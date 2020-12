Zajímavé auto z Číny nemusí být SUV, tento konkurent Octavie ji drtí za poloviční cenu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chery

O čínských autech mířících na západ od své domoviny slýcháme pravidelně, téměř bez výjimky se ale jedná o dnes preferovaná SUV. Klasičtěji střižená auta jsou ovšem pořád žádaná a toto dělá vrásky na čele i Škodě.

Vzhledem k současným trendům mají lidé tendenci přehlížet část reality. SUV jsou na koni a jejich tržní podíl neustále stoupá, pořád ale nejde o tak dominantní typ aut, jak se může zdát. Ano, pokud hodíme Dacii Duster, Škodu Kodiaq a BMW X7 do jednoho pytle, pak ano, takto se ale hledí jen na SUV - Dacii Logan, Škodu Superb a BMW 7 nikdo do jednoho pytle nehází, i když jde znovu o auta jednoho karosářského stylu. Při pohledu na prodejní statistiky pak není možné přehlédnout, že nejprodávanějším autem Evropy jsou nadále VW Golf a Renault Clio. A nejprodávanějším autem světa Toyota Corolla - tedy kompaktní či subkompaktní modely klasických střihů.

S takto stavěnými vozy tedy pořád na trhu uspět lze a uvědomují si to i Číňané. I do Evropy tak chtějí poslat nové Chery Arrizo GX, což není SUV, nýbrž kompaktní sedan. Západněji by uspěli více s hatchbackem či liftbackem, primárně ale míří směr Rusko, kde jsou menší sedany žádané. Ostatně se stačí podívat, jakých prodejů dosahují nejen Lada Granta a Vesta, ale také třeba Hyundai Solaris či Kia Rio Sedan. Těmto konkurentům, stejně jako třeba Škodám Rapid a Octavia, se Arrizo hodlá postavit především cenou.

Na spuštění prodejů v Evropě si počkejme, ve své domovině se ale čínský sedan už nějaký ten čas prodává a startuje na 74 900 tisících yuanech, tedy asi 246 tisících Kč, což je vzhledem k tomu, co nabízí, až absurdně nízká cifra. Jde o 4 710 mm dlouhý vůz s rozvorem 2 670 mm, tedy auto delší a rozvorově srovnatelné se Škodou Octavia. Tu navíc snadno překonává výbavou i technikou, alespoň tou základní.

Pohledně stylizované Arrizo GX totiž již ve standardu disponuje hned dvěma výraznými středovými displeji, kdy ten osmipalcový je určen ovládání klimatizace, zatímco devítipalcový je spárován s multimediálním systémem. Kromě toho je v kabině možné najít ještě třetí sedmipalcovou obrazovku, která byla zasazena do přístrojového štítu. Nejde však o plnohodnotný digitální kokpit, na krajích i nadále nalezneme analogový tachometr a otáčkoměr. Vůz disponuje již ve standardu koženým čalouněním, které nepokrývá pouze věnec volantu, ale rovnou 65 procent plochy interiéru. Při zmíněném rozvoru mohou s dostatkem prostoru počítat cestující vpředu i vzadu, přičemž jejich komfort dále navyšuje speciální klimatizace Aurora String.

V motorovém prostoru už v nejlevnějším provedením najdeme přeplňovanou jedna-pětku s výkonem 156 koní s manuální převodovkou, což je při zmíněné ceně další div. K dispozici je i atmosférická verze téhož motoru se 116 koňmi, ta je ale k mání jen vyšším verzím výbav, takže startuje o 1 000 yuanů výše. I pokud ale zvolíte nejlépe vybavené provedení s turbomotorem a automatem CVT, stojí auto 113 900 yuanů - 374 tisíc Kč.

Arrizo GX tak v základu stojí asi polovinu toho, co Octavia IV v základu, pokud ale dorovnáme výbavu a výkon, bavíme se přibližně o 600 tisíc Kč stojícím českém autě a necelých 250 tisíc Kč stojící čínské alternativě. Pochopitelně, auta nemusí být fakticky srovnatelná, ale Škoda se bude muset hodně snažit, aby obhájila tak obrovsky rozdíl v cenovkách.

A zdá se, že v Číně jej neobhajuje - jak jsme detailně probírali dnes ráno, Octavii si letos za velkou zdí koupilo jen 24 546 lidí. Vedle toho po Arrizu GX sáhlo 67 857 Číňanů. To je drtivé vítězství pro Chery, kterému se s ohledem na výše zmíněné ani nelze divit.

Chery Arrizo GX je pohledné zvenčí, dobře vybavené uvnitř a dokonce i schopné v rámci motorového prostoru. V kombinaci s nízkou cenou z něj může být hit kdekoli, v Číně už jím je. Foto: Chery

