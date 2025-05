Zakladatelé Alpiny prodali Alpinu, aby si založili novou Alpinu nesoucí jejich jméno. Jejich první novinka je zvláštní před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bovensiepen

Jste zmateni? Chápeme, ale přesně to se stalo. A aby to nebylo málo matoucí, výsledkem je auto, které je sice znovu učiněným BMW, zvenčí ale vypadá jako Peugeot. Nebo Honda, Nissan, v podstatě cokoli.

Pokud byste hledali samostatnou automobilku nacházející se v nejbizarnější pozici, v jaké se na oko samostatná automobilová firma může nacházet, museli byste kdykoli během posledních dekád jmenovat Alpinu. Jde, tedy šlo formálně skutečně o samostatného výrobce aut, reálně ale jeho vozy vznikaly tak, že je asi z 95 procent vyrobilo BMW s vlastní karoserií s vlastním VIN na vlastní výrobní lince, těsně nedokončené je ale expedovalo do Buchloe k Alpině, kde je dodělali včetně toho, že existující VIN přeškrtli a vozu přidělili vlastní.

Není tedy divu, že Alpinu řada lidí považovala spíš za tuningovou firmu, neboť její díla se od výchozích BMW kolikrát nelišila víc než rozsáhlejší úpravy jiných renomovaných tunerů. Buď jak buď, Alpina měla tuto pozici a udržela si ji až do roku 2022, kdy ji překvapivě koupilo samo BMW a současný šéf firmy Andreas Bovensiepen a člen rodiny jejích zakladatelů později vysvětlil, proč to prostě musel udělat. Tehdy měl ještě tři roky na to, než se společnosti zcela ujme bavorská automobilka, loni ale představil poslední novinku z této éry a to měl být konec.

„Omyl, to není konec,” řekli by asi na tomto místě Kabáti, neboť Andreas Bovensiepen se svým bratrem doslova pár měsíců po téměř definitivním (jejich společnost se dál bude dál starat o dosud vyrobené Alpiny) prodeji své slavné firmy vstoupili do prakticky stejné řeky a představili něco jako Alpinu 2.0 beta. Říká si... Betina to není, ale ani jméno Bovensiepen od toho nemá daleko.

Neděláme si legraci - auto, které vidíte na fotkách okolo, se jmenuje Bovensiepen Zagato, a jde o první dílo z nové éry samostatnosti bratří Bovensiepenů. Nyní si patrně říkáte, proč tedy se zmíněnou argumentací prodávali Alpinu, když si nyní stejně zakládají novou Alpinu, klíč k odpovědi ale zřejmě leží ve větší exkluzivitě novinky, která bude zřejmě zásadně dražším autem pro hrstku vyvolených. Alpiny byly ve srovnání s tím vlastně docela dostupné a masové, i když se ve velkých počtech nikdy nevyráběly.

Tohle je zatím jen spekulace, nahrává tomu ale už pojetí auta. Jak naznačuje jeho jméno, dostalo kompletně novou karbonovou karoserii od Zagata, pokud ale čekáte něco jako záplavu italské elegance, asi vás zklameme. Auto vypadá zvenčí spíš jako Peugeot, Nissan nebo cokoli, je zejména zepředu poněkud mdlé a neosobité. Zezadu je to lepší, ale spojení nové karoserie s obvyklými světly výchozího modelu tak úplně dechberoucí dojem nedělá. Interiér je pak v podstatě stejný jako u dárcovského auta, akorát přečalouněný v duchu dosavadních Alpin.

Oním výchozím modelem je (to je překvapení, co?) BMW, konkrétně model M4, pouze nevíme, v jaké specifikaci. Čekejme ale vrcholné provedení Competition xDrive, neboť v Bovensiepenu Zagato je přeplňovaný třílitrový šestiválec naladěn na 449 kW neboli 611 koní výkonu a 700 Nm točivého momentu. To by na zadokolku bylo moc. A nasvědčuje tomu i hmotnost vozu, která navzdory rozsáhlému použití karbonu činí 1 895 kg.

Pomalé auto to pochopitelně přesto není, zrychlení z 0 na 100 km/h vůz zvládá už za 3,3 sekundy a maximální rychlost činí „přes 300 km/h“. Víc - včetně ceny - se dozvíme blíže datu zahájení prodeje, který má začít přibližně za rok, v průběhu druhého kvartálu roku 2026.

Vypadá to jako Alpina, chodí to jako Alpina a kejhá to jako Alpina, nicméně je to Bovensiepen. Vše nasvědčuje tomu, že půjde o Alpinu 2.0 v exkluzivnějším provedení. Foto: Bovensiepen

Zdroj: Bovensiepen

Petr Miler

