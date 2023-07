Zájem o obytná auta padá ke dnu raketovým tempem, to nejhorší ale může teprve přijít před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Airstream

Popravdě řečeno se to dalo čekat a je překvapením, že k tomu dochází až nyní. Svět se zkrátka vrací do starých kolejí a poznává, že přes všechny výhody druhé cesty nejsou „hotel” a „hotel na kolech” jedno a to samé .

Na jaře roku 2020 ochromil skoro celou Zemi koronavirus a reakce jednotlivých zemí na něj. Na příchod nového infekčního onemocnění nebyl nikdo připraven, zpočátku tak došlo na opravdu drastické zásahy do každodenního chodu celé planety. Z oblohy začala mizet letadla, z moří pak výletní lodě. Uzavíraly se nejen hranice, ale také hotely a restaurace. Pokud tedy někdo chtěl na dovolenou, mohl tak učinit často jen na své vlastní chatě nebo chalupě. Zájem o ně tak raketově vzrostl, stejně jako ceny.

Pokud jste nicméně v poslední době zabrousili na nabídku realitních kanceláří, pak jistě víte, že současná situace je citelně odlišná. Chat a chalup je k mání velké množství, často znovu za ceny blízké těm z předpandemických časů. S otevřením hranic a restaurací a s návratem lodí a letadel na hladinu a do vzduchu totiž lidé obnovili i své předchozí zvyky. Dovolenou tedy tráví převážně v zahraničí v klimatizovaných hotelových pokojích.

Tento stav věcí má dopad i na další odvětví, které v souvislosti s koronavirem zažilo raketový vzestup. Kvůli oněm omezením totiž od roku 2020 razantně narůstal prodej obytných vozů a přívěsů, ostatně i my se jim od té doby věnujeme daleko více než dříve. Výsledky za první letošní pololetí ale příliš radosti nevzbuzují. Prodeje obytných přívěsů ve Spojených státech totiž meziročně poklesly o 53,9 procenta z 228 740 na 105 975 kusů. To je sešup raketovým tempem.

O trochu menší pád je spojen s obytnými vozy, které jsou pro letošek dole o 17 procent. S největšími je přitom spojen 34,1procentní propad, se středními pak 29,1procentní. Nejmenší třída C, tedy ta auta, která využívají standardní kabinu, ovšem doplněnou obytnou nástavbou, pak sice naopak rostla, ovšem jen o 2,9 procenta. S 13 235 prodanými kusy je ale zdaleka nejpočetnější, na třídu A totiž letos připadlo 5 500 kusů a na třídu B 6 758 kusů.

Když si uvědomíme, že výrobci v uplynulých třech letech často hlásili i několikasetprocentní růst prodejů, pak výhled do budoucna není příliš optimistický, a to právě kvůli návratu světa do starých kolejí. Je pak otázkou, jak dopadnou mnohé start-upy, kterých se vyrojilo jako máku. Na druhou stranu, celá řada z nich nabízí vskutku technologické skvosty, pro které se pár desítek kupců ročně jistě najde. Na víc by však jejich tvůrci neměli mít pomyšlení.

Organizace RVIA sdružující kýžená data pak sice uvádí, že ve druhém letošním pololetí by prodeje měly vzrůst, tomu ale prakticky již nikdo nevěří. Nikoli jen kvůli důvodům zmíněným výše, ale také s ohledem na nemalou inflaci. V souvislosti s ní a faktem, že jsme v půli léta, a tedy takříkajíc po sezóně, jiní experti naopak naznačují, že druhá půlka roku by mohla být ještě studenější sprchou.

Obytný přívěs, jaký ve spolupráci se společností Airstream navrhlo designové studio Porsche, asi o zákazníky nouzi mít nebude. Jinak však prodeje hotelů na kolečkách meziročně poklesly o 53,9 procenta. Foto: Airstream

Zdroje: RVIA, RV Travel

Petr Prokopec

