Zaměstnanec Tesly vysoudil na firmě přes 22 milionů za to, co vše dovolila na pracovišti před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Fremontská automobilka se tváří jako firma bojující za lepší svět, minimálně v případě firemní kultury ale společnost vpřed jistě neposouvá. Jeden ze zaměstnanců se o tom přesvědčil na vlastní kůži a případ musel uzavřít až soud.

S jakou firemní kulturou je spojena Tesla? Pokud byste se zeptali mluvčího kalifornského výrobce elektromobilů, tedy dokud nějaký existoval, pak by vám odpovědí jistě byl popis idylické situace. Stačí však danou otázku přehodit na zaměstnance a rázem o kladech sotva uslyšíte. Už léta se mluví o mizerné bezpečnosti na pracovišti, nedostatečnému zaškolení či necitlivém jednání nadřízených s podřízenými.

Automobilka na veřejnosti dosud vždy tvrdila, že tato obvinění jsou neopodstatněná a stojí za nimi zhrzení zaměstnanci, kteří dostali výpověď jen pro svou neschopnost, ne z jiných důvodů. Nově však značka bude mít obhajobu o poznání těžší. Americký soud totiž rozhodl ve prospěch Melvina Barryho, který začal pro Teslu pracovat v roce 2015. Na pracovišti se ovšem dočkal nadávek kvůli barvě kůže, stejně jako byl konfrontován s nacistickými svastikami a dalšími nenávistnými kresbami.

Barry se v této věci obrátil na svého nadřízeného, místo podpory však došlo k ještě větší šikaně. Dle svých slov byl totiž nucen pracovat mnohem déle než ostatní, stejně jako musel tlačit daleko těžší vozíky naložené materiálem, který ve své pozici rozvážel na jednotlivá stanoviště. Právě kvůli tomu si nakonec najal právničku Jeannette Vaccaro, která byla nadmíru úspěšná. Vymohla mu totiž odškodnění přes 1,02 milionu dolarů (cca 22,02 milionu Kč). Stejně tak se Barry dočkal i jisté morální kompenzace.

„Doufám, že na základě výroku soudu se svět nyní dozví, jak se Tesla chová ke svým zaměstnancům,“ uvedl Barry k verdiktu. Jeho případ je přitom poměrně nestandardní, a to jak kvůli výši odškodnění, tak kvůli tomu, že se o verdiktu dozvídáme. Podobné arbitrážní soudy se totiž povětšinou vedou v tichosti a spory jsou obvykle urovnány tak, aby se výsledek nedostal do veřejného prostoru. Tentokrát ovšem došlo na výjimku, za níž stojí sama Tesla, která jakoukoli vstřícnost do poslední chvíle odmítala. Nakonec však musela kapitulovat.

Jelikož automobilka loni zrušila své oddělení pro styk s veřejností, nemá se nyní k celému případu kdo vyjádřit. Přičemž v tomto případě ani příliš nečekáme velké aktivity Elona Muska na Twitteru. Přece jen tu jde o rasismus, což je zejména v Americe ožehavé téma.

Pro zajímavost už jen dodáme, že jakkoliv Berry vysoudil na Tesle oněch 22 milionů, z celé sumy mu zbude 266 278,50 USD (5 747 400 Kč). Zbytek, tedy prakticky 75 procent z celé částky, padl na odměnu advokátky. Inu, právníci jsou drazí a ti, kteří dokáží v podobných sporech uspět, stojí ještě více.

O podmínkách v továrně Tesly se již vypráví pomalu legendy. Automobilka je vždy smázla ze stolu jako neopodstatněné, nyní ale problematičnost poměrů ve firmě potvrdil soud. Foto: Tesla

Zdroj: The Detroit Bureau

Petr Prokopec