Základní Fronteře vzali středový displej a nahradili ho tímto. Prý je to zlé, není to ale nakonec jen únik před nechtěnou modernou?

Když v autě infotainment s obřím displejem chcete, dostanete ho do čehokoli. Ale co když ho nechcete? Pak skoro nemáte z čeho vybírat, Opel tuto možnost dává. A nevidíme důvod, proč ho za to kritizovat - spousta lidí si vystačí se svým smartphonem, který Frontera podrží bez příplatku.

včera | Petr Prokopec

Foto: Opel

Když v autě infotainment s obřím displejem chcete, dostanete ho do čehokoli. Ale co když ho nechcete? Pak skoro nemáte z čeho vybírat, Opel tuto možnost dává. A nevidíme důvod, proč ho za to kritizovat - spousta lidí si vystačí se svým smartphonem, který Frontera podrží bez příplatku.

V průběhu léta jsem měl zapůjčený nový Opel Frontera. S předchozím off-roadem stojícím na žebřinovém rámu nemá druhá generace kromě názvu anic společného, to mi ovšem žíly netrhalo. Naopak se mi německé SUV dostalo poměrně rychle pod kůži, neboť za málo toho nabízí opravdu hodně. Navíc bylo osazeno střešním stanem, který k neobvyklému nocování soustavně lákal celou rodinu. A protože jsem navíc v daném týdnu potřeboval projet republiku křížem krážem, nebylo o mnohá dobrodružství nouze.

Nutno však dodat, že bez mobilního telefonu by mi Frontera namísto mnoha slastí přivodila spíš strasti. Pokud totiž toto SUV má nějakou slabinu, je to jeho vestavěná navigace, která mi nenašla prakticky žádný ze zadaných bodů. Je sice pravdou, že často šlo o tábořiště, ovšem když jsem jejich název zadal do aplikace v mobilu, vždy jsem se dostal do cíle. Opel mě oproti tomu i na známých trasách posílal mimo ideální trasu, pročež jsem se nemohl ubránit myšlenkám, o kolik lepší a levnější by Frontera byla bez vlastní navigace.

Jak se zdá, automobilka se rozhodla má přání vyslyšet. Jak si všimli lidé na Redditu, SUV se v základní úrovni výbavy Edition musí spokojit pouze s 10palcovou digitální přístrojovkou, stejně velký středový displej infotainmentu ve výčtu prvků chybí. Místo něj uprostřed palubní desky trůní černý plast, do kterého je zasazen držák mobilu. O nejelegantnější řešení se rozhodně nejedná, na druhou stranu Fronteru díky tomu můžete pořídit od 499 900 Kč, přestože disponuje 110 koňmi, o které se stará šestistupňový automat.

Od Opelu teď nakrátko zamíříme ke Škodě, která vám za stejné peníze prodá leda základní Kamiq. Tedy o poznání kratší SUV, které se musí spokojit s 95 koňmi a pětistupňovým manuálem. Uvnitř se pak sice chlubí obrazovkou multimédií, ovšem 8palcovou, což je i velikost jeho přístrojového štítu. V případě kol pak Kamiq dostal do vínku ocelové šestnáctky, které v základu používá také Frontera. Nicméně u Opelu si alespoň řekli, že je nalakují načerno, aby působily zajímavě i bez krytů.

Jinými slovy, německé SUV je přesně tím vozem, který na trhu začíná stále více chybět. Tedy tím dostupným, který si na nic nehraje a soustředí se jen na to, co zákazníci skutečně potřebují. Taková svého času byla i Škoda, dnes má hlavu v oblacích a ceny na podobném místě. V důsledku toho se ovšem musí smířit s tím, že lidé, kteří za své peníze chtějí maximum, již budou její showroomy po cestě k Opelu míjet.

Z toho důvodu vážně nechápeme kritiku, jaká se na Redditu rozhořela, když tam byl snímek Frontery bez středového displeje publikován jako cosi šokujícího. Dnes má skoro každý v kapse velmi dobře fungující miniaturní počítač, který dokáže zastat práci palubního systému, toho od Opelu určitě. Stížnosti by tedy měly mířit spíš k vrcholným úrovním výbavy, které vám toho v tomto ohledu za citelně vyšší ceny zase o tolik víc menabídnou.


Frontera v základní úrovni výbavy Edition nabízí vše, co potřebujete, a nemá nic, co by bylo zbytečné. Jako taková si tedy zaslouží spíše pochvalu než kritiku. Foto: Opel
Frontera v základní úrovni výbavy Edition nabízí vše, co potřebujete, a nemá nic, co by bylo zbytečné. Jako taková si tedy zaslouží spíše pochvalu než kritiku. Foto: Opel

Zdroje: Reddit, Autoforum.cz

Petr Prokopec

