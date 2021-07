Zásoby nových aut padly na rekordní minimum, dvě značky ale hlásí plné sklady před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Nastalá situace je smutná z vícero pohledů, snad nejsmutnější ale je, že ani v době, kdy se kvůli nedostatku nových aut rychle prodá prakticky cokoli, není zájem o Fiaty a Alfy Romeo.

Zejména v České republice se může zdát, že se svět z koronavirového chaosu vrací k normálu, on ale v chaosu zůstává, byť můžeme doufat, že jde o ten postkoronavirový. Situace v uplynulém roce způsobila spoustu šoků na straně nabídky i poptávky po kde čem a nedá se říci, že by jí politici svou reakcí jen pomáhali napravit.

I když lidé začali v nastalé situaci přirozeně šetřit, peníze se rozdávaly plnými hrstmi, a to i těm, kteří je nepotřebovali. Ti se nyní starají o zvýšenou poptávku po určitých věcech a když si k tomu přidáme sníženou nabídku danou vším od koronavirových restrikcí až po očekávání nižšího zájmu, jsme tam, kde jsme.

Trh s auty je bohužel „hezkým” obrazem současného dění, kdy sice prodeje zůstávají na mnohaletých minimech, i tak větší poptávka ale žene ceny nahoru a dělá téměř z čehokoli nedostupné zboží. U nás to obvykle poznáte až v momentě, kdy přijdete k dealerovi a ten vám sdělí, že vyhlédnutý vůz už letos nedostanete, protože se nevyrobí a ze skladu se toho u nás moc neprodává. V USA ale lidé kupují auta hlavně ze skladu a potíže jsou tak patrné už z velké dálky.

Tamní dealeři mají na skladech obvykle miliony aut po celých USA, protože v této zemi se prodává přes milion aut za měsíc a mít skladem auta na třeba na dva měsíce dopředu nelze označit za nic neobvyklého. Firma Cox Automotive, která dlouhodobě sleduje stavy skladových zásob v USA, ale hlásí, že jsou v tuto chvíli na historickém minimu, a to právě kvůli výše zmíněnému - auta nejsou, a tak se kupuje, co se dá.

Na začátku července bylo tedy u dealerů jen 1,13 milionu aut, což nemusí působit jako zase tak malé číslo. Jde ale o skutečně historicky rekordní, pouze 25denní zásobu, která se meziměsíčně o třetinu snížila. Navíc je třeba se ptát, co na skladech vlastně stojí za auta - žádané modely to pochopitelně nebudou. Populární značky jako Toyota, Kia nebo Lexus jsou na tom naopak ještě mnohem hůře, podle Cox Automotive mají na skladě aut ze všech nejméně a mohou si nechat zdát i o třítýdenní zásobě.

Pak jsou tu ale auta, která lidé zjevně nevezmou na milost ani v momentě, kdy si skoro nic jiného nemohou koupit. Jsou prostě tak nežádaná, že se neprodávají, ani když jde o skoro poslední vozy v nabídce. To se týká Alfy Romeo a Fiatu - tyto značky mají nejvyšší zásoby ze všech automobilek působících v USA a ani nyní se jejich stav nevymyka normálu.

Je to smutné, ale nikoli překvapivé. Před pár dny jsme psali o tom, jak na tom nyní je Fiat v USA a patáliím Alfy jsme se věnovali už vícekrát. Když už nějaká značka nedokáže auta hladce prodávat ani nyní, pak kdy jindy? Je to skutečně dokonalý důkaz nezájmu a vzkaz mateřskému Stellantisu, že něco musí změnit. Nebo mu nakonec stejně nezbude, než to s nimi zabalit, minimálně v USA.

Fiaty... Foto: Fiat



...Alfa Romeo Giulia... Foto: Alfa Romeo



...ani Alfa Romeo Stelvio si ani v době převisu poptávky nad nabídkou skoro jakýchkoli aut nedokáží najít cestu k zákazníkům. Je to skutečně smutný důkaz míry nezájmu o ně. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Auto News

