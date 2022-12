Zájem o nové Tesly se propadl na nevídanou úroveň, neprodaná auta se kupí na skladech, lze je mít hned dnes | Petr Miler

/ Foto: Toru Hanai, Bloomberg

Asi by vás ani nenapadlo začít teď přemýšlet o koupi nového auta, které vám bude dodáno ještě před koncem roku, něco takového zní jako fantaze. Pokud jde ale o Tesly, je to realita. Automobilka má takové problémy s odbytem, že přidá i dobíjení zadarmo.

O problémech Tesly s prodejem nových aut jsme se v posledních měsících zmiňovali opakovaně. Je to situace, kterou automobilka nezná - po léta prakticky bez jakékoli propagace prodávala více vozů, než kolik jich byla schopna vyrobit, a tak si mohla pohrávat jak s cenami, tak s kvalitou péče o zákazníka. Jak se ale nyní zdá, tyto časy skončily. Nebo jinak - teď už opravdu nepanují.

Psali jsme o tom, že firma přistoupila k razantním slevám poté, co zásoby neprodaných aut vystoupaly rekordně vysoko. A i když sama potíže nepřiznává, dát si dvě a dvě dohromady není těžké. Budete zlevňovat své zboží, pokud se na něj stojí fronty? Ne, uděláte to jen tehdy, když žádná fronta neexistuje a chcete takovou vytvořit. Proto přišly slevy a další výhody, ke kterým se tento týden přidala ještě jedna - dobíjení zdarma. Pokud si někdo pro novou Teslu přijde do konce roku, dostane dobíjení na 10 tisíc kilometrů (Evropa) nebo 10 tisíc mil (USA) zdarma.

I to svědčí o tom, že zájem vázne, početně se situaci na základě veřejně dostupných dat pokusil vykreslit člověk, který si na Twitteru říká Troy Teslike a množství nevyřízených objednávek či množství skladových aut sleduje dlouhodobě. Podle jeho propočtů má nyní Tesla v záloze jen 190 tisíc nevyřízených objednávek, což je vzhledem k jejím prodejům velmi málo. Srovnatelně velké automobilky jich budou mít nejspíše násobně více, ostatně je měla i Tesla - ještě v létě se počet téhož pohyboval okolo 470 tisíc. Propad během pár měsíců na tak nízkou úroveň je historicky nevídaný a současný stav pro Teslu už léta nepoznaný.

Výsledkem je, že spoustu aut Tesly lze mít okamžitě. Podle Troyových propočtů lze mít zejména Modely 3 a Y hlavně v USA a v Číně prakticky hned - skladové zásoby jsou tak vysoké, že vám firma auto dodá nejčastěji do 7, někdy do 14 dnů. V Evropě je situace komplikovanější, pokud ale i zde firma nabízí dobíjení na 10 tisíc km zadarmo, musí mít aut k dispozici dost. Pro zákazníka je to výhra, pro Teslu ne až tak. Ostatně důvěra investorů v budoucnost firmy už podle hodnoty jejích akcií (třebaže stále extrémně vysoké) klesá, nyní je o více jak 62 % níže než na začátku roku.

Zní to všechno jako „doom and gloom”, jak by řekli Američané, situace ale - jakkoli kvůli obecné kondici ekonomiky nemůže být veselá - nemusí být až tak zlá. Největší pokles zájmu totiž přišel v USA, kde lidé mohou hlavně oportunisticky čekat na návrat naprosto nepochopitelných „protiinflačních” dotací Bidenovy vlády, které jim skrze daňový kredit zlevní nové Tesly znovu o 7 500 USD, tedy asi 172 tisíc Kč. Na podobné přerozdělování si kupci „zelených” produktů obvykle počkají, takže si i my počkejme, jak to se zájmem o nové Tesly bude vypadat po začátku roku 2023.

Tesla Model Y je jedním z aut značky, které můžete mít na několika kontinentech prakticky hned i po slevách a s dobíjením zdarma. Prodeje váznou, jak ukazuje i přehled nevyřízených objednávek níže. Foto: Tesla

Hi everybody. Based on my calculation, Tesla's global order backlog was 190K units on 30 Nov, down from 285K on 31 Oct.



The drop happened mostly in the US where some buyers are deferring until Jan to get the $7,500 tax credit.



Part 1/3



15 Dec update: https://t.co/XQVY4mQL2v pic.twitter.com/SGxS0l8eve — Troy Teslike (@TroyTeslike) December 16, 2022

Zdroje: Troy Teslike@Twitter, Tesla

Petr Miler

