Prodej elektromobilů v Česku se strmě propadá, aniž by je lidé vůbec kdy začali kupovat | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Nemáme pocit, že by o elektrická auta krom jejich zatvrzelých příznivců kdokoli stál, pokud jsou nabízena za své skutečné, nikoli jinými dotované ceny. A situace v Česku to jen potvrzuje, zájem o ně výrazně klesá téměř z ničeho.

Na počátku každého nového měsíce přichází ohlédnutí za tím předchozím. Nejinak tomu bude i nyní, kdy si posvítíme na dubnové prodeje aut na českém trhu. Ty vzrostly o nemalých 77,69 procenta, načež bychom nejspíše měli mít důvod k radosti. Pokud se však zaměříme jen na samotný počet prodaných aut (18 976 kusů) a srovnání s předchozími roky, optimismus již mizí v dáli. Loňský duben byl kvůli tvrdým koronavirovým restrikcím mimořádně špatný, a aby tedy bylo co slavit, musel by růst být více než stoprocentní. To se však nestalo, rázem tak jde s výjimkou loňska o nejhorší výsledek od roku 2014.

Mezi výrobci přitom nadále vládne Škoda, která má na kontě 6 663 prodaných aut, což představuje meziroční zlepšení o takřka 86 procent. Spíše než druhá či třetí příčka, na kterých se umístily Volkswagen a Hyundai, nás ovšem zajímá čtvrtá pozice. Na té se již nenachází tak jako loni Dacia, rumunská automobilka totiž překvapivě vypadla z nejlepší desítky a je až dvanáctá. Vůbec bychom se ovšem nedivili, kdyby za tím stálo hlavně mezigenerační střídání stráží u modelů Sandero a Logan.

Ať je však již důvod jakýkoliv, Rumuni zkrátka ostrouhali a místo nich slaví Mercedes-Benz, což je vlastně něco zcela nevídaného. Třícípá hvězda má jen za duben na kontě 894 prodaných aut, což je pomalu dvakrát lepší výsledek než u konkurenčního BMW, které s 498 registracemi okupuje desátou příčku. Za touto dvojicí pak výrazně zaostává patnácté Audi, které má navíc těsně za patami Volvo.

Zajímavý je pak pohled na jednotlivé modely, zvláště na čelo tabulky. Škoda si jej totiž uzmula prakticky celé pro sebe, neboť z jejích osmi aktuálně nabízených vozů patří do Top 10 hned sedm zástupců. Lídrem je samozřejmě Octavia, za kterou následují Fabia a Karoq. Na čtvrté místo se procpalo Hyundai i30, poté však již následuje mladoboleslavský čtyřblok (Kamiq, Scala, Superb, Kodiaq), za kterým se nachází Volkswagen Golf a druhý Korejec, tedy Hyundai Tucson.

Vůbec nejzajímavější je ale pohled na prodeje elektromobilů. Ty v řadě evropských zemí rychle rostou, opakovaně ale říkáme, že lidé nekupují elektrická auta, kupují dotace s nimi spojené, které se pohybují až ve stovkách tisíc Kč. Když toto lákadlo odstraníte, jsou to jen nekonkurenceschopné a ještě o hodně dražší stroje, které si koupí jen pár nadšenců.

Tak se stalo, že za první čtyři letošní měsíce bylo v ČR prodáno jen 753 elektromobilů, což oproti loňsku představuje propad o téměř 29 procent. Navíc jde z největší části jen o dva modely, Škodu Enyaq a VW ID.3, které si převzalo jen minimum soukromých zákazníků. Kdybychom tedy odečetli registrace samotných automobilek a jejich dealerů, budeme jistě ještě na tristnější bilanci než podíl na trhu v 9 promile, který platí pro letošní duben.

Proto se také z vedoucích pozic mezi modely musela pakovat Škoda Enyaq, přesto četnější konkurence ubližuje Tesle, která má za duben na kontě jen prodaných 15 aut, tedy o téměř 80 procent méně než loni. V případě období od ledna do dubna je na tom již lépe, neboť tu máme 84 registrací, ovšem i přesto se lídrem na trhu stala tak jako u spalovacích aut Škoda. Ta dodala za první čtyři měsíce 250 aut, v což překvapivě spadá i dávno nevyráběné Citigo-e. Druhý je pak VW, zatímco čtvrté Hyundai již dýchá Tesle na záda.

Česko tak díky jen omezenému (přesto nenulovému!) množství výhod pro elektromobily ukazuje přirozený zájem o ně. Stále nevěříme tomu, že je EU schopna v prvé řadě penalizací konvenčních aut přimět lidi kupovat něco, co neřeší jejich problém a na co často ani nemají. Ostatně privátní klientela má na trhu stále menší podíl a nyní z celkových registrací představuje pouhých 20 procent. Zbytek nových aut byl prodán firmám, což nakonec platí i v případě Tesly. V dubnu totiž u nich skončilo hned 12 aut z oněch 15.

V dubnu došlo na českém trhu na neobvyklé rozložení sil. Grafika: SDA



Na čtvrtou příčku se totiž vyšvihl Mercedes, jehož třída S má jen za duben na kontě 45 registrací. Tedy více než veškerá její konkurence za první čtyři letošní měsíce dohromady. Foto: Mercedes-Benz



Nejpozoruhodnější je ale klesající zájem o elektromobily v momentě, kdy ani nestihl nikam vystoupat, jejich podíl na celkovém odbytu činí tak už jen 9 promile. Foto: Škoda Auto

Zdroj: SDA

Petr Prokopec