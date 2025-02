Zákazníci Dacie už nejsou chudáci, říká šéf značky, přichází k nám od upadající konkurence, aby dostali, co chtějí před 9 hodinami | Petr Prokopec

Je to další z výmluvných projevů reality současného trhu s auty. Ještě před pár roky by si spousta lidí, kteří dnes nadšeně kupují Dacie Sandero či Duster, o ta samá auta neopřeli ani kolo. Šéf automobilky Denis Le Vot svými slovy radikální proměnu automobilového světa jen potvrzuje.

Před nějakými patnácti lety jste mohli nakráčet do showroomu Dacie s ekvivalentem dnešních tří průměrných platů a za nějakou chvíli jste již odjížděli s fungl novým Loganem. Na podobné ceny jste se nicméně mohli dostat i u některých dalších značek, třeba u Fiatu, Hyundai nebo Renaultu. Jenže od té doby se mnohé změnilo, načež rumunská automobilka již není tou nejlevnější značkou na trhu. Její Sandero totiž bylo překonáno Korejci, kteří za své i10 požadují o pár desítek tisíc korun méně.

Je nicméně třeba dodat, že Hyundai i10 není ve stejné velikostní kategorii jako Dacia Sandero, i proto se k rumunskému zástupci vážně mnohem větší pozornost publika. Ta je ovšem zcela jiná než v roce 2010, kdy si většina lidí ze zmiňovaného Loganu leda utahovala. Ano, byl levný, jenže tím jeho pozitiva končila. Krásy totiž sedan příliš nepobral, stejně jako jej nebylo možné spojit s vysokou dynamikou, příjemným komfortem nebo moderními technologiemi. A už vůbec ne s kvalitou.

Momentálně však spolehlivost narostla, stejně jako je možné dostat do interiéru moderní multimediální systém. Na dynamiku či komfort pak již ze strany mainstreamového zákazníka nejsou takové požadavky, pomalu totiž stačí, že se hlavně za co nejméně peněz dostanete do cíle bez starostí s doplňováním energie libovolného typu. A v tomto ohledu Dacia stále exceluje. I když tedy také u rumunské automobilky narůstají ceny, její šéf Denis Le Vot kolegům z nizozemského Auto Weeku sdělil, že s ohledem na okolnosti to problém není.

„Důležité je, abychom zůstali výrazně levnější než konkurence. Svět se v posledních letech dramaticky změnil. Máme tu přísnější regulace a šílenou inflaci, které ženou nahoru ceny energie a materiálů. Tomu reálně nedokáže uniknout žádná značka. U Dacie se proto snažíme, aby cenový růst byl tak malý, jak jen je to možné, a to tím způsobem, že omezujeme výbavu aut. Jednoduše vynecháme vše, co není nezbytné, a co by vyžadovalo dodatečné kontrolní jednotky a kabeláž,“ říká šéf rumunské automobilky.

Le Vot tak vlastně potvrzuje, že na strategii značky se vlastně nic nezměnilo. Jak ale správně podotýká, změnil se svět. Zatímco tedy kdysi by řada lidí o Dacii ani neopřela kolo, neboť ji považovala za podřadnou a mohla si dovolit nakupovat jinde, dnes ji vidí jako jedinou možnost, jak přijít k novému vozu. „Před deseti lety jsme prodávali 300 tisíc aut ročně, přičemž loajalita zákazníků dosahovala 70 procent a dalších patnáct mířilo pro nový vůz k Renaultu,“ říká Le Vot.

„Dnes nicméně produkujeme zhruba 600 tisíc aut. A víte co? Polovina zákazníků k nám přichází od konkurence, přičemž 80 procent z nich okamžitě kupuje tu nejdražší verzi, což je patrné hlavně u Dusteru,“ dodává šéf Dacie s tím, že momentálně se tak rumunská automobilka stává předmětem zájmu pro lidi, kteří přicházejí z vyšších i nižších pater trhu, kde už nedostávají to, co chtějí. V důsledku toho pak Dacia mohla přijít jak s větším modelem Bigster, tak začít ve velkém nabízet dražší techniku.

„Když jsme diskutovali o představení hybridních motorů, měli jsme své pochybnosti. Byly příliš komplikované, neladily k DNA značky a nevyhnutelně navyšovaly cenu. Jenže třeba u Dusteru chce v průměru 30 procent zákazníků hybrid se 140 koňmi,“ říká dále Le Vot. Taková penetrace elektrifikovaného ústrojí značce hlavně letos pomůže dostát přerozdělovacím mechanismům EU. Těm navíc Dacia čelí spolu s Renaultem, u kterého je elektrifikace ještě více tlačena.

Díky tomu ovšem rumunská značka dost možná nebude muset uměle omezovat svou výrobu a nabízet čistě spalovací auta jen jako podpultové zboží. Na definitivní stanovisko je ale dle šéfa Dacie ještě příliš brzy, vše bude záviset na dalším politickém vývoji. Zda do toho výrazně zasáhne i nové rozložení sil v Německu, kde předčasné volby vyhrála CDU/CSU před AfD, ukáže až čas.

Za hybridní Duster v nejlepší výbavě Extreme dáte dnes 622 900 Kč, navíc můžete další peníze utratit za příplatkovou výbavu. Něco takového by ještě před pár lety bylo považováno za šílenství, dnes to ale lidé vnímají jako dobrý obchod. I proto, že všude jinde po nich chtějí daleko víc za věci, o které se neprosili. Foto: Dacia

Zdroj: Auto Week

Petr Prokopec

