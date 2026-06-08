Zaměstnanci BMW si touto dobou tak trochu kopou vlastní hrob, učí humanoidní AI roboty dělat jejich práci
Petr MilerNěkteří to vidí jako hrozbu, jiní jako cestu k poklidnějšímu životu. Realitou může být obojí, v každém případě je to cesta k vyšší efektivitě. Pro koho v prvé řadě, je k debatě, na obyčejné zaměstnance bychom ale nesázeli.
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Zaměstnanci BMW si touto dobou tak trochu kopou vlastní hrob, učí humanoidní AI roboty dělat jejich práci
dnes | Petr Miler
Někteří to vidí jako hrozbu, jiní jako cestu k poklidnějšímu životu. Realitou může být obojí, v každém případě je to cesta k vyšší efektivitě. Pro koho v prvé řadě, je k debatě, na obyčejné zaměstnance bychom ale nesázeli.
Umělá inteligence je dnes velké téma a soustavně jsme svědky debat o tom, na jaké profese bude mít největší vliv. Osobně jsem jako člověk živící se primárně v IT přímo u zdroje a mohu říci, že třeba práci programátorů zefektivňuje do takové míry, že je dnes prakticky nemožné být v tomto oboru konkurenceschopný bez jejího využívání. Současně ale platí, že impulsy k tomu, co a jak dělat, pořád musí přicházet z lidské hlavy.
Učiní tedy AI část programátorů zbytnými, protože jejich práci zastane méně lidí? Dost možná, pokud to nezpůsobí jen masivní rozšíření kapacit, které budou k užitku. Stanou se ale lidé pracující v podobných „duševních profesích” kvůli AI zcela zbytnými? Velmi pravděpodobně nikoli, neboť práce vyžadující kreativitu libovolného typu se alespoň zatím bez člověka neobejde. S lidmi podílejícími se na v zásadě neustále opakované manuální činnosti to ale bude složitější.
Sama AI v tomto případě nezmůže nic, trochu mimo hlavní pozornost jsme ale prakticky současně svědky „invaze” humanoidních robotů, kteří umělé inteligence též využívají. A vznikají přesně s cílem nahradit či doplnit zaměstnance ve výrobě. Je to ožehavé společenské téma, a tak automobilky nepředstavují tyto „pomocníky” se slovy, že vás přišli vystřídat a od zítra už nemusíte chodit. Navzdory tomu je ale zjevné, že tu jde právě o to. Touto cestou se vydal třeba Renault, ještě dál na stejné cestě se ale zdá být BMW.
To už na začátku letošního roku daleko najevo, že se zažitý obrat výrobního závodu, ve kterém dělníci montují auta s pomocí ramen průmyslových robotů, nadobro změní. BMW zatím v Lipsku nasadilo první humanoidní roboty a člověk se musí pousmát, když to automobilka komentuje slovy, že „cílem je ulevit zaměstnancům a dále zlepšit jejich pracovní podmínky”. Ulevit leda ad infinitum, chce se dodat...
Stejně jako v případě Renaultu si BMW roboty nevyvíjí a nevyrábí samo, spojilo se švédskou firmou Hexagon, která své roboty jménem Aeon označuje za „fyzickou umělou inteligenci”. Nejsou vyloženě ekvivalentem lidí, byť se tak snaží vypadat, místo rukou s prsty využívají rovnou konkrétních nástrojů, kterými napodobují činností lidí při montáži aut, tedy alespoň v tomto případě.
Co přesně roboti v tuto chvíli dělají, rozebírá BBC. A je to zajímavé čtení - roboti jsou u BMW tak trochu na praxi, sledují lidi provádějící určité úkony a sami je napodobují. Arnaud Robert, šéf robotiky Hexagonu, tvrdí, že zbývá jen asi rok až dva času, než bude stačit skutečně pouze postavit robota vedle člověka a pozorování jeho činnosti jej naučit zastat jeho práci. To ovšem umí i dnes, jen k tomu zatím musí být aspoň částečně naprogramováni.
Zaměstnanci BMW si tedy touto dobou trochu trochu kopou vlastní hrob, neboť sami „spoluprací” s humanoidními AI roboty učí tato stvoření dělat jejich práci. Nečekejme, že toho budou schopni zítra, zdá se to ale být jen otázkou času. A vývoj je velmi rychlý. Kolik lidí pak bude třeba na montážní lince, je otázkou, čekejme ale hodnoty limitně se blížící nule. Jediným omezením Aeonu jsou baterie, protože si ale po třech hodinách umí sám zajet vyměnit baterky za nové, budou pracovat téměř bez přestávky.
Viceprezident BMW pro výrobu Michael Nikolaides k věci řekl, že výhledově očekává nedostatek zaměstnanců, kteří by u výrobních linek chtěli pracovat, a právě s tím firmě pomohou roboti. A rozptyluje obavy z toho, že by firma kvůli tomu musela propouštět: „Když jsme v 70. letech automatizovali výrobu automobilů, všichni říkali, že to povede k velkému počtu ztrát pracovních míst, ale opak byl pravdou. Tato nová technologie vytvořila nová pracovní místa, a tak se na díváme i na humanoidní roboty.”
Je to trochu protimluv, ale dobře, pokud lidé tuto práci stejně nebudou chtít dělat, pak je opravdu nebude nutné propouštět. Co to udělá s (lidskou) společností v nejširším měřítku, je ovšem pořád velkou nezodpovězenou otázkou.
Někteří věci malují tak, že se společnost stane efektivnější, budeme méně pracovat, i když se budeme lépe mít, bude víc času na zábavu... Zní to trochu jako z komunistické ročenky z konce 40. let, ale někteří zastánci AI i jí podporovaných humanoidních robotů to skutečně tvrdí. Vyloučit nelze v tuto chvíli nic, ale upřímně? Nevěřím tomu ani trochu.
Pohled do historie ukazuje, že žádná inovace sice nezpůsobila otřes na trhu práce, ze kterého by se lidé rychle nevzpamatovali přeorientováním na jiné profese, ještě nikdy se ale nestalo, že by lidé díky podobným inovacím začali pracovat méně. Parní stroje, telefony, počítače, roboti, internet, chytré mobily... Všechny tyto technologie vedly nepochybně k větší efektivitě fungování společnosti, současně ale jednotlivce vždy více zaneprázdnily. Nevím, co se dnes učí ve školách, jako člověk pracující už dekády ale mohu odpovědně říci, že jakási intenzita práce přinejmenším v mně blízkých oborech soustavně narůstá - v roce 2006 jsem měl pocit, že pracuji jako šroub, dnes bych se stejným nasazením neměl co do úst. A byť se tak dá vydělat čím dál víc, přímá úměra to není, pracovat se musí mnohem víc, jinak prostě budete nahrazeni snaživějšími.
Obávám se, že AI způsobí to samé. Některá pracovní místa zmizí, někteří lidé budou mít problémy s uplatněním, ale stejně jako traktor nebo tkalcovský stav neudělal z zemědělců a tkalců neuplatnitelné lidi, neudělají je ani AI a humanoidní roboti z těch, jejichž práci zastane zítra nebo pozítří. Budeme dělat jiné věci a budeme je nejspíš dělat zase o něco efektivněji. Něco mi ale říká, že to bude spíš rodina majitelů BMW Group než dělník na lince lipské továrny, kdo z toho bude profitovat...
Humanoidní roboti už teď asistují v továrnách BMW, aby se od lidí naučili jejich práci a nahradili je. Katastrofa to nebude, prodloužené víkendy a tříměsíční dovolené bychom si ale kvůli tomu opravdu neplánovali... Foto: BMW
Zdroje: BMW, BBC
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