Zákazník Bugatti požádal značku, aby stvořila poctu na čtyřech kolech pro jeho dceru, tohle je výsledek

před 3 hodinami | Petr Prokopec
Slečna to jistě neměla v životě lehké, protože... Kdo to nakonec lehké má, že? Všechno je relativní, ať už je to jakékoli. Přesto vám nebudeme věřit ani sekundu, že dotyčné ani trochu nezávidíte.
Před pár lety se mi jeden známý pochlubil tím, že se mu po letech marného snažení narodilo první dítě, syn. A protože jde o velkého fanouška Bentley, rozhodl se, že mu hned koupí nový Continental GT, tehdy ještě s motorem W12. Jak řekl, tak udělal, přičemž kupé zmizelo v garáži, kterou má opustit až ve chvíli, kdy syn bude slavit osmnácté narozeniny a bude tedy moci legálně usednout za volant i na veřejných silnicích. Tou dobou by mohlo jít o dokonalý a a cenný stroj času.
Tento příběh mi připomněla jiná exkluzivita koncernu Volkswagen, zakázkové Bugatti Mistral. To je pro změnu vůbec posledním vozem značky z Molsheimu, který se dočkal motoru W12. Disponovat jím bude 99 aut, přičemž všechny byly prodány ještě před premiérou v srpnu 2022. Bugatti pak s dodávkami prvních hotových exemplářů začalo zkraje roku 2024, stále však nemá hotovo. Někteří majitelé se totiž rozhodli, že chtějí více než ostatní a že startovní cena 5 milionů Eur neboli 123 milionů korun je pro ně pouhým odrazovým můstkem.
Mezi takové se zařadil i člověk, který zjevně nadevše miluje svou dceru. A proto se jí rozhodl uctít s pomocí posledního šestnáctiválcového hypersportu se čtyřmi turbodmychadly. Práce to ale zjevně nebyla jednoduchá, neboť zaměstnala designovou manažerku značky Sabine Consolini, stejně jako studia automobilky v Molsheimu a Berlíně. Přitom na první pohled se zdá, že Mistral pouze dostal zakázkový lak, jeho interiér ozdobilo specifické vyšívání a na křídlo se zespodu nastěhoval nápis „Caroline“, který odkazuje na jméno dcery váženého klienta.
Samotný proces vzniku vozu byl ovšem mnohem náročnější, neboť Bugatti čerpalo inspiraci v provensálských lánech levandule, stejně jako v bedlivě střežených a opečovávaných pařížských zahradách. Následně automobilka přistoupila k míchání barev, aby nakonec vyrukovala se specifickým odstínem Lavender. Ten je ve spodní části karoserie spárován s barvou Violet Carbon, aby tak bylo vytvořeno kýženého kontrastu i hloubky nátěru. Asi není třeba dodávat, že nanášen i leštěn byl ručně.
Ve stejném dvoubarevném duchu se nese i kabina, kterou zdobí motivy květin na sedadlech, dveřních panelech a středovém tunelu. Bugatti pak u každého švu přistoupilo k digitálnímu zaměřování, neboť jen tak mohly jednotlivé vrstvy nejen vyniknout, ale zároveň koexistovat v jednotném designu. Dost by nás přitom , kolik hodin automobilka touto „piplačkou“ strávila - nejspíš půjde o celé dny, kdy ruku k dílu muselo přiložit kompletní oddělení.
Přesně z těchto důvodů však byla zakázková divize Sur Mesure založena - aby plnila jakákoli přání klientů. Ti jsou pak ochotni sáhnout do svých kapes opravdu hodně hluboko, často totiž takové kreace opouštějící Molsheim vychází i na dvojnásobek základní ceny. Majitele pak může těšit fakt, že třeba speciálně namíchaný lak nedostane už nikdo jiný na světě, i kdyby se na hlavu stavěl. Pokud ale skládáte hold dvé milované dceři, vlastně to ani jinak nejde.
Tento Mistral se dočkal exkluzivního laku, s jakým žádný jiný zákazník značky nemůže počítat, dokonce ani u jiných modelů. Foto: Bugatti
Zdroj: Bugatti
