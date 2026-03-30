Zákazník Bugatti požádal značku, aby stvořila poctu na čtyřech kolech pro jeho dceru, tohle je výsledek

Slečna to jistě neměla v životě lehké, protože... Kdo to nakonec lehké má, že? Všechno je relativní, ať už je to jakékoli. Přesto vám nebudeme věřit ani sekundu, že dotyčné ani trochu nezávidíte.

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Bugatti

Před pár lety se mi jeden známý pochlubil tím, že se mu po letech marného snažení narodilo první dítě, syn. A protože jde o velkého fanouška Bentley, rozhodl se, že mu hned koupí nový Continental GT, tehdy ještě s motorem W12. Jak řekl, tak udělal, přičemž kupé zmizelo v garáži, kterou má opustit až ve chvíli, kdy syn bude slavit osmnácté narozeniny a bude tedy moci legálně usednout za volant i na veřejných silnicích. Tou dobou by mohlo jít o dokonalý a a cenný stroj času.

Tento příběh mi připomněla jiná exkluzivita koncernu Volkswagen, zakázkové Bugatti Mistral. To je pro změnu vůbec posledním vozem značky z Molsheimu, který se dočkal motoru W12. Disponovat jím bude 99 aut, přičemž všechny byly prodány ještě před premiérou v srpnu 2022. Bugatti pak s dodávkami prvních hotových exemplářů začalo zkraje roku 2024, stále však nemá hotovo. Někteří majitelé se totiž rozhodli, že chtějí více než ostatní a že startovní cena 5 milionů Eur neboli 123 milionů korun je pro ně pouhým odrazovým můstkem.

Mezi takové se zařadil i člověk, který zjevně nadevše miluje svou dceru. A proto se jí rozhodl uctít s pomocí posledního šestnáctiválcového hypersportu se čtyřmi turbodmychadly. Práce to ale zjevně nebyla jednoduchá, neboť zaměstnala designovou manažerku značky Sabine Consolini, stejně jako studia automobilky v Molsheimu a Berlíně. Přitom na první pohled se zdá, že Mistral pouze dostal zakázkový lak, jeho interiér ozdobilo specifické vyšívání a na křídlo se zespodu nastěhoval nápis „Caroline“, který odkazuje na jméno dcery váženého klienta.

Samotný proces vzniku vozu byl ovšem mnohem náročnější, neboť Bugatti čerpalo inspiraci v provensálských lánech levandule, stejně jako v bedlivě střežených a opečovávaných pařížských zahradách. Následně automobilka přistoupila k míchání barev, aby nakonec vyrukovala se specifickým odstínem Lavender. Ten je ve spodní části karoserie spárován s barvou Violet Carbon, aby tak bylo vytvořeno kýženého kontrastu i hloubky nátěru. Asi není třeba dodávat, že nanášen i leštěn byl ručně.

Ve stejném dvoubarevném duchu se nese i kabina, kterou zdobí motivy květin na sedadlech, dveřních panelech a středovém tunelu. Bugatti pak u každého švu přistoupilo k digitálnímu zaměřování, neboť jen tak mohly jednotlivé vrstvy nejen vyniknout, ale zároveň koexistovat v jednotném designu. Dost by nás přitom , kolik hodin automobilka touto „piplačkou“ strávila - nejspíš půjde o celé dny, kdy ruku k dílu muselo přiložit kompletní oddělení.

Přesně z těchto důvodů však byla zakázková divize Sur Mesure založena - aby plnila jakákoli přání klientů. Ti jsou pak ochotni sáhnout do svých kapes opravdu hodně hluboko, často totiž takové kreace opouštějící Molsheim vychází i na dvojnásobek základní ceny. Majitele pak může těšit fakt, že třeba speciálně namíchaný lak nedostane už nikdo jiný na světě, i kdyby se na hlavu stavěl. Pokud ale skládáte hold dvé milované dceři, vlastně to ani jinak nejde.


Tento Mistral se dočkal exkluzivního laku, s jakým žádný jiný zákazník značky nemůže počítat, dokonce ani u jiných modelů. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

