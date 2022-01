Zastaralá Škoda Rapid prodejně válcuje novou Scalu, i když už se nedá koupit téměř nikde včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škoda si ve změti svých loňských neúspěchů může zaškrtnout ještě jedno políčko. Auto, které mělo fungovalo jako lék na nepřesvědčivé prodeje Rapidu, se stalo pravým opakem a prodejně prohrálo i s vozem, který na naprosté většině trhů nahradilo.

Škoda Scala zatím ani v nejmenším nenaplňuje očekávání mladoboleslavské automobilky. Nástupce Rapidu přišel o verzi liftback a zkouší zaujmout jako vůz na pomezí hatchbacku a kombíku. Špatně tento mix ani nevypadá, ani nejezdí a praktický je též, nakonec s rozvorem 2 650 milimetrů a zavazadelníkem o objemu 467 litrů překonává dokonce i Volkswagen Golf.

Ten dokonce porazila i ve srovnávacím testu Němců, přízeň médií je ale zatím to jediné, z čeho mohou mít ve Škodě radost, jinak musí mladoboleslavská automobilka skousávat spíše hořké pilulky. Tou aktuálně největší je odbyt Scaly. Zůstává nízký navzdory tomu, že v dobách komplikované výroby jde o jeden z modelů, který není zase tak těžké koupit.

V záplavě špatných prodejních výsledků loňského roku to bylo možné přehlédnout jako marginálii, stojí ale za pozornost, že zatímco Scala se na prodejních číslech značky podílela 48 200 vozy, Rapid přispěl 63 700 kusy. Novější model tak pokračoval ve své podivné „krasojízdě”, kdy musí být rád za jakékoli číslo přesahující 40 tisíc prodejů za rok, Rapid s dokonce menší relativní prodejní ztrátou zůstal bezpečně před ním.

Jakkoli tedy Scala měla napravit hlavně nepřesvědčivé prodeje Rapidu, je to to poslední, co dělá. Už když svého času přišel nenadšeně přijatý Rapid na trh, za první celý rok v prodeji si našel 38 442 klientů, tedy více než Scala ve srovnatelném období. Druhý rok ale už šel s prodeji skoro na 77 tisíc aut, toho Scala nikdy nedosáhla. A to se prosím bavíme o prodejích v zemích EU, Rapid má rukávu ještě několik trumfů, které mu i dnes stačí na vítězství.

Možná se ptáte, jak je vůbec možné, že Rapid dosahuje pořád takových prodejů, když skončil, odpověď je ale prostá. U nás i v EU obecně sice skutečně skončil, po faceliftu je ale tento v podstatě zastaralý vůz s novou tváří dál k mání jen na dvou velkých trzích - v Rusku a Číně. A jakkoli v Číně jde Škoda totálně ke dnu a i v Rusku loni klesala, je tam dostatečně úspěšný na to, aby prodejně zastínil moderní Scalu se všemi jejími odbytišti dohormady. Platí to zejména v Rusku, kde jde s loňskými prodeji 39 017 aut od ledna do listopadu v podstatě o jediný pořádně prodávaný model značky. Aby také ne při ceně od 1 020 000 rublů, tedy asi 290 tisíc Kč. Co si za takové peníze koupíte od Škody u nás? Nic, to není řečnická otázka.

Už jsme to zmiňovali vícekrát a řekneme to znovu. Škoda podle nás udělala chybu, ze svou nabídku zbavila postupně všech aut se skutečně velmi výhodným poměrem výkonu a ceny, a to zrovna v době, kdy někteří lidé začínají na ceny hledět více než dříve. Jistě se to netýká všech, takto se ale česká značka dobrovolně odřízla od podstatné části trhu. Vsadit jen na relativně drahé modely byla hra vabank a pochybujeme, že to Škodě bude z dlouhodobého hlediska prospívat.

Škoda Scala stále zdaleka neplní očekávání značky. Prodává se hůře nejen než předchozí Rapid svého času... Foto: Škoda Auto



...a prodává se dokonce i hůř než Rapid dnes, který je jako faceflitovaný, ve své podstatě zastaralý vůz k mání na pouhých dvou velkých trzích. Je ale podstatně levnější, a to na zákazníky funguje. Foto: Škoda Auto

Zdroje dat: Škoda Auto, JATO Dynamics

Petr Miler

