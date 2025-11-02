Zakladatel AMG musel nechat 60krát nabourat své nové auto, aby mohl poslat do prodeje pouhých 100 kusů

Tahle statistika ukazuje, jak náročné je dnes dostat legálně do prodeje i takto úzkoprofilové auto určené pro hrstku lidí z celého světa, kteří s ním stejně nakonec sotvakdy vyjedou z garáží.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Zakladatel AMG musel nechat 60krát nabourat své nové auto, aby mohl poslat do prodeje pouhých 100 kusů

včera | Petr Prokopec

Zakladatel AMG musel nechat 60krát nabourat své nové auto, aby mohl poslat do prodeje pouhých 100 kusů

/

Foto: HWA, tiskové materiály

Tahle statistika ukazuje, jak náročné je dnes dostat legálně do prodeje i takto úzkoprofilové auto určené pro hrstku lidí z celého světa, kteří s ním stejně nakonec sotvakdy vyjedou z garáží.

AMG zná snad každý fanoušek aut, daleko méně lidí však tuší, kdo tuto firmu, dnes sportovní divizi Mercedesu, původně zakládal. Svého času jsme o tom psali do detailu, a tak se k tomu dnes nebudeme vracet, zmíníme ale, že jedním z „otců zakladatelů” byl Hans Werner Aufrecht, který svůj podíl v AMG prodal třícípé hvězdě už v roce 1999. Svět aut ale ani poté neopustil.

Věnovat se začal primárně závodní technice, a vybudoval tak další úspěšnou firmu, která nesla pouze jeho iniciály, tedy HWA. Pod její rouškou se pak loni tak trochu vrátil k vlastním kořenům, a tak přišel se svým vůbec prvním silničním vozem, restomodem postaveným na bázi ikonického Mercedesu 190E 2.5-16 Evo II.

Karbonové monstrum se nyní o pořádný kus přiblížilo sériové výrobě, neboť HWA absolvovalo veškeré bezpečností testy. To je až poněkud kruté, neboť HWA má v plánu jen velmi omezenou výrobu. Ta bude v případě Němců čítat 100 exemplářů, přesto auto muselo absolvovat 60 jednotlivých nárazů. To pochopitelně neznamená zničení 60 aut, řada testů se dá provádět na jednom a tom samém voze, přesto to ukazuje, jak složité je dostat dnes cokoli do sériové výroby s veškerými „lejstry”.

Němci to nyní berou jako zdroj hrdosti, ostatně ověřeno bylo skutečně kdeco. Došlo tak třeba i na simulaci čelní srážky v rychlosti 50 km/h, po které bylo zkoumáno, jak moc se pohnul sloupek řízení, které by mohl vést k poranění hrudníku řidiče. Auto ale absolvovalo třeba také testy pevnosti úchytů Isofix, stejně jako na emise či zkoušku brzd. Nyní je tak možné říci, že tento staronový sedan dosahuje stejných bezpečnostních standardů, s jakými je možné spojit nejnovější modely světových automobilek.

„Při vývoji jsme nepřistoupili k žádnému kompromisu, místo toho jsme k HWA EVO přistupovali jako ke zcela novému vozu. A výsledky testů to jen potvrzují,“ uvedl technický ředitel firmy Gordian von Schöning. Jeho slova tak dále ospravedlňují poměrně vysokou cenu, která startuje na 714 tisících eur, tedy na 18 milionech korun. Za ně dostáváte základní provedení se 450 koňmi, nicméně EVO bude možné pořídit také s 500 kobylami, za které si dál připlatíte.

Pokud jste okouzleni a chystáte se sepsat objednávku, je možná již pozdě. HWA totiž už před pár měsíci uvedlo, že celou produkci má prakticky vyprodanou. Hlad po exkluzivních restomodech ostatně mezi movitou klientelou jen roste. Na EVO si ale zákazníci i po crash testech budou muset ještě chvíli počkat, neboť dále jsou v plánu dynamické testy na Ringu, zimní testy na severu Evropy a horské průjezdy na jihu.

Vývoj HWA si tedy opravdu nezadá s vývojem samotných automobilek, což lze brát jako plus i minus. Aufrecht je puntíčkář a HWA má prostředky na to takovou anabázi absolvovat a brát to jako plus. Jiným to ale může bránit dostat do sériové výroby za přiměřených nákladů jiné úzkoprofilové vozy, které by si mnozí klidně koupili, i kdyby úchyty Isofix neměly vůbec...


Zakladatel AMG musel nechat 60krát nabourat své nové auto, aby mohl poslat do prodeje pouhých 100 kusů - 1 - HWA EVO 2025 crash test 01Zakladatel AMG musel nechat 60krát nabourat své nové auto, aby mohl poslat do prodeje pouhých 100 kusů - 2 - HWA EVO 2025 crash test 02Zakladatel AMG musel nechat 60krát nabourat své nové auto, aby mohl poslat do prodeje pouhých 100 kusů - 3 - HWA EVO 2025 crash test 03Zakladatel AMG musel nechat 60krát nabourat své nové auto, aby mohl poslat do prodeje pouhých 100 kusů - 4 - HWA EVO 2025 crash test 04Zakladatel AMG musel nechat 60krát nabourat své nové auto, aby mohl poslat do prodeje pouhých 100 kusů - 5 - HWA EVO 2025 crash test 05Zakladatel AMG musel nechat 60krát nabourat své nové auto, aby mohl poslat do prodeje pouhých 100 kusů - 6 - HWA EVO 2025 crash test 06
HWA EVO vznikne jen ve sto kusech, přesto muselo absolvovat 60 jednotlivých crash testů, aby mohlo na silnice. Němcům to ale nevadí, staví si tím základy pro své nové podnikání. Foto: HWA, tiskové materiály

Zdroj: HWA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše