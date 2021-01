Zájem o ruskou Škodu Octavia RS přes nízkou cenu povážlivě klesá, cena tak letí ještě níž před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Podle nás je to velmi zajímavá nabídka, přes uměle omezenou výrobu ale nebyla roční kvóta vyčerpána ani po dvouletém prodeji. Za 145 koní a slušivý bodykit Lady Vesta Sport tak nyní také dáte ještě méně.

Po Škodě Octavia RS touží spousta českých motoristů. Není divu, výkon až 245 koní je v tomto případě spojen s agresivně stylizovaným zevnějškem, a výsledkem je tak praktické, pohledné i docela rychlé auto. A aby toho nebylo málo, je také slušně vybavené. Stejně tak ovšem není překvapivé, že touha jen málokdy vyústí v samotnou koupi. Octavia RS totiž startuje na 889 900 Kč, což je takřka dvojnásobná suma vůči základu a asi 250 tisíc navíc oproti sumě, za kterou šlo svého času koupit technicky prakticky shodnou Octavii RS třetí generace.

Pokud se přesuneme do Ruska, musíme konstatovat, že tamní motoristé jsou na tom daleko lépe, byť k dispozici mají výkon o 100 koní nižší. Jejich Octavia RS, jak se Ladě Vesta Sport přezdívá, totiž dostala do vínku 1,8litrový motor naladěný na 145 koní. Dává je ovšem k dispozici mnohem levněji, ve srovnání se základem startujícím na 624 510 rublech (cca 178 tisíc Kč) je totiž dražší „pouze“ o třetinu. Tedy jinými slovy, pokud by kdokoliv zatoužil po velkém množství muziky za málo peněz, pak by neměl o ničem jiném uvažovat.

Zájem na ruském trhu ale kupodivu není nijak valný, AvtoVAZ měl totiž v loňském roce prodat pouze 451 exemplářů. To je o 39 procent neboli o 291 kusů méně než v předchozím období. Během dvou let tak má Lada na kontě jen 1 193 registrací Vesty Sport, pročež ani nemusela fakticky omezovat výrobu na 1 200 kusů ročně - aut se prodá ještě méně. Dle informací listu Rossijskaja gazeta si ovšem Rusové za daný nezájem mohou sami, a nikoliv proto, že cenu nasadili příliš vysoko.

Vesta Sport totiž není limitována jen celkovým ročním množstvím, ale i objednávkami na jedno dealerství - každý showroom má totiž přidělené maximálně čtyři kusy za rok. Pravda, i Moskvan může nakupovat klidně na Sibiři, ale to už stojí čas a peníze a ne každému se je chce investovat. Více se tak daří levnější Ladě Granta Drive Active, která je k mání za ještě nižší sumu a oslovuje i zákazníky z chudších částí Ruska.

AvtoVAZ přesto za nastalé situace nenapadlo nic lepšího, než auto zlevnit. Dealerské kvóty se tedy nemění, nicméně ceny vrcholného provedení klesly. Vesta Sport tak nově startuje již na 989 910 rublech, což je asi 283 tisíc Kč, načež byste si namísto jedné Octavie RS mohli za stejnou sumu pořídit hned tři exempláře. Tedy pochopitelně v Rusku, kde by bylo nejspíše nutné objet hned několik showroomů. Počítat byste ovšem následně mohli hned se 435 koňmi ve vleku.

Dobře, trochu žertujeme, nastalé situaci se ale stejně divíme. Uvidíme, jak se vozu povede dál, pro tuto chvíli lze už jen dodat, že Vesta Sport je od loňského roku k mání s dvoubarevným lakem, kdy odlišné zbarvení střechy a karoserie vychází na 16 tisíc rublů (4 570 Kč). Kromě výbavy Luxe pak Rusové mohou sáhnout ještě po variantě Luxe s paketem Multimedia, se kterým Vesta Sport startuje na 1 022 310 RUB (291 960 Kč). Ani při objednání „plné polní“ tedy zákazníkům nezmizí z účtu více než 300 tisíc.

Lada Vesta Sport loni zaujala méně zákazníků než předloni. Pro letošek tak padají dolů i ceny, třebaže už dosud byly nízké. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Rossijskaja gazeta

Petr Prokopec