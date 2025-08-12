Zákazníci Audi začali v panice z nástupce kupovat končící RS6 nejvíc v historii, firma to vůbec nechápe

Pokud budete hledat jeden opravdu názorný projev toho, co všechno je dnes s německou automobilkou špatně, těžko najdete lepší. Už samotný nastalý stav je bizarní, ještě víc to ale platí o zacházení automobilky s ním a její reakcí na něj.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Zákazníci Audi začali v panice z nástupce kupovat končící RS6 nejvíc v historii, firma to vůbec nechápe

včera | Petr Miler

Zákazníci Audi začali v panice z nástupce kupovat končící RS6 nejvíc v historii, firma to vůbec nechápe

/

Foto: Audi

Pokud budete hledat jeden opravdu názorný projev toho, co všechno je dnes s německou automobilkou špatně, těžko najdete lepší. Už samotný nastalý stav je bizarní, ještě víc to ale platí o zacházení automobilky s ním a její reakcí na něj.

Málokterá slavná světová automobilka zrovna prožívá zlaté časy, snad žádná jiná ale neprochází takovým rozvratem jako Audi. Výrobce atraktivních aut zejména vyšších tříd sešel během několika málo let ze své cesty tak moc, že mu nyní vlastní zákazníci v zoufalosti natáčí hodinové filmy radící společnosti, jak má zastavit svůj úpadek. Ta si ale z dosavadního vývoje nebere vůbec nic a dál hodlá opakovat stejné chyby.

Není to ale jediný projev zoufalosti, který zákazníci automobilky projevují. Jak informuje Automobilwoche, Audi se přihodilo - protože pro to v pozitivním smyslu slova neudělalo vůbec nic -, že prodává nejvíc kombíků Audi RS6 v historii společnosti, a tedy i tohoto modelu. Takže konečně přišlo s novinkou, po které zákazníci pasou? Konečně se poučilo z nezdarů, které roky zažívá, z přešlapů, které ještě déle dělá, trefilo hřebíček na hlavičku a míří znovu ke hvězdám a lákavým novým modelem?

Ani omylem, zájem je v tomto případě o 6 let vyráběné auto, které zanedlouho skončí ve výrobě.

Tohle tedy RS6 zažívá na samotném sklonku své existence poté, co firma odhalila tristní novou A6 a ještě tristnější A6 e-etron. Audi nemůže mluvit o žádném úspěchu a pozitivní reakci na nové produkty, zákazníci začali končící vůz hromadně kupovat v panice z toho, co přijde po něm. Automobilka už potvrdila, že to bude podobný hybridní nesmysl jako nové BMW M5 i další podobné vozy a mnozí jej zjevně nechtějí ani cítit. A tak si raději na poslední chvíli kupují současné, pravda stejně těžké, pravda pořád mild-hybridní, ale také ještě kvalitní, atraktivní a celkově ne až tak regulacím na míru ušité provedení.

Chceme říci: Tohle není normální. Dekády, po celou existenci automobilismu lidé čekali na nové generace aut, aby si koupili technicky vyspělejší, rychlejší, efektivnější, i s pomocí minulých chyb napravené modely. A ty staré museli výrobci v posledních letech produkce nabízet se slevami, aby čekající přesvědčili, že mohou za dobrou cenu ještě chvíli vydržet se starším modelem. Dnes je všechno naruby - nový model ani není venku a už jen očekávání toho, jaký zmatený nesmysl to zase bude, si lidé raději kupují existující provedení.

Ale dobře, to se může stát, lidé občas sejdou na scestí, automobilky mohou též. Nemá se to stávat, ale stane se to a není to tragédie, když to odpovědní lidé pochopí a vezmou si z toho ponaučení. Kdyby v Audi aspoň trochu přemýšleli, položí si nutně otázku: „Co jsme udělali špatně, že nám lidé trhají ruce za to, s čím končíme?”

To se ale zjevně neděje navzdory tomu, že přece nechce kandidáta raketových věd uvědomit si, že zákazníci takto nedávají najevo zájem o to, co Audi dělá nyní, ale o to, co dělalo zhruba před 8 až 10 roky. To tehdy RS6 C8 vznikala. A kdy mimochodem divizi Audi Sport řídil člověk, který ji později v zoufalství ze stavu firmy opustil. Tohle je facka jako hrom, ze které se dá vzít jediné ponaučení: Podělali jsme to! Anebo ne? No ne, Audi si z toho bere něco docela jiného.

Firma zjevně znovu vůbec nechápe, co se děje, a tímto stavem se dokonce sama chlubí jako s úspěchem! A ze slov Liny Seysen, mluvčí pro prodej a marketing, je patrné, že to považuje za projev toho, že je na cestě k nápravě - objem objednávek Audi Sportu se díky končícím modelům letos meziročně zvýšil o 41 procent v době, kdy firma jinak ve všech ohledech míří dolů. Co na tom, že to není třeba e-tron GT, který už nekupuje skoro nikdo (letos jen 1 057 prodaných aut v celé Evropě, to není vtip), i tak je to skvělé.

Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Dokud Audi nezačne aspoň chápat, co všechno pokazilo, nemůže s tím ani nic udělat. A pokud podobnou herdu do zad, která jasně ukazuje, co všechno je dnes s touto automobilkou špatně, nebere jako budíček, ale dokonce jako zdroj uspokojení se se sebou samým, je od momentu probrání se na hony daleko. Nakonec tedy gratulujeme k razantnímu navýšení prodejů něčeho, co už za pár měsíců nepůjde koupit, to je vážně skvělé. Chytrému napověz...


Zákazníci Audi začali v panice z nástupce kupovat končící RS6 nejvíc v historii, firma to vůbec nechápe - 1 - Audi RS6 a RS7 Performance 2022 prvni sada 01Zákazníci Audi začali v panice z nástupce kupovat končící RS6 nejvíc v historii, firma to vůbec nechápe - 2 - Audi RS6 a RS7 Performance 2022 prvni sada 04Zákazníci Audi začali v panice z nástupce kupovat končící RS6 nejvíc v historii, firma to vůbec nechápe - 3 - Audi RS6 a RS7 Performance 2022 prvni sada 23
Zákazníci Audi dali automobilce zájmem o končící RS6 další jasný signál o tom, co si myslí o jejích nových produktech. Firma to ale chápe jako dobrou zprávu - to člověk neví, zda se se smát či brečet. Foto: Audi

Zdroje: Automobilwoche, Audi

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.