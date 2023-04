Zájem o elektromobily v Německu se propadá. Spalovací auta opět vítězí, výrobci ale jejich dostupnost uměle škrtí před 9 hodinami | Petr Miler

Co by mohlo ještě lépe ukázat, že se elektromobily netěší přirozenému zájmu, než mizející poptávka po nich v zemi, kde je protežují horem dolem? Němci znovu poptávají víc spalovacích aut, automobilky tomu ale nevychází vstříc ani trochu.

Kdyby svět vypadal tak, jak jej někteří politici rádi malují, jsme v tuto chvíli svědky masivního úpadku zájmu o benzinová a dieselová auta a jasné převahy jejich elektrických alternativ. V jejich případě se dokonce počítá s tím, že budou tím či oním způsobem jednoho dne nařízeny a má přece jít o podstatně lepší řešení snad v každém ohledu... Jenže nic takového se neděje.

V zemích, kde za elektrickými auty nestojí dotační armáda na straně jedné, a kde do řad spalovacích vozů nešije penalizační popravčí četa na straně druhé, vidíme skoro nulový zájem o ně. Naposledy včera jsme zmiňovali, že naprostá většina elektrických aut v EU se prodává pouhých 5 zemích Unie, na většinu Evropy připadá 9 % odbytu. Zrovna naše země je toho zářným příkladem - 2, někdy 3 procenta podílu na celkových prodejích je prakticky nic, zvlášť ve chvíli, kdy je prakticky celý takový „zájem” nadiktován firemními ESG doktrínami a podobnými nesmysly s nulovou spojitostí s racionálním rozhodováním.

Tohle všechno se navíc děje ve chvíli, kdy jsou elektrická auta bez jakékoli aktuální moci nad tím ze strany národních států masivně podporována evropskými přerozdělovacími schématy počínaje „emisními povolenkami” (tady se to jmenuje trochu jinak, ale princip je stejný) a konče přímými dotacemi. Je to naprosto jasný důkaz toho, kterak jde o řešení horší a dražší, proto je takto naprosto nekonkurenceschopné. Chcete další důkaz? Není problém.

Přichází z Německa, kde tamní pobočka firmy Carwow, primárně obchodníka či spíše zprostředkovatele prodejů s novými vozy, zveřejnila zajímavé statistiky týkající se zájmu o jednotlivé typy aut a jejich dostupnosti. A ještě lépe ukazují, v co se současná automobilová Evropa obrací.

Carwow konstatuje, že je poprvé za poslední roky svědkem propadajícího se zájmu o elektrické vozy. Jakkoli dříve poptávka po nich rok od roku stoupala, letos klesá. Jasně největší část potenciálních kupců tak poptává spalovací benzinové vozy (45 %), na elektromobily se ptá už jen 35 % lidí. Říkáte si, že to je pořád hodně, o dost víc než skutečné prodeje? Máte pravdu, bavíme se ale o teoretickém zájmu, který je v případě elektrických aut vybuzen děním posledních let na maximum. V praxi je obrácen ve zlomkové prodeje (v Německu asi 15 % podílu na trhu) a pokud tento zájem sám o sobě klesá, prodeje a tržní podíl stěží porostou. Většinu zájemců navzdory dotacím a dalším podporám zjevně nakonec odradí cena, použitelnost a další aspekty, ti pak stejně skončí u spalovacích vozů, které prvotně nepoptávají.

Je to zajímavý trend, který je podle Carwow nejvíce patrný u Audi a Volva, což je obzvlášť pikantní, neboť tyto značky chtějí se spalovacími modely skončit co nejdříve. I proto se firma ptá, zda také to není faktor způsobující rostoucí zájem. Automobilky - naprosto absurdně - vyřazují z nabídek to nejžádanější, aby donutily lidi koupit si to, co nechtějí. Ti to ale nakonec právě kvůli tomu chtějí jen víc, protože mají pocit (možná oprávněný), že později už auto podle svého gusta nedostanou... Tento přístup jde tak moc proti základním ekonomickým principům, až z toho hlava bolí.

Automobilky ale nejenže pracují na tom, abyste si v budoucnu nemohli koupit to, co chcete, už teď přirozený zájem dusí. Data Carwow ukazují, že dostupnost spalovacích aut je uměle omezená a čekací lhůty jsou v některých případech extrémní. Pokud chcete od Carwow nový elektromobil, nejdéle si počkáte na tyto tři vozy:

Kia EV6 (dodací lhůta 12-18 měsíců)

Dacia Spring (5-6 měsíců)

Fiat 500 e (4-5 měsíců)

Krom Kie to není žádná extra dlouhá „čekačka”. Pokud ale zatoužíte po spalovacích modelech, budete zralí na kurs trpělivosti, neboť nejdéle se čeká na:

Audi S6 Avant (diesel - dodací lhůta 15 měsíců)

Audi S7 Sportback (diesel - 15 měsíců)

Volvo S60 (benzin, hybrid - 14,7 měsíce)

Volvo V90 (benzin, diesel, hybrid - 14,7 měsíce)

Škoda Octavia (benzin, diesel - 14,5 měsíce)

Range Rover Sport (benzin, diesel, hybrid - 12 měsíců)

VW Caddy (benzin, diesel - 12 měsíců)

VW California (diesel - 12 měsíců)

VW Crafter (diesel - 12 měsíců)

Co více k tomu dodat? Žijeme v opravdu prazvláštním světě, kde moc nad automobilovým trhem převzala politika místo poptávky, politici místo zákazníků. Skončilo to někdy v minulosti dobře? Ne. Tak proč by tentokrát mělo?

Zájem o auta jako Škoda Enyaq v Německu upadá. Foto: Škoda Auto



Naopak zájem o typy jako Octavia je na vzestupu. Výrobci přesto preferují prodeje toho prvního a odbyt spalovacích modelů dusí.

