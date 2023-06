Zákaz spalovacích motorů v EU u Poláků neprojde ani ve své obměkčené podobě, chtějí ho úplně zrušit před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Zdálo se být dobojováno, když Brusel přistoupil na výjimku v podobě zachování možnosti prodávat spalovací motory alespoň na syntetická paliva, Poláci už ale nechtějí ani to. Zákaz chtějí zcela zvrátit soudní cestou.

Přiznám se, že záměrům Evropské unie z posledních let přestávám rozumět. Politici, kteří se do Bruselu dopravují především letecky, totiž soustavně hřímají nad negativními dopady klimatických změn na naše životy. S těmi se pak v rámci tzv. Pařížské dohody zavázali bojovat všemi dostupnými prostředky. Své snahy doprovázejí vizemi o čisté a udržitelné budoucnosti, ve které nebe bude blankytně modré a tráva zelená. Jenže tak je tomu pouze na papíře, reálně ale každý krok, který EU udělala či udělat chce, povede spíše k opaku toho, k čemu by vést měl.

Stačí si uvědomit už dopady boje proti metanu produkovanému hospodářskými zvířaty. EU se rozhodla pěstitelům přikázat, aby snížili stavy stád, chybějící maso na trhu pak mají nahradit potraviny s rostlinným základem. Kvůli tomu ovšem bude potřeba navýšit dovoz sójových bobů, a to s pomocí zaoceánských lodí. Tytéž dopravní prostředky pak budou dopravovat i vzácné kovy, ze kterých budou vznikat baterie pro elektrická vozidla. EU tady vytlouká klín klínem a ve svém boji se zdá být stále více osamocená.

Vidle do jejích plánů nejnověji zapichuje i Čína, která bude již od roku 2025 přiznávat, že císař nemá nové šaty, nýbrž je úplně nahý. Dle nových předpisů budou hodnoty nepřímo produkovaných emisí CO2 uvedeny i u elektrických aut se vším, co s tím souvisí. A pokud něco takového přizná Říše středu, která je největším trhem pro elektromobily na světě, pak se Evropa stěží může tvářit, že jde o dokonale čistý pohon. A to si na rozdíl od Číny bude ke všemu muset přihodit ještě alespoň jeden zaoceánský transfer navíc.

Jde nicméně pouze o jeden problém bruselských byrokratů se zelenou páskou na očích. Dalším je Polsko, které se rozhodlo u nejvyššího evropského soudu zvrátit nařízení, dle nějž mají v roce 2035 klesnout emise všech nových aut na nulu, což mělo de facto vést k zákazu prodejů spalovacích aut. Výjimka pro syntetická paliva se na chvíli jevila být obecně přijatelným kompromisem, realita je ale nakonec jiná. Dle našich severních sousedů toto opatření povede akorát k většímu sociálnímu rozkolu mezi členskými zeměmi. Ministryně pro životní prostředí Anna Moskwa tak doufá, že se k odporu Polska přidají i další členské státy.

Polsko je přitom již členem frakce osmi států, které se již postavily proti kontroverzní emisní normě Euro 7. Do této skupinky patří i Česká republika, stejně jako Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Francie, Itálie a Německo. Italové s ryze elektrickou cestou mají problém též, veškeré plány EU se tak ve finále mohou sesypat snáze než domeček z karet. To by byla dobrá zpráva jak pro běžné občany, tak vlastně i pro životní prostředí. Jak ale vše dopadne, zůstává zatím nezodpovězenou otázkou.

Uskutečnitelnost přechodu na čistě elektrickou mobilitu je iluzí, která se nemůže stát realitou. Dnes nejlevnějším v Evropě prodávaným plnohodnotným elektromobilem je Dacia Spring, ani na ten ale většina lidí nemá. A pohled na jeho technické parametry leda nutí do pláče. Foto: Dacia

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.