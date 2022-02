Západní automobilky včetně Škody reagují na válku. Zastavily prodej aut v Rusku, ze solidarity to ale není před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pokud máte pocit, že výrobci aut reagují na vzniklou situaci ostřeji než politici, kteří se zmohli jen na odsuzující slova, pak nezapomeňte, že v byznysu jde o peníze vždy až na prvním místě.

Rusko včera zahájilo invazi na Ukrajinu. Tedy, ono k ní došlo již před osmi lety, kdy byl obsazen poloostrov Krym, včera ale konflikt nabral docela jiné obrátky. Jak se zdá, mocnosti jako Velká Británie, Francie či USA reagují podobně jako v roce 1938, třebaže okolnosti jsou jiné. Ani tentokrát není země uprostřed starého kontinentu dostatečně zajímavá na to, aby stála za víc než odsuzující slova a ekonomický tlak, který Rusko za nastalé situace stěží odradí. Politici se nedokážou shodnout ani na sankcích, natož aby jejich odpověď byla ráznějšího charakteru. Při pohledu na vzrůstající vývoz amerického zboží do Ruska nebo závislost Evropy na ruském plynu to ale není až tak překvapivé.

Na první pohled se tak může zdát, že ostřeji než politici reagují automobilky. Audi totiž včera oficiálně zastavilo vývoz svých aut do Ruska a jejich tamní prodej, přičemž podle informací Avtostatu totéž učinily další součásti koncernu VW - samotný Volkswagen, Škoda i Porsche. Totéž měl udělat koncern GM a také Jaguar s Land Roverem. Ani tento výčet ale nemusí být poslední, zvláště s ohledem na důvod, proč byl export zastaven. Nestojí za tím ani tak solidarita s ukrajinským lidem či snaha „potrestat” Rusy nedodáním nových aut, jde tu o obavy o vlastní pokladnu.

V reakci na invazi totiž klesl kus ruské měny na historické minimum, a včera tedy bylo možné získat za 1 dolar celých 90 rublů. Něco takového se ještě nikdy nestalo, ostatně před rokem byl kurz 1:70. Měně sice v mezičase přispěchala na pomoc ruská centrální banka, která vytvořila umělou poptávku, ovšem i tak se kurz vylepšil jen částečně, a to na 84,95 rublu za jeden dolar. Stejně tak ovšem měna propadla i vůči té jednotné evropské, kupříkladu banka Sberbank během včerejšího dne požadovala za jedno Euro až 116 rublů. Za jednu korunu pak získáte čtyři.

Ať už ale kurs zamíří k jakékoli hodnotě, bude nadále velmi nestálý, a tak automobilky nemohou dost dobře své vozy prodávat nejen za dříve domluvené ceny, ale ani za jakékoli jiné. Riskovaly by kurzové ztráty, neboť při náhlém výkyvu kursu mohou snadno dostat o mnoho méně peněz ve vlastní měně, než by pro ně bylo únosné. Jakmile se situace ustálí, má dojít ke zdražení zhruba o 20 procent, což by byl největší vzestup cen od roku 2015. Jasné ale není nic, situace je nevyzpytatelná a kombinace samotného konfliktu i jím vyvolaných sankcí může poslat ceny čehokoli kamkoli.

I proto analytici odhadují, že automobilový trh letos v Rusku utrpí další ránu, také to je ale v tuto chvíli střelba od boku. Až další dny a týdny ukáží, kam se bude situace vyvíjet, v tuto chvíli je jasné jen to, že Rusové si ani svá dříve objednaná auta hned tak nepřevezmou. To je mimochodem další velká nepříjemnost pro Škodu, pro níž je Rusko druhým největším trhem na světě. Loni tam prodala přes 10 procent své celkové produkce a nadále se jí v zemi dařilo. Kdyby si tahle prodaná auta měla škrtnout, čeká ji další pád.

Foto: Škoda Auto

