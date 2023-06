Zákazníci ve velkém ruší objednávky na nový elektrický Ford. Je o polovinu dražší, než měl být, neumí skoro nic před 4 hodinami | Petr Prokopec

Ford rozhodně dokázal vzbudit velká očekávání, ta ale v praxi nedokáže naplňovat ani v nejmenším. Ačkoli měl F-150 Lightning stát méně než 40 tisíc dolarů, aktuálně chce značka po lidech nejméně skoro 60 tisíc dolarů. A za to nabízí papírový dojezd pouhých 386 km.

Prakticky po celou dobu, co Ford mluví o přechodu k elektromobilitě a zavržení spalovacích aut, poukazujeme na to, že manažeři značky nejspíše spadli z višně. Po více než sto let je totiž modrý ovál spojen s lidovými auty za dobré ceny. S takovou reputací ovšem nelze zčistajasna změnit zaměření a přesunout se k autům pro vyvolené za ceny vysoké. V té chvíli nevyhnutelně riskujete odliv značného množství zákazníků, což Ford jednoznačně dělá. Nyní se mu ale „povedlo” něco ještě lepšího - odradil dokonce i klientelu, kterou už měl zaháčkovanou.

Automobilka totiž elektrický pick-up F-150 Lightning v základní konfiguraci původně nabízela za pouhých 39 974 dolarů (cca 861 tisíc Kč). Za tuto částku nicméně vůz zamířil jen k několika málo lidem. Poté modrý ovál začal přistupovat k navyšování cen, které proběhlo hned ve čtyřech sledech. Momentálně tak Lightning startuje na 59 974 USD (1,292 milionu Kč), což představuje 50procentní zdražení během pouhých dvou let. Za vrcholné provedení Platinum si pak Ford účtuje dokonce 98 074 USD (2,113 milionu Kč), tedy částku za jakou můžete mít benzinový F-150, čtyřválcový Mustang a ještě základní Bronco.

Tři auta místo jednoho jsou již opravdu silnou kávou. Není tedy divu, že lidé začínají rušit své původní rezervace. A nejde jen o kroky jednotlivců. Tim Bartz, prodejce společnosti Long McArthur Ford ze Saliny v Kansasu uvedl, že ze 135 rezervací, které obdržel, jich zhruba 40, tedy třetina, bylo zrušeno. „Ford inzeroval elektrické auto za 40 tisíc dolarů, a to zlákalo spoustu lidí. Nyní, když ceny vzrostly, tito lidé říkají, že nemají zájem,“ uvádí prodejce.

Will Morisse je pak zákazníkem, kterému se povedlo pořídit provedení F-150 Lightning Lariat se standardním dojezdem. Původně přitom plánoval, že s tímto vozem bude jezdit do chvíle, než dorazí objednaná verze s prodlouženým dojezdem. V říjnu 2022 si automobilka za takový pick-up účtovala 74 000 USD (1,6 milionu Kč). „Dodání ale bylo odloženo na duben 2023. Cena pak narostla na 89 000 USD (1,918 milionu Kč a došlo na odstranění řady prvků,“ říká klient automobilky.

Kvůli zdražení navíc již nelze od ceny nejvyšších výbav elektrického pick-upu již odečíst federální kredit, veškerá platba tak leží na majiteli. Rezervovaný vůz tedy Morisse odmítl. Bartz pak dodává, že takových lidí bude stále více i proto, že základní varianta za alespoň oněch 60 tisíc USD je vyprodaná. To ovšem znamená, že reálně F-150 Lightning startuje až na 64 474 USD (1,389 milionu Kč), za což dostáváte výbavu XLT. V té chvíli je nicméně třeba počítat s papírovým dojezdem jen 240 mil (386 km). Realita bude ještě o dost horší.

Pokud hodláte daný stupeň spojit s verzí, která zvládne 320 mil (515 km), už si musíte připravit o dalších 14 tisíc dolarů (asi 302 tisíc Kč) více. Z dělníka v montérkách, na kterého byla většina Ameriky zvyklá, se tak stal manažer v obleku. Ten však práci na farmě jen stěží zastane, stejně jako se nehodí třeba na stavbu. Ford tak skutečně musí počítat s poklesem prodejů. Ale to je písnička, kterou „vysíláme“ již řadu let, ovšem modrý ovál ji pořád nějak nechce slyšet. V určitou chvíli mu ale nic jiného nebude zbývat.

Elektrický pick-up F-150 Lightning ve svém vrcholném provedení stojí více než benzinová verze vozu a základní Mustang a základní Bronco dohromady. Není tak divu, že zájemci hromadně ruší své objednávky, které učinili v momentě, kdy je značka lákala na mnohem nižší ceny. Foto: Ford

Petr Prokopec

