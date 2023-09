Zastavení výroby ve 14 továrnách stojí Toyotu skoro 8 miliard za den, průměrný Čech by jí to kompenzoval 16 tisíc let před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Pokud za tohle může někdo z dodavatelů a není pro takový případ pojištěn, pak bůh s ním. A pokud ano, pak bůh s jeho pojišťovnou. Ekonomické náklady patálií Toyoty připomínají, jak extrémně kapitálově náročné podnikání v tomto oboru je, už jednodenní odstávka stojí neskutečné peníze.

Odstávka 14 továren Toyoty v Japonsku je minulostí. Netrvala tedy ani týden, se jednalo se nakonec o desítky hodin. Důvod výpadku zatím oficiálně objasněn nebyl, dva lidé obeznámení s celou situací však agentuře Reuters potvrdili, že problém skutečně tkvěl v aktualizaci softwaru, skrze který Toyota automaticky objednává náhradní díly. Co přesně se stalo, zdroje neuvádí, značka se ale kvůli tomu ocitla bez komponentů potřebných k další výrobě.

Některým by se mohlo zdát, že Japonci by s tím nemuseli mít problém, mají přece držet vlastní zásoby, jenže ty jsou právě u dodavatelů. Jinak jede metodou just-in-time, takže jakmile se proud dílů od nich zastavil, zastavila se i výroba. Právě proto měl problém téměř bezprostřední dopady, které nebylo možná obratem vyřešit, je to příliš sofistikovaný proces, který se snadno rozloží a hůř zase dá do pohybu.

Toyota tedy může být ráda, že je celá patálie za ní, to ale neznamená, že je všemu špatnému konec. I oněch pár desítek hodin výpadku totiž značku s ohledem na objem její produkce přijde neskutečně draho, oněch 14 továren se totiž stará o zhruba třetinu globální výroby. Každý den je v nich smontováno přibližně 13 500 aut, jejichž průměrná cena se pohybuje okolo 587 tisíc korun. To znamená, že čtyřiadvacetihodinová odstávka značku teoreticky připravila o 7 924 500 000 Kč.

Připusťme, že pohled optikou ušlého obratu je ten nejpesimističtější možný, ale když se ho dopustili u Reuters, podržíme se jej. Taková suma vypadá hrůzostrašně už jako číslo, ovšem jakmile ji podělíme průměrnou českou mzdou (41 265 Kč), ukáže se teprve její výše. Pokud byste totiž brali dané peníze a nic z nich neutratili, pak máte necelých osm miliard korun našetřeno za 192 039 měsíců, tedy za 16 tisíc let a tři roky k tomu. Při průměrné délce života 80 let se tak jedná o neskutečných 200 pokolení. Něco takového bychom splácet opravdu nechtěli...

Celý softwarový problém tedy Toyotu přišel opravdu draho. Bude přitom zajímavé sledovat, zda se z toho automobilka poučí, případně jak. Softwarová chyba totiž zastavila výrobu i loni a čekat bez jakéhokoli řešení, že se nebude opakovat, by bylo poněkud naivní. Na automatizované řízení výroby dnes automobilky na každý pád sází stále víc a je pochopitelné, proč to dělají. Zjevně ale ani v tomto případě nejde o minci s jednou stranou.

Stačí výpadek 14 továren na jediný den, a japonská automobilka rázem přichází o takřka osm miliard korun na obratu. To už zabolí. Foto: Toyota

Zdroj:Reuters

