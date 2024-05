Zájem o neprodávanější Teslu se propadá, automobilka snížila výrobu v klíčové továrně o desítky procent před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Ani Tesla není imunní vůči upadajícímu zájmu o elektrická auta jako taková. Už její výsledky za první letošní kvartál byly varovné, ty za ten druhý mohou být snadno ještě horší, pokud bude pokračovat aktuální trend.

I když se elektromobilů obecně pořád prodává mnohem víc, než by přirozená poptávka po nich za normálních okolností dovolila, růst jejich odbytu se prakticky zastavil. I v Evropě, kde je jejich odbyt mohutně podporován přerozdělovacími mechanismy všeho druhu, si elektrická auta zachovávají přibližně stejný podíl na trhu jako loni a spása nepřichází ani z jiných koutů světa.

Nemá to smysl prezentovat jako rozklad trhu s nimi, tak to není, dynamika jeho růstu je ale minulostí a současný stav dalece neodpovídá tomu, co mnohé automobilky očekávaly. Přidejte si k tomu fakt, že se o podobné procento zákazníků pere stále více elektrických modelů různých výrobců, kteří je vrhají na trh téměř bez ohledu na reálnou poptávku po nich, a na světě máte problém, se kterým se automobilky dnes potýkají především.

Týká se i Tesly, která donedávna působila dojmem, že se jí podobné výkyvy pomalu netýkají, už její mizerný první kvartál ale ukázal, že realita je jiná. A snadno může být i hůř, jak ukazují informace o stavu jejích aktivit v Číně, o němž informuje Reuters. Čína je totiž pro americkou automobilku jasně největším trhem na celém světě, dlouhodobě tam prodává okolo poloviny všech aut. A také tam velkou část své světové produkce, kterou dováží i do Evropy, vyrábí. Pokud se tedy Tesle nedaří za velkou zdí, stěží to spraví svými aktivitami ve zbytku světa.

A Tesle se tam podle všeho nedaří, zejména s jejím nejprodávanějším Modelem Y. Podle čínské asociace výrobců aut CAAM Američané vyrobili v březnu jen 49 498 exemplářů Modelu Y a v dubnu dokonce jen 36 610 aut. To je o 17,7 % resp. 33 % méně, než kolik těchto aut firma vyprodukovala ve stejných měsících roku 2023. Čísla za první čtyři měsíce roku nejsou tak tragická, 287 359 vyrobených Modelů Y znamená meziroční pokles o 5 %, dynamika vývoje ale zřetelně není dobrá.

Usuzovat z toho, že se zájem o nejprodávanější Teslu, která si loni našla po celém světě přes 1,2 milionu kupců, propadá, není nemístné. Automobilka ostatně tento týden zrušila svůj cíl prodávat do roku 2030 plných 20 milionů aut za rok, čemuž je aktuálně nekonečně vzdálena i ve svých realističtějších předpokladech. Letos chce prodat v Číně 600 až 700 tisíc vozů a 2 miliony jich dodat do celého světa. S 30tisícovou měsíční výrobou Modelu Y půjde i to obtížně.

Model Y má zřetelné problémy s poptávkou, jinak by Tesla tak výrazně nesnižovala jeho výrobu v klíčové továrně v Číně. Co se jí podaří s tímto stavem udělat, ukáže až čas. Foto: Tesla

Zdroje: Reuters, Tesla

Petr Miler

