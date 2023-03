Zákaz aut se spalovacími motory v EU byl zrušen dřív, než vůbec začal pořádně platit před 5 hodinami | Petr Miler

Mohli bychom to brát jako dobrou zprávu, ačkoli detaily celého řešení na ni mohou vrhnout trochu jiné světlo. Ve výsledku je to ale jedno. Nejde nakonec o nic jiného než tragikomickou ukázku nekoncepčnosti jednaní EU a její neschopnosti přijmout, že některé věci prostě nelze naplánovat.

Bouře ve sklenici vody jménem „zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory v zemích Evropské unie” je u konce. Od chvíle, kdy se Brusel začal pokoušet podobný zákaz nepřímo zavést, jsme nepochybovali o tom, že jeho snaha je odsouzena k neúspěchu. Předpokládali jsme ovšem, že bude uzákoněn stejně jako tisíc jiných nesmyslů z dílen EU, ovšem dříve nebo později narazí na svou technickou i ekonomickou neproveditelnost. Že byl zrušen dřív, než vůbec začal pořádně platit, je překvapení.

Včera bylo hlavními dvěma kohouty na tomto poli - Fransem Timmermansem za EU a Volkerem Wissingem za Německo - nezávisle potvrzeno to, o čem si přes týden štěbetali vrabci na belgických střechách. Tedy že EU ucukla a pod tlakem Německa připustila prodej spalovacích aut i po roce 2035, pakliže budou spalovat výlučně „klimaticky neutrální”, rozumějte syntetická paliva. Tím celý zákaz prodeje spalovacích motorů jednoznačně padá.

Co přesně bude nová dohoda znamenat, není jasné, na upřesnění si musíme počkat do nového týdne. Ale vzhledem k tomu, že Wissing měl v minulých dnech odmítnout cestu, která by znamenala zachování spalovacích motorů v prodeji pouze pro hrstku vyvolených, nečekejme nic jako možnost zachování jednoho procenta takto koncipovaných aut v prodeji a dál nic. Mělo by jít o obecné řešení dostupné komukoli, aby došlo na skutečné zachování technologické neutrality, jak o ní hovoří německý ministr.

I když to ale bude takto, zůstává pochopitelně otázkou, jaká bude praxe - není v tuto chvíli jasné, kolik a jak drahých syntetických paliv bude reálné vyrábět. Tušíme ale, že otevření stavidel vývoje na tomto poli dovolí najít efektivní řešení, stejně tak odmítáme skeptické poznámky některých o tom, že automobilky přece už dávno rozhodly, že půjdou jen cestou elektrických aut... Automobilky si mohly rozhodnout o čemkoli, pokud ale uvidí, že se na trhu nelze prosadit s elektrickými auty a někdo jiný jim vypaluje rybník se spalovacími vozy na syntetická paliva, nabídnou je také. I když výrobci dělají první poslední, aby to tak bylo, pořád ještě nejsme na trhu nabízejícího, stále rozhodují zákazníci, jejich potřeby a jejich možnosti.

Do automobilové budoucnosti Evropy lze tedy hledět s nepatrně větším optimismem, pohled na současnost je ale skutečně rozpačitý. Musíme se znovu ptát, jak může kohokoli, kdo má všech pět pohromadě, vůbec napadnout nařizovat technické řešení tak podstatné věci na 12 let dopředu. Je to něco nekonečně absurdního, ať už pravidla nalajnujeme jakkoli. Jen skutečná technologická neutralita - nikoli její parodie ve svěrací kazajce v modrožlutých barvách - nám přinese ta po všech stránkách nejlepší technická řešení, nic jiného.

Pod taktovkou politických tlaků se nevyhnutelně dočkáme něčeho horšího, bavíme se pouze o tom, o kolik horší to bude. Po intervenci Německa (a Itálie i dalších zemí, ale Němci tu byli hlavní) lze říci, že to nemusí být tak zlé, jak zlé to mohlo být. Pro frenetický jásot ale rozhodně není prostor.

