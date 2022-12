Zájem o elektromobily už se propadá, přiznává manažer VW, důvody jsou pochopitelné před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Automobilka až teď vidí to, co musel každý člověk s hlavou na krku vidět přinejmenším před mnoha měsíci, ne-li roky. Elektrické revoluci už nestojí v cestě pouze vysoká cena a nízká využitelnost samotných aut, ale i stále dražší elektřina.

Pohled na nabídku Volkswagenu doslova bere dech, lidového už v ní totiž není zhola nic. Takový up!, což je konstrukčně více než deset let staré, velmi jednoduché auto, totiž startuje na 323 900 Kč. Za tuto částku přitom můžete počítat s atmosférickou verzí litrového tříválce, jenž produkuje 65 koní. To sice k pohonu 3,6metrového vozu stačí, ovšem před deseti lety jste za téměř stejnou sumu mohli mít Škodu Octavia s přeplňovanou jedna-dvojkou a 86 koňmi. Ta se navíc nechlubila jen vyšším výkonem, ale rovněž 4,6metrovou délkou a tedy daleko větší praktičností.

Up! je přitom daleko nejlevnějším Volkswagenem současnosti, za takový Golf, tedy bratříčka zmíněné Octavie, již musíte dát přes 600 tisíc korun. Nic to ovšem není proti elektromobilům německé značky. Za ID.3 totiž dáte minimálně 1 228 900 Kč, zatímco ID.4 startuje na 1 344 900 Kč, ID.5 na 1 431 900 Kč a ID.Buzz na 1 593 854 Kč. Dané ceny vám přitom nezaručí nic úchvatného, třeba stylové SUV ID.5 disponuje bateriemi o kapacitě 77 kWh, které udávaných 529 km v reálném světě opravdu nezvládnou, používá ekvivalent ani ne 20litrové nádrže nafty.

Nejde nicméně jen o pořizovací cenu a (ne)použitelnost, v posledních měsících šly dramaticky nahoru také provozní náklady. Cena jedné kilowatthodiny u veřejných stanic se totiž pohybuje mezi 13 a 20 korunami. Znamená to tedy, že za „plnou (20litrovou) nádrž“ ID.5 můžete zaplatit až 1 540 Kč. Jeden normovaný kilometr vás tak vyjde na zhruba 3 koruny. Vedle toho pak můžeme postavit třeba Tiguan Allspace 2,0 TDI, jenž startuje na 1 008 900 Kč a u kterého není problém se dostat na přibližně 2 Kč/km.

Elektromobily se tak začínají stávat velmi drahou kratochvílí, jíž si může dopřát už jen málokdo. Bylo to tak vždy a bylo dávno jasné, že elektřina bude jen dražší, nakonec je to už déle než rok, co přesně kvůli tomuto očekávání hodila ručník do ringu firma Bohemia Energy. Až nyní to ale začíná chápat i samotný VW. Thomas Schmall, který má je u firmy manažerem divize zabývající se náhradními díly, totiž přiznal, že zájem o elektromobily v Evropě se propadá. Prodeje podle něj nominálně stále rostou (ID.3 to nepotvrdí), dynamika se ale dalece odchýlila od očekávání a potřeb firmy.

Podle něj za to může - zadržte dech - hlavně příliš drahá elektřina, která má hned dvojí dopad. Jednak zdražuje provoz, jednak výrobu. A jelikož ani nelze očekávat zlevnění, spíše pravý opak, dá se předpokládat, že zdražovat budou dále i bateriové vozy. VW se ale pochopitelně svých snů nevzdá, když do nich nacpal miliardy. A tak má „řešení”.

Reakce firmy je skutečně absurdní, neboť německá automobilka se v tuto chvíli zaobírá myšlenkou, zda by lidem nestačily menší baterie, se kterými by mohly dorazit nižší ceny. To je něco tak nesmyslného. Pokud něco elektromobily nad rámec cen skutečně trápí, tak je to jejich omezená použitelnost právě kvůli kapacitě baterií. Takže problém cen, který stejně o něco menší baterkou nevyřešíte, doplníte ještě horší použitelností?

Schmall nepřekvapivě poukázal na oblíbenou mantru zastánců elektromobility, tedy na průměrný denní nájezd evropských motoristů. Jde totiž o 40 km, díky čemuž by výše popsané ID.5 stačilo nabíjet jednou týdně. Respektive třeba dvakrát, pokud by u něj došlo na snížení kapacity akumulátorů. Schmall, stejně jako jemu podobní, ovšem v tomto ohledu zapomíná na stěžejní fakt - uspokojivost jakéhokoli produktu se neřídí průměrnými, ale extrémními potřebami. Spokojeni budete s autem, které vás třikrát za rok dobře doveze za babičkou do Aše, dvakrát na zahraniční dovolenou, nastartuje v -20°C, příjemně vychladí interiér i v +38°C, jeho brzdy zvládnou i sjezd z Grossglockneru atp. „Průměrné využití” se o přízeň či nepřízeň publika nestará.

VW tedy jednoduše musí počítat s tím, nač poukazujeme již nějaký ten pátek. Tedy že přirozený zájem o elektrická auta je velmi nízký a omezený jak charakterem zákazníků (bohatší lidé s vlastním domem s garáží apod.), tak využitím samotných aut (někdo jezdící stovky kilometrů denně po celé zemi si prostě elektromobil koupit ani nemůže). A nyní se k dosavadním problémům přidává i vysoká cena elektřiny. Je divné, že se lidé chovají pragmaticky a dávají přednost lépe použitelným a ekonomicky efektivnějším řešením? Tomu se snad nikdo soudný divit nemůže.

VW ID.5 startuje na 1,4 milionu korun, což opravdu není málo. Zvláště s ohledem na nepříliš oslňující dojezd, v jehož rámci vás každý kilometr může vyjít až na 3 Kč. Tedy dráže než u spalovacích aut. Opravdu se někdo diví letošnímu propadu zájmu? Foto: Volkswagen

