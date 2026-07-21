Zaříznout kombíky Hyundai nemohlo v horší dobu. Další značka říká, že zájem o ně zažívá renesanci a posílá je na nové trhy
Petr ProkopecNad krokem Korejců kroutíme hlavou od první chvíle, kdy jej automobilka oznámila, nakonec nedává smysl už kvůli zřetelné preferenci tohoto typu aut ze strany nezanedbatelné části zákazníků. Od té doby přichází jen další důkazy jeho pomýlenosti, tento je dalším v řadě.
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Zaříznout kombíky Hyundai nemohlo v horší dobu. Další značka říká, že zájem o ně zažívá renesanci a posílá je na nové trhy
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Nad krokem Korejců kroutíme hlavou od první chvíle, kdy jej automobilka oznámila, nakonec nedává smysl už kvůli zřetelné preferenci tohoto typu aut ze strany nezanedbatelné části zákazníků. Od té doby přichází jen další důkazy jeho pomýlenosti, tento je dalším v řadě.
V 80. letech minulého století odstartovala v Evropě zlatá éra kombíků. Auta s „batohem“ na zádi začal tou dobou kupovat kdekdo, neboť podobně jako sedany či hatchbacky dokázala být praktická i efektivní. Zlí jazykové sice vždy budou tvrdit, že usedání za volant kombíků akceptují pouze taťkové od rodin bez dalších životních ambicí a... něco na tom bude. I tak ale tahle skupina zákazníků dokázala dostat kombi do nabídek i prestižních značek typu Audi, BMW či Mercedes-Benz. A to včetně exkluzivních sportovních verzí.
Před necelými dvěma dekádami ovšem i starý kontinent začal podléhat vábení SUV všeho druhu a branže se začala sunout tímto směrem. Proč ne, každému dle jeho gusta, problém je v tom, že výrobce zajímá zákazník asi tak, jak jsme popsali v jiném dnešním článku. Výrobci začali jít jen za největšími skupinami kupců a na SUV vsadili skoro vše, ne-li úplně vše. Tedy jinými slovy hatchback, sedany a kombíky dostaly z nabídky padáka, a jejich místo zaujaly pouze obrovské krabice se zvýšeným podvozkem. Něco takového se ale dlouhodobě může vyplatit asi tak jako sázka jen na elektromobily - trh je pestrý stejně preference zákazníků a jedno řešení nikdy akceptovat nebude.
Pro řadu lidí jsou SUV zbytečně velká, pro jiné zbytečně neefektivní, pro další nepříjemně vysoká... Některým prostě kombík vyhoví líp. A pokud po léta nakupovali u jednoho výrobce, který podlehl SUV-mánii, nemají problém změnit showroom. To by si mělo uvědomit hlavně Hyundai, které kombíky kompletně zařízne a místo nich nenabídne nic odpovídajícího, nanejvýš UFO. A konkurence jednoduše nikdy nespí.
Korejci se tak musí připravit na odchod zákazníků, kterým už nebudou mít co nabídnout, jiní ano. A někteří to dělají zcela vědomě, neboť si uvědomují, že na SUV jsou lidé zvědaví spíš míň než před pár léty, ne víc. Mezi takové patří i Seat, tedy dnes spíš Cupra, která patří mezi ně. Naposledy se Španělé dokonce rozhodli zkusit, zda s kombíky neprorazí i mimo Evropu. Australské zastoupení proto zkusmo dovezlo 50 kusů plug-in hybridního modelu Leon VZe Sportstourer. A aktuálně už nemá co prodávat.
„Úspěchem VZe jsme byli opravdu překvapeni, protože to není auto pro každého. Ne každý chce kombík,“ uvedl šéf australského zastoupení Jerome Figuiere pro Drive. „Zároveň si ale myslím, že sportovní kombík je něco trochu jiného. A právě proto jsme přivábili více lidí, než jsme si mysleli. Už jsme proto volali a objednali víc kusů,“ dodal. Neupřesnil, kolik exemplářů zamíří k protinožcům v druhé vlně, očekávejme ale stovky kusů.
Cupra přitom není jedinou evropskou značkou, která v Austrálii zažívá kombíkové žně. Podobně je na tom také BMW, neboť v případě M3 hned 38 procent registrací připadá na praktičtější verzi, u M5 pak jde o 35 procent. Stále se sice jedná o 270 a 53 aut, ovšem i to se počítá. Přičemž takové Hyundai by jistě bodovalo ještě více, kdyby Australanům nabídlo třeba i30 N Kombi. Jenže k tomu se Korejci nemají, místo toho hodlají konkurenci zcela vyklidit pole. Dál tak osvědčují své „obchodní mistrovství”, zaříznutí dostupných ostrých modelů N byl podobně „chytrý” krok, který teď horkotěžko s ostudou napravují.
Seat, tedy Cupra Leon Vze jako kombík Sportstourer Australany zjevně oslovil. Tahle auta nyní zažívají renesanci i tam, kde nikdy moc nefrčela, načasování jejich konce v nabídce Hyundai nemohlo přijít v nesmyslnější dobu. Foto: Cupra
Zdroj: Drive
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