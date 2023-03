Zájem o elektromobily v Německu se dál strmě propadá, situace ukazuje, co jediné je prodává před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Máte pocit, že lidem elektrická auta buď vyhovují anebo jimi chtějí pomoci přírodě? Nebudeme tvrdit, že tato motivace a jí podobné faktory nehrají roli, hnacím motorem zájmu o ně ale zůstávají dotace. Stačí je omezit a zájem o elektrická auta míří ke dnu.

Elektrická auta jsou dnes vedle vozů se spalovacími motory nekonkurenceschopným produktem. Nebudeme říkat, že nemají své specifické přednosti, z hlediska praktické využitelnosti jsou ale citelně horším řešením, za které navíc musíte dát podstatně víc peněz. A to se bavíme o kupní ceně, dlouhodobé náklady jejich vlastnictví určí hlavně pokles jejich hodnoty daný primárně životností akumulátorů. Což je už dnes oblast, ve které dostávají tyto vozy pořádně na frak.

Proč je tedy jakkoli větší množství lidí kupuje? A jak jste přišli na to, že se to děje? V únoru si v Česku získaly podíl na trhu 1,78 %, to je skoro nic. A když od tohoto čísla odečteme vozy ve výsledku prodané do zahraničí a více či méně marketingové koupě některých firem, jsme u hrstky soukromých zákazníků z řad zatvrzelých fandů, lidí toužících po něčem „trendy” nebo prostě těch, které nezajímá technika ani cena a ten či onen elektromobil se jim prostě líbí. Ostatně se stačí zeptat dealerů, kolik soukromých zákazníků tahle auta chce. Nedávno jsme citovali jednoho velkého prodejce VW: „Od podzimu se po elektrikách nikdo ani neptá. Na ID.Buzz se nikdo nepřišel ani podívat,” řekl nám. Co víc k tomu dodávat?

Na jiných trzích je ale prodejní bilance těchto aut lepší, je tedy tamní zájem o ně vyšší? Možná ano, ale není to podstata věci. Dlouhodobě říkáme, že lidé nekupují primárně elektrická auta, jejich prodeje nežene vzhůru přirozený zájem, lidé „kupují” dotace s nimi spojené, které se pohybují až ve stovkách tisíc Kč. Mají pocit, že dostávají něco zdarma, o co by jinde mohli přijít. Když pak toto lákadlo odstraníte, zůstane jen zkraje zmíněná nekonkurenceschopnost, která pošle prodeje razantně níž. A aktuální vývoj v Německu to jen potvrzuje.

Tam pro letošní rok dotace jen vlastně nepodstatně snížili a jejich odbyt to poslalo do propasti. To ale nakonec není až tak výmluvné jako to, co se teprve děje a dít bude. Dotace mají letos skončit zcela, což při dlouhých dodacích lhůtách nových vozů ovlivňuje rozhodování zákazníků už dnes. A to ukazuje elektrickým autům znovu palec dolů.

Výmluvný je v tomto ohledu průzkum portálu Autoscout24, který dochází k jasnému závěru - zájem o elektromobily v Německu se dál strmě propadá kvůli klesajícím dotacím a rostoucí ceně elektřiny. Aktuálně 44 % Němců (loni 36 %) říká, že pro ně elektromobil vůbec nepřipadá v úvahu a dalších 32 % připouští jeho koupi pouze v případě, kdy by se situace kolem dotací zlepšila. Pouhých 24 procent lidí zůstává elektromobilitě nakloněno. 76 procent Němců tak nyní elektromobily odmítá nebo jsou k jejich koupi skeptičtí, přičemž mezi ženami jde dokonce o 81 procent. Podstatné pak je, že všechny negativní postoje jsou výrazně častěji zastoupeny než loni.

Potvrzuje to i jiný nový výzkum provedení agenturou Forsa, podle nějž by 30 procent Němců nejraději koupilo nové auto s benzinovým motorem (loni 22 %). Ani hybridy už nejsou tak v kursu (aktuálně by je chtělo jen 15 místo 18 % lidí) a 16 procent Němců volících elektromobily. To je ještě horší číslo než v případě studie Autoscoutu.

Nejvýmluvnější je ale nakonec jiná hodnota. V průzkumu mínění může člověk plácnout, co chce a udělat něco jiného, při koupi ale musí projevit zájem o to, za co pak skutečně dá své peníze. A tady je situace pro elektromobily a dobíjecí hybridy obzvlášť krutá. Auto Motor und Sport s odkazem na své zdroje v německé dealerské síti uvádí, že objednávky těchto dvou typů aut letos meziročně klesají o 40 % právě s očekáváním toho, že dotace už nebudou, protože nové vozy nebudou dodány ve zbytku roku. A nezájem má být s blížícím se prosincem jen větší.

Dotace jediné tak evidentně elektromobily prodávají ve velkém - zrušte je a budete přibližně na českých jednotkách procent zájmu. Diví se ještě někdo, že to byli nakonec právě hlavně němečtí politici, kteří se zasadili o faktické zrušení zákazu prodeje spalovacích aut od roku 2035? Horovat za tento nesmysl by pro ně bylo politickou sebevraždou.

Škoda Enyaq Coupé může být jakkoli zajímavé auto, s cenou od 1 704 900 Kč ale nemá šanci oslovit jakkoli velké množství zákazníků. Dokud mu pomáhají dotace, ještě si kupce najde, bez nich bude evidentně bojovat jen o velmi okrajovou skupinu zákazníků. Foto: Škoda Auto

