Zákazníci Tesly si stěžují na neobvyklý problém, reakce automobilky nepřekvapí

Se vskutku svérázným problémem se potýkají majitelé Modelu 3. I když teplo v autě zvlášť v zimě ocení každý, auta kalifornské automobilky jej generují až moc i ve chvíli, kdy o něj nestojí.

To chce klid a nohy v teple, říká se. Tesla tato slova evidentně vzala vážně, stejně jako kritiku zákazníků, že topení v jejích automobilech zejména v zimním období nedostačuje. A proto interiér Modelu 3 proměnila doslova v saunu. Tedy nikoliv celý, pouze prostor pro nohy řidiče, kde se mnohdy objevují až padesátistupňové teploty. Ty samozřejmě málokdo zvládne, zvláště když je zbytek kabiny klimatizován na nějakých 22 stupňů Celsia. Není tak vůbec s podivem, že jízda v takovém voze může být obzvláště nepříjemnou a ve výsledku nebezpečnou.

Na daný problém nyní upozornil Bjorn Nyland, dlouholetý norský fanoušek značky, který má momentálně zapůjčený na testování modernizované provedení elektrického sedanu modelového roku 2021. Když vůz přebíral, vše fungovalo perfektně. Tesla tedy vykazovala ve všech částech interiéru teplotu víceméně stejnou, tedy s přihlédnutím na všemožné faktory, mezi něž mimo jiné patří i fyzikální zákony. Horký vzduch totiž stoupá vzhůru, načež by logicky mělo být u stropu o trochu tepleji než v prostoru pro nohy.

Po čtyřech týdnech testu se nicméně ukázalo, že stejně jako politici i Tesla dokáže poručit větru a dešti. Či spíše přesněji, dokáže ohýbat ony fyzikální zákony, neboť v Nylandově voze je nyní tím nejteplejším místem právě prostor pro nohy řidiče. Dle automobilky vina leží na jeho straně, což se vlastně dalo i očekávat, Tesla své chyby neuznává. Není tak překvapivé, že z přehřívání viní Nylanda, který nechává otevřený kryt středové schránky.

Proč by to přitom měl být problém? Důvod je prostý, Tesla v rámci svých inovačních kroků umístila tepelný senzor pod rozměrný palubní displej, aby tak byl v centru dění a mohl lépe navolit ideální stav napříč kabinou. V té chvíli si nicméně asi nikdo neuvědomil, že pokud lidé otevřou středovou schránku, onen senzor bude jejím krytem blokován. Dané pochybení tak vychází najevo až nyní, kdy se stížnosti začínají množit. Přičemž kalifornská automobilka by vše nejraději opravila jen pouhou radou, aby lidé ono schránku neotevírali.

Jak ovšem Nyland dodává, v umístění senzoru problém není. Když totiž otestoval jeho chod se zvednutým i zavřeným krytem, dočkal se podobných výsledků a přehřátých nohou. Spíše tak poukazuje na závadu samotného senzoru, který nejspíše odchází dříve, než by měl. Na základě toho pak vůz dostává chybná data, v jejichž důsledku další komponenty nedělají, co mají.

Nyland uvádí, že v létě žádné takové potíže nezaznamenal. Nicméně si vybavuje, že něco podobného se mu stalo již loni se starším Modelem 3. U něj nicméně rozdíl v teplotách nebyl tak markantní, načež nad vším mávnul rukou. Ukazuje se tedy, že Tesla má další, nejspíše dlouhodobý problém, což dokládají i komentáře pod Nylandovým videem. Nohy v přílišném teple má totiž i řada dalších majitelů, ať již starších či zcela nových aut.

Náprava je přes Nylandovy výzvy zatím v nedohlednu. V prvé řadě je třeba, aby Tesla uznala, že problém vůbec existuje, což je vlastně totéž, jako kdyby jistý český premiér přiznal, že je ve střetu zájmů. Jednou možná, nyní ale majitelé kalifornských elektromobilů musí zkrátka počítat s tím, že souběžně s vozem by si měli raději pořídit i ponožky z Nomexu.

Dnes už pomalu neexistuje oblast, ve které by Tesla Model 3 neměla nějaký problém. K těm dosavadním se totiž nyní přidává přehřívání prostoru pro nohy řidiče. Foto: Tesla

