Zapomeňte: Mercedes dál není ochoten sebrat neprodejnému C63 od AMG nesmyslný čtyřválcový pohon, kalich hořkosti si dopije před 9 hodinami | Petr Miler

Jiskřička naděje se objevila, pokud ale můžeme věřit aspoň poslednímu oficiálnímu stanovisku firmy, pak znovu rychle pohasla. Evidentně je v možnostech Mercedesu dřívější selhání napravit, automobilka se ale touto cestou vydat nechce.

Tento týden jsem v médiích zaznamenal neuvěřitelný výrok bývalého viceguvernéra ČNB a dnes europoslance Luďka Niedermayera. Není to doslovná citace, nepřeháním ale ani v nejmenším, když jeho slova parafrázuji tak, že sice uznává, že omezení či zrušení toho, co EU dál tak zarytě razí pod jménem Green Deal, by firmám dovolilo fungovat efektivněji, ale maximálně by jim to tak pomohlo k vyšším ziskům. Společnosti by to žádné dobro nepřineslo.

Považoval bych to v roce 2025 za skandální výrok od kohokoli, tím spíše pak od někoho, kdo si říká ekonom. Pokud někdo žije v představě, že výsledkem efektivnějšího fungování ekonomiky pod taktovkou tržní racionality je pouze vyšší prospěch pro pár firem a zbytek společnosti tím snad trpí, zatímco neefektivní fungování hospodářství pod taktovkou nepřímého centrálního řízení je snad zdrojem dobra pro společnost a biti jsou na tom pouze jacísi kapitalisté, je to neuvěřitelné odtržení od reality. A nepochopení mj. toho, co se v naší zemi dělo do roku 1989. Je to nepochybně jeho pohled na věc a brát mu ho nebudeme, jsme ale zvědavi, jak vysvětlí třeba tisícům lidí, kteří brzy přestanou mít práci u škodovky, aby byli rádi, že se právě součástí onoho vyššího dobra stali.

Náš pohled na věc je pochopitelně jiný, naší optikou absurdní vyjádření dotyčného nám ale v jistém smyslu otevřeli oči - někteří skutečně věří tomu, že popřením efektivity konají nějaké dobro. Že sice ubližují prakticky všem včetně sebe, že devastují své vztahy se zákazníky, že ničí svůj image a historický odkaz, v dáli ale existuje nějaký pofiderní cíl, pro který má smysl to všechno a mnohé další obětovat. Pokud takto dnes uvažují také automobilky, rázem chápeme skoro všechno, i přetrvávající neschopnost Mercedesu napravit sebe sama.

Německá automobilka sice už pod tlakem mizerných výsledků definitivně opustila reálně neuskutečnitelné cíle s přechodem na elektrický pohon a otevřeně míří docela jiným směrem. Spousta dílčích dopadů předchozích nedomyšlených rozhodnutí ji ale pořád táhne dolů. Jedním z takových je osazení modelu C63 od AMG čtyřválcovým hybridním pohonem místo předchozího osmiválce.

Od první chvíle jsme auto označovali za dvoutunovou katastrofu a parodii na předchůdce, kterou nepochopil nikdo od Německa až po USA. Především ji ale neberou zákazníci, kteří auto ve velkém nekupují a jeho prodejní bilance je místy až neuvěřitelně tristní. Tohle auto je prostě nekonkurenceschopné a odpor k němu zašel tak daleko, že mu jiný motor dávají i poloviční amatéři. Sám Mercedes něco takového dlouho rázně odmítal, nedávno ale svitla naděje, když obvykle dobře informovaný Greg Kable s odvoláním na své zdroje ve firmě uvedl, že třícípá hvězda přece jen kapitulovala a motor V8 autu vrátí s faceliftem. Zprvu to navíc aspoň nepopírala, tak jsme to měli za skoro hotovou věc, ale nejspíš se to nestane.

Dotěrnější kolegové z Motor1 nakonec „vydyndali” konkrétnější vyjádření od globální mluvčí Catrin Dunz-Ludwig, která jim sdělila, že zrovna C63 motor V8 navzdory zprávám o opaku nedostane. Jiné nové motory ano, konkrétní plány pro nejmenší třiašedesátku ovšem zůstávají nejasné.

Po všech tanečcích okolo tohoto tématu už nevíme, čemu vlastně věřit a budeme si muset počkat na premiéru faceliftovaného provedení auta, abychom si byli stoprocentně jisti. V tuto chvíli se ale zdá, že se Mercedes rozhodl „udělat Niedermayera” - ano, osmiválcová C63 je sice chtěná, udělala by dobře zákazníkům, udělala by dobře automobilce a jeho ekonomické bilanci, zjevně ale existuje nějaké vyšší společenské dobro, které zajistí fakt, že Mercedes bude dál vyrábět nikým nevyžádané, technicky nesmyslné a zjevně téměř neprodejné řešení. Přesto si tento kalich hořkosti automobilky dopije.

Fajn, jen bychom tedy rádi věděli, kdo nebo co to dobro je. Podle nás výrobou nesmyslných a i vnitřně neefektivních věcí, které nevyvolávají touhu u těch, kteří je mají kupovat, nakonec poděláte všechno, co můžete. Ale to je pro změnu náš názor...

Naděje, že se s faceliftem zbavíme nesmyslného Mercedesu-AMG C 63 S E Performance, který v zásadě kombinuje přes 2 tuny hmotnosti a dvoulitrový čtyřválcový motor (vše ostatní je na chvíli), zřejmě pohasla. Mercedes sice přišel k rozumu pod tíhou vlastních ekonomických potíží, ale ne zase tak moc, aby byl schopen napravit každý svůj přešlap z posledních let. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Motor1, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.