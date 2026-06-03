Zatímco Audi láká na podobu dveří, novou Q7 kompletně odhalil únik. Takhle bude vypadat zvenčí i zevnitř
Petr ProkopecNeděláme si legraci, Němci jako upoutávku na třetí generace svého klíčového SUV použili fotku předních bočních dveří, ze které není vidět vůbec nic. Únik celé sady prezentačních fotek si tak pomalu zasloužili, podle nich novinka vsadí na dravou vizáž a snad i kvalitnější materiály.
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Zatímco Audi láká na podobu dveří, novou Q7 kompletně odhalil únik. Takhle bude vypadat zvenčí i zevnitř
před 59 minutami | Petr Prokopec
Neděláme si legraci, Němci jako upoutávku na třetí generace svého klíčového SUV použili fotku předních bočních dveří, ze které není vidět vůbec nic. Únik celé sady prezentačních fotek si tak pomalu zasloužili, podle nich novinka vsadí na dravou vizáž a snad i kvalitnější materiály.
Audi Q7 bylo vůbec prvním SUV německé automobilky. Představeno bylo už v roce 2005, přesto dodnes z montážních linek ve slovenské Bratislavě sjíždí teprve druhá generace tohoto modelu. První iterace si totiž střihla desetiletý život, ta druhá musela přežít ještě déle. I její éra se však chýlí ke konci, neboť automobilka začíná stále více lákat na nové provedení. Konkrétní termín premiéry veřejně neavizovala, už z uvolňovaných upoutávek je ale zřejmě, že půjde jen o pár dnů.
Automobilka jimi trochu provokuje, neboť poslední lákadlo v podobě fotky části bočních dveří působilo až trochu jako provokace. Naštěstí ji můžeme hodit za hlavu, neboť ven se předčasně dostala sada nepochybně autentických oficiálních fotek, které nový vůz odhalují ze všech stran i zevnitř.
Ve srovnání s dosluhující generací se tváří dramatičtěji, jakkoliv výplň tradiční šestiúhelníkové masky asi nebude každému po chuti. Podobně jako boční „kapsy“ s integrovanými světlomety. Na druhou stranu, stávající provedení bylo po stránce designové poněkud nudné, tomuto nechybí aspoň snaha zaujmout.
Výraznější vizáž si Audi mohlo dovolit i proto, že chystá jistou rošádu v nabídce. Q7 už totiž nebude největším firemním SUV, tuto roli převezme velký, ovšem poněkud lacině působící model Q9, který se plně odhalí v podobném čase. Jako luxusní vrchol by měl nabízet víc, takže je otázkou, co čekat od Q7, která má být zaměřena praktičtěji. Z prvních fotek se ale nezdá, že by interiér byl až taková tragédie, oficiální fotky ale mohou mást. Základní architekturou téměř bez jediného tlačítka vůz ale rozhodně neohromuje.
Protože automobilce zatím utekly jen oficiální snímky, nikoliv však technická data, můžeme o motorech pouze spekulovat. Benzinové a dieselové šestiválce jsou ovšem jistotou. Vrátit se pak má i varianta SQ7, u které by mělo dojít na využití osmiválce. Nicméně protože Audi jde stále přísnějším regulacím na ruku víc, než by muselo, minimálně v Evropě nečekáme jedinou ryze spalovací jednotku.
Němci dále slibují příchod prvotřídních materiálů, kterými chtějí reagovat na negativní kritiku z posledních let. Kvůli tlaku na elektrifikaci totiž značka musela přistoupit k mnoha škrtům, kvůli kterým již v případě interiérů není světovým lídrem. To jí ubližuje prodejně, neboť právě špičkové kabiny byly spolu s osvědčenými motory a vlastně i oním spíše konzervativním designem důvodem, proč lidé Audi kupovali.
Jak nicméně naznačily již oficiální snímky kabiny Q9, Audi nehodlá ubrat hlavně na digitalizaci. Proto i nové Q7 disponuje už jen velmi málo fyzickými tlačítky, většinu funkcí tak ovládáte skrze dotykové displeje či hlasem. Platí to i pro klimatizaci v druhé řadě, v případě té třetí lze ovšem počítat pouze se samostatnými výdechy. Výsledek přitom vizuálně vypadá velmi čistě, s použitelností to ale bude horší.
Víc si jistě řekneme brzy, únik oficiálních snímků je povětšinou potvrzením, že premiéra je již za dveřmi. Už nyní jsme ale zvědaví, jak dlouhý životní cyklus si střihne třetí generace. Pokud by totiž Audi zůstalo u obvyklé dosavadního trendu, tohle by byla nová Q7 cirka do roku 2040 - řečeno v roce 2026 to zní až trochu surreálně...
Nové Q7 bylo odhaleno únikem. Zvenčí je výraznější, uvnitř Němci slibují vyšší kvalitu materiálů. Architekturou téměř bez jediného tlačítka ale rozhodně neohromuje. Foto: Audi
Zdroj: Cochespias
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