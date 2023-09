Zakazovat spalovací auta je od EU „nedbalost”, říká šéf BMW. „Kde všechny ty elektromobily budete nabíjet?” před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lukas Barth, Reuters

Je to jeden z mála šéfů velkých automobilek, který zatím neztratil smysl pro realitu. A narovinu říká, že nařídit elektromobily a zakázat od roku 2035 spalovací auta prostě nejde. Ne bez dalekosáhlých společenských a ekonomických dopadů.

Včera jsme psali o třech typech evropských automobilek ve smyslu jejich vztahu k nařizování elektromobilů ze strany EU. Ve stručnosti řečeno jde o halasné Hujery, tiché Hujery a pak ty, které sice odporují, ale do elektromobilů se po hlavě vrhají stejně. Pokud vás tedy neopustil zdravý rozum, vybrat si můžete leda nejmenší zlo. Ale i to je lepší než nic.

Z třetí zmíněné skupiny, tedy odporujících, ale jinak povolných manažerů se rekrutuje také Oliver Zipse, šéf BMW. Snahy EU nařídit elektromobily opakovaně odsuzuje, přesto nebrání tomu, aby jím řízená firma mohutně investovala do nesmyslů typu špatných napodobenin Tesel. Proč si nikdo nestojí za svým i ve faktické rovině, nám přes pochopení snah o minimalizaci rizika pro případ, kdy by bláznivé plány EU nějakým způsobem vyšly, uniká, Zipse ale aspoň ve slovní rovině nepolevuje. Naopak přitvrdil a v novém rozhovoru pro Handelsblatt nově označil snahy EU o zákaz spalovacích aut za „nedbalost”.

Právníci budou rozlišovat různé formy nedbalosti, pro širší veřejnost je ale nedbalým jednáním takové, kdy někdo sice nejedná s úmyslem někoho nebo něco poškodit, vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům ale musí vědět, že svým jednáním škodu způsobit může. Hodnotit tímto slovem snahy politiků nařídit elektrická auta napříč zeměmi Evropské unie se tak zdá být docela trefné, neboť se (přinejmenším, někdo v tom může spatřovat i úmysl) takto chovají. Zkrátka nelze vybírat ideální technologii pro to či ono na dekády dopředu politickým rozhodnutím a nepoškodit zemi či země, kde má taková direktiva platit. Takovou věc je třeba nechat na vědeckotechnickém vývoji a ničem jiném.

„Myslím si, že politický požadavek na postupný zákaz spalovacích motorů, to je nedbalost,” řekl Zipse bez okolků Handelsblattu a zopakoval své ryze racionální připomínky. „Kde všechny ty elektromobily budete dobíjet? V roce 2035 v Evropě žádná komplexní infrastruktura pro elektromobily nebude. Anebo si myslíte, že za 12 let budou nabíjecí stanice v každé vesnici v oblastech, jako je jižní Itálie?” uvedl dále.

Neopomněl ani připomenout zásadní cenové rozdíly mezi elektrickými a benzínovými či naftovými vozy a především dramaticky odlišné náklady jejich dlouhodobého vlastnictví. Zatímco spalovací vůz si i po 8 nebo 10 letech udrží slušnou část své hodnoty a má před sebou snadno dalších 15 let provozu, vyšší cena elektromobilu je za takový čas „spotřebována” téměř zcela. To zejména nižší socioekonomická patra společnosti ponechá bez možnosti osobní vůz vlastnit, prostě by je to zruinovalo.

„Nakonec se z toho může stát i společenský problém,” říká Zipse. „Pokud individuální mobilita nebude dostupná, dotkne se to spousty lidí,” upřesňuje. Z našeho pohledu má pravdu, hovoří moudře. Teď ještě bouchnout do stolu a nezůstat jen u slov...

Šéf BMW dál odporuje Bruselu ve snaze nařídit elektrická auta a zakázat jakákoli jiná. Do značné míry ale zůstává jen u slov, jakkoli BMW patří mezi automobilky, které přechod jen na elektromobilitu odmítají fakticky. Foto: BMW

Zdroje: Handelsblatt, Reuters

