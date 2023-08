Zaměstnanci Audi přišli o svá služební auta, na „elektrickou revoluci” už musí šetřit i oni před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Pokud vás láká práce v automobilovém průmyslu kvůli své blízkosti autům, kterých by mělo být všude okolo dost, vyhněte se působení v Audi. Tam už zašlo šetření kvůli nevyžádané elektromobilitě tak daleko, že zaměstnanci přišli o své služební vozy, které mohli používat dle libosti.

Služební auto, které můžete používat i pro soukromé účely, je jedním z oblíbených zaměstnaneckých benefitů. Aby také ne - auto užije v podstatě každý, pro zaměstnance znamená jeho používání mimo práci jen relativně drobné zdanění navíc a pro zaměstnavatele jde o plně nákladovatelnou položku, z níž nemusí odvádět různé daně, kterým se u nás říká pojištění. Je to zkrátka výhodná věc pro všechny zúčastněné, proto je dnes „vyfasování” služebního auta spojené i relativně nevýznamnými pracovními pozicemi.

Člověk by v takové situaci čekal, že když dostanete služební auto jako zaměstnanec továrny na těstoviny, dostanete jej tím spíš jako zaměstnanec automobilky. Pro výrobce aut je to ještě výhodnější záležitost, neboť vůz si sám prodá s marží a může tak optimalizovat odbyt, pokud o ten přirozený zrovna má nouzi. Je to „win-win-...” na mnoho stran. Časy i takového blahobytu jsou ale zjevně pryč, jak nyní poznávají zaměstnanci Audi.

Německý magazín Automobilwoche uvádí, že zaměstnanci automobilky čtyř kruhů z rozhodnutí vedení přišli o veškerá služební Audi, která jim dosud byla přidělována obvyklým způsobem, tedy jako „jejich” vozy využitelné i pro soukromé účely. Zapomenout nicméně mohou i na vozy dalších koncernových značek, i kdyby šlo třeba o Škodu či Seat, nedostanou prostě nic. Důvod si domyslíte sami - úspory kvůli „elektrické revoluci”, která automobilku zatím jen stojí spoustu peněz.

Nejde ale jen o auta jako taková, Audi zavelelo k větší digitalizaci a virtualizaci. Zaměstnanci se tak mají s obchodními partnery setkávat primárně online. Pokud to není možné a okolnosti podle zaměstnance vyžadují osobní schůdku, musí nejprve požádat o schválení takové schůzky nadřízeného. Pokud ten osobní setkání schválí, pak je teprve možné vypůjčit si auto z flotily firmy. Ani tehdy to ale pro zaměstnance není snadné.

I kdyby se schůzka uskutečnila daleko od ústředí Audi, zaměstnanci nemohou s vozem zajet domů a ráno vyrazit na cestu odtud. Pokud pracovní cesta nevyžaduje ubytování v hotelu, je nutné si auto vždy vypůjčit z ústředí firmy a tam jej zase vrátit. Domů pak mohou jet taxi, autobusem, vlakem, na kole... No to už je na nich, důležité pro Audi je, aby jej tato cesta nestála ani vindru.

Upřímně řečeno, takový přístup není ničím unikátním, známe jej z jiných firem. Ale u automobilky? Kde je používání služebního auta pro soukromé účely nejen efektivnější, ale je i zdrojem jakési pýchy a prostředkem propagace? Navíc kvůli něčemu tak zbytečnému, jako jsou investice do nikým nevyžádané elektromobility? Oh-la-la, automobilový světe, v co se obracíš?

Na dobu, kdy zaměstnanci Audi mohli jako služební vůz používat klidně i RS6 Avant, pakliže na to měli z titulu své funkce rozpočet, je nově třeba zapomenout. Foto: Audi



Automobilka totiž kvůli elektromobilům šetří, kde může, a proto lidé pro ni pracující nedostanou už ani obyčejnou A4 TDI. Foto: Audi

Zdroj: Automobilwoche

