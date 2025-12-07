Západní politici se báli čínských elektromobilů, světový trh s auty ale zatím začínají ovládat docela jiné vozy
Petr ProkopecAbsurdita strategických rozhodnutí západních automobilek i politiků, kteří s nimi byli jedna ruka, byla rozumnému člověku zřejmá hned. Sami strůjci těchto kroků až nyní poznávají, jak hloupé ideologii podlehli.
Absurdita strategických rozhodnutí západních automobilek i politiků, kteří s nimi byli jedna ruka, byla rozumnému člověku zřejmá hned. Sami strůjci těchto kroků až nyní poznávají, jak hloupé ideologii podlehli.
Evropská unie si vysnila, že od roku 2035 se na starém kontinentu budou prodávat už jen elektromobily, jakkoli k jejich nařízení nemířila s až takto přímočarým slovníkem. Od začátku je jasné, že původní plán skončí podobně jako muž s koženou brašnou - tedy dostane dvě dávky a neprojde. A nyní už to snad pochopila i zdejší politická reprezentace. Přesto je pozoruhodné, kolik (nutno dodat zcela vyzpytatelné) škody bylo dosavadním postupem napácháno.
Opakovaně jsme varovali před tím, že politici s odkazem na Čínu a možný náskok tamních výrobců v oblasti elektromobility, nutí stejným směrem jít zdejší výrobce, aniž by měli k dispozici karty, s nimiž by dokázali stejnou hru hrát. Ale to je jen polovina tuposti dosavadního přístupu. Tou druhou bylo, že zatímco my jsme si spalovací auta chtěli zakázat, což vedlo k jejich upozadění a zastavení většiny vývoje, Číňané to neudělali. A protože většina lidí na celém světě je dál preferuje, dali jsme tím čínským automobilkám možnost uspět i právě na tomto poli, na kterém se roky tak trápily.
A ony ji chytily za pačesy.
Jak uvádí Reuters, zatímco se tu politici báli, že Číňané získají nedohnatelný náskok na poli elektromobility a ovládnou s ní svět, výrobci z říše středu ve skutečnosti budovali své pozice v zahraničí s pomocí vlastních spalovacích aut. Čísla jsou neúprosná - tři čtvrtiny všech aut vyvezených z Říše středu od roku 2020 dodnes má spalovací pohon!
Nejde navíc o výsledek, který by byl dán dřívějším úspěch spalovacích vozů, je to přesně naopak, prodeje z před 5 let ostatně na celkovou bilanci nemají podstatný vliv. Čínský export zejména spalovacích vozů zkrátka postupem času nabírá na obrátkách, a tak zatímco dříve se dařilo tamním firmám dostat do světa zhruba 1 milion aut ročně, letošní vývoz přesáhne už 6,5 milionu nových vozů. A na některých místech jsou automobilky z Říše středu opravdu významnou silou - v Mexiku ovládají již 14 procent trhu, v Jižní Africe jde o 16 procent a v Chile dokonce o třetinu. A pokaždé jde dominantně o spalovací auta.
Reuters odhaduje, že při tomto tempu budou mít Číňané do roku 2030 pod palcem 30procentní tržní podíl. Kapacita továren čínských značek totiž narostla již na 30 milionů spalovacích aut ročně. To je mnohem větší množství, než samotná Říše středu potřebuje, proto nezbývá nic jiného než export - nakonec i s pomocí navýšení výroby se totiž Číňané dopracovali k nižším cenám, a tak produkci snižovat nechtějí.
Něco takového by mělo budit ze snů šéfy západních značek, kteří by měli okamžitě začít přemýšlet, jak uspokojovat skutečnou poptávku zákazníků, ne politický zájem. Někteří se probrali, příliš mnoho jich ale pořád přemýšlí hlavně o tom, jak vyrukovat s dalším zbytným elektromobilem, se kterým nebudou konkurenceschopní prakticky nikde.
Takové Chery v roce 2020 vyvezlo do zahraničí 700 tisíc aut, loni však již šlo o 2,5 milionu vozů. Naprostá většina z nich měla spalovací pohon. Foto: Chery
Zdroj: Reuters
