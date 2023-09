Zásadní facelift VW Golf předčasně odhalil únik z interní prezentace, snad ani nezadržujte dech před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Zásadní nemá být v tom smyslu, že by auto změnil k nepoznání, má klíčový model automobilky zbavit pověsti lacině působící, nákladově osekané padlé ikony. Toto je první pohled na Golf 2024.

Bylo nebylo... A dál není. I takto by šlo začít pohádku o jednom ikonickém německém autě, které se už před mnoha dekádami vyšplhalo na vrchol evropských prodejů nových vozů a skoro nikdy z něj neslezlo. Přesto dnes marně bojuje o pozornost mezi řadou průměrných soupeřů a zatím marně čeká na impuls, který by jej nakopl zpět na cestu k výšinám.

Řeč je samozřejmě o Volkswagenu Golf, nejprůměrnějšímu z průměrných aut, které ale z nudy udělalo přednost a z nevýstřednosti ctnost. VW v podstatě neudělal nic jiného, než že všechny myslitelné vlastnosti automobilu zabalil do jednoho celku a slepil mnohé zdánlivě protichůdné aspekty dohromady dobře, že na to konkurence nikdy nenašla kloudnou odpověď. Párkrát se někdo chytal, párkrát se někdo blížil, dlouhodobě to byl ale vždy Golf, který uchvacoval daleko nejvíce zákazníků na celém evropském kontinentu tím, že sice perfektně netrefil do vkusu nikoho, současně se ale blížil ideálu všech.

Dnes je to pryč. Kdo ze soupeřů VW nakonec porazil? Nikdo, byl to VW sám, který se vydal na elektrickou křižáckou výpravu, na které se rozhodl obrátit své zákazníky na „pravou víru”. Ti mu ale na něco takového z valné většiny ukázali „Mittelfinger” a Němci místo toho, aby se chytili za nos a zjistili, že touto cestou jít jednoduše nemohou, začali - ať už úmyslně nebo kolaterálně - snižovat akcie svých spalovacích ikon jejich postupnou degradací. Golf to „odkašlal” mezi prvními, jeho osmá generace představuje oproti té sedmé zejména kvalitativně a uživatelsky velký krok zpět, navíc je citelně dražší. Kdo mohl čekat, že to prodejům zlomí vaz?

VW si asi myslel, že mu to nějak projde, jenže neprošlo. Odbyt šel okamžitě do kopru a Golfu se během 5 let začalo prodávat o 300 tisíc kusů za rok méně jen v Evropě - ze snadno půlmilionových ročních prodejů sedmé generace bylo najedou 200 tisíc prodejů té osmé. V roce 2021 klesl Golf VIII na 214 tisíc dodaných vozů, co loni? V roce 2022 si připsal jen 176 859 prodaných aut, tedy třetinu vozů, které VW dodal Evropanům v půli minulé dekády. Pro Němce by to měla být jasná ukázka toho, že zákazník není hloupý, že nekoupí cokoli, co mu VW naservíruje, že v autě proslulém hodnotou za peníze očekává právě takový vůz, že od „lidové značky” očekává dál lidová auta. Nezdá se, že by to na Němce nějak zvlášť působilo a svou elektrickou „kruzádu” jedou dál. Golfu by ale přece jen rádi pomohli.

Aspoň o tom pravidelně mluví, Golf VIII má tedy spasit zásadní facelift. Jak moc se tato slova stanou realitou, teprve uvidíme, první vodítko za chvíli uvidíte a snad ani nezadržujte dech. Na interní prezentaci VW se podařilo nafotit inovovaný Golf tak, jak ho ve Wolfsburgu stvořili a byť se nedá říci, že by inovace nebyly znát, minimálně vizuálně o nic dramatického nejde. Zdá se, že výchozí provedení se opticky přiblíží verzi GTI, to bude ale tak nějak všechno - klíčové části jako světla se zdají být nedotčeny.

To hlavní, co dosud Golf trápilo je ale kvalita a provedení interiéru. Právě tam se má mnohé změnit, auto už nemá vypadat jako reklama na osekávání nákladů, má vrátit do hry více tlačítek a celkově zpříjemnit zacházení s vozem. Jak moc to bude pravda, to se teprve ukáže, po technické stránce ale zásadní změny nepřijdou. Mluví se o úpravě hybridní části nabídky a několika menších modifikacích spalovacích motorů, zrovna tady ale vůz nestrádá. Je možné, že více se dozvíme už v řádu hodin a dnů, takže vás pro tuto chvíli už jen necháme pokochat fotografií níže a přemýšlet o tom, co VW mohl všechno udělat pro to, aby reputaci Golfu zachránil.

Současný VW Golf není žádným ohňostrojem krásy, ale to mu nakonec vaz neláme. Níže můžete poprvé vidět jeho inovované provedení. Zvenčí budiž, ale co zbytek? Foto: Volkswagen

Zdroje: cochespias1@Instagram, JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.