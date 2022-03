Zákazník Tesly odmítl převzít úplně nové auto, značka ho osadila neuvěřitelnými pneu. A není jediný

Vždy, když už se zdá, že Tesla nemůže v případě provedení nových aut předávaných zákazníkům klesnout hlouběji, stane se něco, co nás vyvede z omylu. Dát na vrcholné verze aut tak pochybnou kombinaci obutí, nad tím už zůstává rozum stát.

Již mnohokrát jsme zmínili, že pneumatiky jsou extrémně důležitou součástí každého automobilu. Nic jiného totiž nezajišťuje jeho kontakt s vozovkou. Problémem nemusí být pouze to, že jsou sjeté či nevyhovují danému ročnímu období. Vaši bezpečnost může ohrozit i to, že každou nápravu či dokonce každé kolo osadíte jiným typem. V té chvíli totiž můžete v každém roku počítat s odlišnou přilnavostí, což mění jízdní vlastnosti, brzdné schopnosti a další klíčové projevy vozu.

Obvykle jsou to majitelé, kteří po koupi vozu začnou třeba kvůli šetření s obutím takto experimentovat, dnes vám ale ukážeme případy, kdy se o postarala sama automobilka, Tesla. Američan Ethan Joseph si totiž objednal Model X Plaid, tedy nejvýkonnější verzi elektrického SUV, jejíž tři motory posílají na všechna čtyři kola více než tisíc koní. Právě u ní tak na pneumatikách záleží především. Něco takového si ovšem ve Fremontu nemysleli, a proto přední nápravu osadili typem Michelin Latitude Sport 3 a zadní obutím Continental Crosscontact LX Sport, což jsou v jednom případě letní a v druhém celoroční pneumatiky. Legálně takto jezdit lze, moudré to ale není u žádného auta, zvláště pak u takového, které zrychlí z 0 na 200 km/h za jednotky sekund.

Ethan se se svou zkušeností podělil na Twitteru a rázem zjistil, že není jediným, komu Tesla dala na auto takto neuvěřitelnou kombinaci obutí. A není to ani nejhorší případ. Kupříkladu uživatel Redditu s přezdívkou IjustgOtHere uvedl, že si 26. února převzal Model Y určený pro jeho ženu. Šlo přitom o variantu Performance, tedy znovu nejvýkonnější provedení v nabídce. Ovšem ani v tomto případě Tesla neodvedla zrovna dobrou práci. Muž totiž o pár dní později zjistil, že na levém zadním kole se otáčí celoroční pneumatika Michelin Pilot Sport All-Season 4, zatímco na tom pravém letní Pirelli P Zero Elect. To už není ani legální.

V reakci na to se ozval další z uživatelů Redditu s přezdívkou SomniacsAlterEgo, který se v žertu ptal, zda u jejich aut nedošlo k záměně. Jeho Tesla byla totiž osazena celoroční pneumatikou Michelin na pravé straně, zatímco pirellka se nacházela na levé. Šlo nicméně o přední nápravu, kde má obutí rozměr 255/35 R21, zatímco zadní sudy mají rozměr 275/35 R21. O záměnu u dvou aut tedy rozhodně nešlo.

Vrátit se přitom v tuto chvíli musíme k Ethanovi, kterému servisní centrum oznámilo, že se s něčím takovým ještě nesetkalo. To může být a s ohledem na výše zmíněné také nemusí být pravda. Ostatně mnoho lidí si takového problému ani nemuselo všimnout, však koho by napadlo na novém autě prohlížet zrovna pneumatiky?

Pro Ethana bylo každopádně pochybení značky příliš velkým soustem, a proto převzetí vozu odmítnul. Může se zdát, že k tomu měl jen pofidérní důvod, ovšem jak jsme již řekli, nic jiného u auta nezajišťuje kontakt s vozovkou než pneumatiky. A pokud Tesla selhává v takové věci, jako je montáž adekvátní obutí, co jiného ještě pokazila či zanedbala? Obavy z takového vozu není těžké chápat.

Is it normal for the Plaid X to have two different brands of tires at delivery? Front set are Michelins. Back set are Continentals. @elonmusk @tesla pic.twitter.com/XBSkrEwPiQ