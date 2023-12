Zájem o nové Lambo ukazuje, jak moc se nová auta vzdálila představám lidí, na motor V12 se slétli jako vosy na bonbon před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Až příště bude nějaká automobilka tvrdit, že k jakékoli jiné kontroverzní změně vyžádané regulacemi sáhla kvůli zájmu klientů, můžete se jí i s pomocí těchto dat vysmát. Motory V12 jsou ohroženým druhem, kvůli nezájmů kupců to ale opravdu není, Lamborghini teď díky jednomu takovému nestíhá počítat nové zákazníky.

Můžeme to opakovat každý den a stejně to nebude dost často. Dnes tedy zatím poprvé připomeneme, že nová auta jsou v posledních letech šita primárně na míru politicky a úředně stanoveným normám a pak teprve v souladu s představami jejich kupců. A protože rozsah a intenzita všemožných regulací jsou stále větší a postihy za jejich nedodržování stále méně únosné, mezi zákazníky a jejich potenciálními dodavateli vzniká větší a větší propast, která pochopitelně vrcholí přechodem na elektrickou mobilitu.

Kdyby automobilky v takové situaci aspoň byly ochotné říci něco jako: „Podívejte se, rádi bychom vám nabídli to či ono, ale prostě nemůžeme,” člověk by na to koukal jinak, ony ale - patrně v rámci snahy o lepší prodejnost - začaly ony vynucované věci přijímat za vlastní. Nakonec se tak dozvíte, že všechna kontroverzní technická řešení chtěli zákazníci - start-stopy chtěli zákazníci, downsizing chtěli zákazníci, hybridy chtěli zákazníci, elektromobily chtěli zákazníci... Nic z toho samozřejmě není pravda.

Kdyby tomu tak bylo, pak by řešení, která tomuto „zájmu zákazníků” nevycházejí vstříc, nebyla na trhu úspěšná. Realita je ale přesně opačná - kdokoli se těmto trendu jakkoli vzepře a nabídne to, co ostatní byli donuceni nenabízet, okamžitě slízává smetanu. Viděli jsme to mnohokrát v segmentu relativně obyčejných aut, poptávce se ale vzdalují i portfolia prestižních značek. A také u nich platí stejná pravidla.

Ukázat si to můžeme na motorech V12, které z nabídky většiny automobilek postupně zmizely. A kvůli nezájmu to opravdu nebylo, jde o koncepci nejméně kompatibilní s požadavky na minimalizaci papírové spotřeby resp. emisí CO2. Kdo tak dnes nabízí dvanáctiválce? Pokud bychom pominuli malinkaté firmy jako třeba Pagani či GMA Gordona Murrayho, které pravidla EU plnit nemusí, pak jde už jen o pár exotů typ Aston Martin, Ferrari, Lamborghini nebo Rolls-Royce. Dokonce i Bentley s nimi skončilo (ač slibovalo opak), Audi, BMW nebo Mercedes (výjimkou je Maybach) jsou dávno ze hry. A nepřeplňovaných V12 je na trhu jako šafránu.

I v dnešní době ale existuje poměrně velký počet lidí, kteří si nic jiného než dvanáctiválcový motor s atmosférickým plněním v autě neumí představit. Tyto jednotky milují pro jejich zvuk, jemnost či charakter průběhu výkon. Když tedy někdo přece jen přijde s novým autem s V12, může automaticky počítat s prodejními žněmi.

Potvrzují to i slova Francesca Scardaoniho, šéfa asijsko-pacifické divize Lamborghini, který říká, že nové Revuelto je díky regulacemi vynuceným změnám na trhu hit, s jakým nikdo v Sant'Agata Bolognese nepočítal. Již nyní je totiž vyprodána veškerá produkce až do roku 2026, co je ale podstatné, 60 procent kupců je pro značku nových. Není to tedy tak, že by si tradiční klientela přišla pro další Lambo, auto díky zachování motoru V12 bez turba přitahuje i bezprecedentní počet kupců konkurenčních vozů, které takový pohon dál nenabízí.

Scardaoni to potvrzuje: „Máme spoustu nových zákazníků a důvod, proč se tak děje, je, že jsme jedním z mála výrobců, kteří v segmentu supersportovních aut ponechali naživu V12,“ uvedl doslova. A dodal, že „nebylo jednoduché přijít s atmosférickým dvanáctiválcem, protože po celém světě čelíme stále přísnější regulaci emisí CO2. Investice do motoru tak byly obrovské, museli jsme jej celý přepracovat“.

Veškerá práce se ale evidentně vyplatila, zvláště když politici podali značce svéráznou pomocnou ruku. Jejich tlak vedoucí k odchodu celé řady aut do věčných lovišť či alespoň mimo Evropu pak nenahrává jen Lamborghini, ale třeba takové Dacii, která se během několika málo let stala z vysmívaného výrobce favoritem běžných lidí. Proč? Jednoduše proto, že svá auta nezatěžuje zbytečnými nesmysly nechtěnými zákazníky, dokud to jen trochu jde.

Rumunská automobilka díky svému přístupu již v Evropě začíná šlapat na paty i takové Škodě, která byla ještě před pár lety dalece před ní. Poté se však v Mladé Boleslavi rozhodli, že větším trhákem než Octavia za 400 tisíc bude Enyaq za více než 1,2 milionu korun. To u kupců pochopitelně neprošlo, za prvních 10 měsíců tak značka dosáhla na 479 658 registrací. Dacia jich pak má na kontě 434 182 a nový levný a smysluplný Duster na cestě bez elektrických vyhlídek i po roce 2030.

Nad žalostným stavem trhu, o jehož devastaci se postaraly zelené ideologie, však můžeme plakat opakovaně a bez zjevného výsledku. Přičemž neočekáváme, že by se politikům v důsledku něčeho takového zželelo obyčejného lidu. Překvapení jsme spíše tím, jak většina automobilek i nadále trvá na stále stejném postoji k věci, přestože jim zákazníci mizí před očima. A je jedno, zda míří k Dacii nebo k Lamborghini.

Revuelto sice dostalo do vínku hybridizovanou jednotku, stále ovšem jde o atmosférický dvanáctiválec. Něco takového dnes již prakticky nikdo nenabízí, zájem zákazníků jiných značek je tak nepřekvapivě enormní. Foto: Lamborghini

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.