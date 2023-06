Zákazníci Tesly zuří, firma jim nově začala dodávat auta s téměř vybitými bateriemi před 6 hodinami | Petr Prokopec

Ve světě spalovacích aut se stalo smutným zvykem, že vám automobilka dodá nový vůz s téměř nulovým množstvím paliva v nádrži. Proč? Protože šetří, však si spočítejte, kolik ušetří tím, že dá do milionů prodaných aut ročně jen pár litrů paliva. Elektromobily byly dosud dodávány nabité, u Tesly už to ale neplatí.

V posledních letech Tesla více než kdy dříve upřednostňuje kvantitu před kvalitou a nízké náklady před vším ostatním. Důkladná kontrola vozu kupujícím při převzetí je tak dnes podmínkou, zvláště s přihlédnutím ke skutečné tragédii, již u této značky představují servisy. Jen málokdy se totiž stane, aby hned na první dobrou pochybení automobilky napravily. Spíše se zdá, že po první návštěvě je problémů ještě více než před ní. Někdo to vydrží a zaměstnává techniky do té doby, než je vše v pořádku, jiný to raději vzdá a zamíří ke konkurenci.

Zajímavé nicméně je, že stále více evropských zákazníků si začalo stěžovat nejen na kvalitu, ale také na stav baterií. Zástupci značky jsou totiž povětšinou předávána auta, která jsou nabita na zlomek plné kapacity baterií, což nebývalo zvykem - někteří lidé dokonce dostali vůz prakticky jen se „šťávou“ na dojetí k nejbližšímu dobíjecímu stojanu.

Jejich první zkušenost s elektromobilitou je tak nutně negativní, neboť namísto toho, aby okusili opojnou akceleraci, se musí nízkým tempem doplazit na místo, které navštívit ani nechtěli, a tam strávit alespoň pár desítek minut. Ne snad, že by to ve světě spalovacích aut bylo jinak (právě naopak), ale návštěva čerpací stanice je otázkou pár minut a radost vám nezkazí.

Jakkoli se na první pohled může zdát, že jde o další opatření značky vedoucí k úsporám, primární motiv má být jiný. Vzpomenout v tuto chvíli můžeme na Felicity Ace, zámořskou loď, na které loni v únoru vypuknul požár. Ten se nepovedlo uhasit, místo toho plavidlo i s 3 965 vozy na palubě zamířilo ke dnu. A jakkoli vyšetřovatelé zatím neupřesnili, co za incidentem stálo, podle všeho byly důvodem vzniku plamenů lithium-iontové baterie jednoho z převážných elektromobilů.

Protože Felicity Ace i její náklad leží v hloubce tří tisíc metrů pod hladinou, je otázkou, zda se pravdu vůbec kdy dozvíme. Přepravní společnosti se nicméně rozhodly, že nebudou nic riskovat. Mnohé z nich tak zcela odmítají transport ojetých elektroaut. V případě těch nových pak bylo nařízeno, že nabití baterií nesmí přesáhnout 50 procent. To snižuje riziko, že se jeden z článků baterie přehřeje, což u Li-ion baterií hrozí vždy, a vyvolá následnou řetězovou reakci. Tesla se pak ochotně přizpůsobila.

Protože lidé tento stav nepřijímají s nadšením a na sociálních sítích doslova zuří, rozhodla se automobilka pro jistou formu kompenzace, je to ale jen taková almužna. Zákazníci mají přislíbeno dobití auta v síti Superchargerů na vzdálenost 150 kilometrů. To opravdu není mnoho, bavíme se třeba o ekvivalentu 7, možná 8 litrů nafty. A podstatná je i skutečnost, že Tesla hned na úvod zdůrazňuje uživatelská negativa, která jsou s elektromobilitou spojená.

V prvé řadě zde totiž máme ona opatření přepravních společností, která jsou důkazem, že požár elektrických aut je opravdu závažným problémem. Ve druhé fázi pak lze zmínit dobíjení, což zjevně je časově náročný a dnes i nákladný proces. Pokud by tomu totiž bylo jinak, pak by ona servisní centra postavila každé auto před předáním na nabíječku a předala by auto s plnými bateriemi. Ono nakonec i o ty peníze půjde, Tesla úsporou nákladů nikdy nepohrdne.

Takový Model 3 v základu disponuje dojezdem 438 kilometrů (dle organizace EPA). Pokud vám jej tedy výrobce předá s méně než 30 procenty kapacity, nemusíte se ze showroomu ani dostat domů. Několik desítek minut dlouhé čekání u dobíjecího stojanu je tak vaším prvním zážitkem. Foto: Tesla

