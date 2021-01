Zakázaná reklama Toyoty naznačuje, že svět se ani s příchodem roku 2021 nespravil před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Schválně si pusťte přiložený klip a řekněte, jestli ve vás vyvolává negativní pocity. Dovolíme si to tom předem pochybovat, přesto je teď nevratně zakázaný.

Patrně nebude těžké se shodnout na tom, že pro pojetí reklam výrobců čehokoli musí existovat určitá pravidla. I když by se většina společnosti jistě obešla bez nich, vždy by se našel někdo, kdo by se překračováním jakýchsi morálních limitů pokoušel strhnout na svůj produkt více pozornosti. Nahota, vulgarita, násilí, najde se jistě spousta věcí, které do reklam pro nejširší vrstvy společnosti nepatří a nikdo rozumný nebude diskutovat o jejich nevhodnosti.

Bohužel, takto svět fungoval kdysi. Byly časy, kdy se problémy řešily, nyní se problémy hledají. A to tak úporným způsobem, že se najdou i v případech, kdy žádné neexistují. Důkazem budiž přiložená reklama Toyoty, jejíž vysílání bylo v Austrálii zakázáno tamní radou pro reklamní standardy. A jakkoli zrovna ze zemí dříve či dnes spadajících do Britského impéria jsme zvyklí na velkou úzkoprsost, toto překračuje i hranice úsměvné absurdity.

Snad vám nezkazíme podívanou, když vám děj reklamy stručně popíšeme. Tři sourozenci se v ní svolávají na oslavu narozenin u svých rodičů - jeden z nich jede z pláže, druhý z města a třetí z venkova. Všichni tři mají pochopitelně Toyotu, všichni tři Yaris a dvě sestry nabádají svého bratra, aby hlavně přijel včas. Ten tak vezme Yaris GR a ze své vlastní stodoly zjevně na soukromém pozemku vydriftuje ven. Pak už jej jen krátce vidíme jet kolem plotu a nakonec na setkání u rodičů, kde je dříve než jeho překvapené sestry v nudnějších verzích Yarisu. Následuje sdělení: „Uvádíme novou řadu modelů Yaris. Malé teď nabízí vše.”

Křičíte: „Mé oči, mé oči!?” Nejspíše nikoli, však v této reklamě se neděje skoro nic. Je to jen nepatrně kreativnější, jinak celkem nudná, image produktu budující kampaň, která jejíž autoři za ni nemohli očekávat žádné ocenění. Jistě ale také nečekali, že dostanou obuškem po hlavě, což dostali.

Důvod? Problém je scéna s oním vyjetím ze stodoly. Ačkoli se zjevně odehrává mimo silnici na soukromém pozemku, kde si každý může dělat s autem co chce a klidně se dokola točit v kruhu, dokud mu nedojde benzin či jiné palivo, australská rada má jasno. Scéna prý „ukazuje bílé vozidlo opouštějící stodolu a působící dojmem, že ztrácí trakci zadních kol”. Brilantní postřeh, který pokračuje: „Ztráta trakce v zadní části vozu by byla považována za ztrátu kontroly nad vozem a reklama zobrazuje vozidlo během nebezpečného řízení, které by pravděpodobně překročilo relevantní právní normy, kdyby se bylo bývalo odehrálo na veřejné silnici.”

Má vůbec smysl to komentovat? Zdá se, že Toyota udělala vše proto, aby nepřekročila žádné stanovené hranice, zobrazila velmi krátce ježdění adekvátní ostré verze Yarisu naopak tam, kde se má odehrávat - mimo veřejný provoz. Sama automobilka ostatně reagovala s tím, že neudělala nic špatného, že neporušila žádné zákony ani regulatorní požadavky a popravdě nechápeme, jak někdo mohl dojít k opačnému závěru. Ale došel a pro reklamu to znamená konec, neboť Toyota musí rozhodnutí respektovat a v případě zájmu ji znovu odvysílat spot nejprve upravit.

Je to podle nás smutné a nezbývá nám než se ptát, kde se svět na začátku roku 2021 nachází, pokud se takováto reklama stává problémem natolik neakceptovatelným, že musí být zakázána. Že vůbec existuje někdo, kdo takovouto prezentaci produktu zkoumá a seriózně potírá v domnění, že tím někomu nebo něčemu prospěje. Absurdní se tady zdá být slabým slovem, ale posuďte sami.

Jako lidstvo máme zjevně i v době koronavirové málo důležitějších věcí na práci, pokud se seriózně zabýváme účinkováním tohoto auta v níže přiložené reklamě jako něčím naprosto nepřijatelným. Ilustrační foto: Toyota

Zdroj: Car Advice

