Zámožný manželský pár koupil svému psovi vlastní Rolls-Royce, jeho podobizna uvnitř vznikala déle než zbytek auta

Petr Prokopec
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Někdo svému psovi koupí k narozeninám novou misku, někdo slušivý obleček a jiný diamantový obojek. No a tady mu někdo jen tak pořídil nový Rolls-Royce v individuální úpravě, však v principu je to pořád jedno a to samé, ne?
Pes byl snad odjakživa titulován jako nejlepší přítel člověka, vztah některých lidí k tomuto zvířeti se ovšem v posledních letech změnil. Zatímco dříve jste psy mohli spatřit hlavně na vesnicích u boudy či pobíhat na zahradě a hlídat majitele i jeho nemovitost, nyní o něj mnozí pečují v městském bytě pomalu jako o své další dítě. Toho pochopitelně využila řada podnikatelů, kteří vám tak dnes na psa nabídnou nejen slušivý obleček, ale třeba také obojek posázený diamanty, za který dáte pomalu více než za zmiňovaný byt.
Laťku této rozmařilosti nyní na novou úroveň pozdvihl Rolls-Royce. Britská automobilka totiž byla oslovena americkým párem, zda by pro jejich psa, křížence labradora a zlatého retrívra, nevyrobil zakázkový Spectre. Ten si říká Bailey stejně jako sám pes. Celá kreace byla přitom realizována skrze newyorskou pobočku značky, do níž se nedostanete jen tak z ulice, počkat musíte na pozvání samotné značky. A ta ho pochopitelně posílá jen té klientele, která u ní utrácí pohádkové sumy.
Je nad slunce jasné, že Spectre Bailey nebyl levný ani v nejmenším. Zvenčí byla spodní část karoserie nalakována odstínem Crystal Fusion, zatímco u té vrchní byla použita zakázková barva Beautiful Bailey, která má ladit se srstí psa. Mimo to zde pak máme linku vedoucí po celém boku v odstínu Rose Gold, který se objevuje také na přední sošce Spirit of Ecstasy. Použit pak byl rovněž u psí pacičky, jejíž otisk se nastěhoval na koncový sloupek. Vůz bychom tak pomalu mohli překřtít na psí hotel na kolech.
Uvnitř to ostatně platí bez výjimky, neboť zadní sedadla byla zasvěcena Baileymu. Mezi nimi trůní jeho portrét, na který Rolls-Royce použil více než 180 kousků dřeva ve 22 různých odstínech. Jejich vyřezání, opracování, nalakování a seskládání zabralo přes čtyři měsíce, tedy delší dobu, než jakou značce zabere montáž samotného standardního kupé. To ale pochopitelně není jediná zakázková úprava, neboť také uvnitř se objevují otisky psích pasek či čalounění v barvě Baileyho srsti.
Standardní Spectre ve Státech stojí 422 750 dolarů, tedy zhruba 8,8 milionu korun. Kolik si musel připlatit pár za veškeré úpravy, nebylo zmíněno. Nicméně jen zakázkový lak, který Rolls-Royce vždy vyhradí jednomu klientovi, jemuž navíc schová zásobu do svého rezervoáru pro případné budoucí opravy, vychází od 500 tisíc Kč nahoru. Nebylo by tak překvapením, kdyby se pojízdný Bailey blížil s cenou k nějakým 20 milionům korun a americký pár z něj po smrti svého mazlíčka udělal rakev. To bude teprve něco...
Máte pocit, že jste se plácli přes kapsu, když jste svému psovi před zimou zakoupili slušivý obleček? Není to nic proti zakázkově upravenému elektrickému kupé Spectre Bailey. Foto: Rolls-Royce
Zdroj: Rolls-Royce
