materiály

