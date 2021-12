Zatímco Škoda stále zdražuje, korejská konkurence drží ceny nízko. Navíc má auta před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: SsangYong

Když se člověk rozhlédne kolem sebe, snadno dojde k přesvědčení, že zdražuje všechno a všude a auta nejsou výjimkou. Do značné míry je to pravda, ne všude se ale situace mění překotně. A chování soupeřů staví zejména Škodu do nepříliš lichotivého světla.

Škoda minulý týden zveřejnila ceny faceliftovaného Karoqu pro rok 2022 a byli jsme znovu zaskočeni. Už několikrát jsme v předchozích měsících upozorňovali na překotný růst cen nových aut české značky, který nenachází opodstatnění v tom, co nabízí. Zrovna u Karoqu je to mimořádně markantní, neboť ještě letos v květnu se tento vůz nabízel od 530 900 Kč. Teď už vám na něj méně než 638 900 Kč stačit nebude, a to v předchozích letech stál ještě o dalších více jak 10 procent méně.

V případě tohoto modelu může škodovka argumentovat tím, že s výbavou nyní začíná výše, nenechte se ale opít rohlíkem, že toto je důvodem růstu cen. Větší Kodiaq ještě v září stál od 818 900 Kč, už v listopadu se ale základní cena zvýšila na 863 900 Kč - to je neskutečných 5,5 % v horizontu 60 dnů. A v mezičase se na nabídce vozu nezměnilo vůbec nic, je to úplně to samé auto s úplně tím samým motorem a výbavou. Že loni touto dobou stál stejný model od 716 900 Kč, z obav z rozmachu depresí snad ani nechceme zmiňovat.

V reakci na nastalý stav se nám skoro nechtělo věřit, že za tyto ceny Škody vůbec někdo kupuje, zvláště když jich většina reálně není k dispozici a dodací lhůty mohou být klidně i roční. Ptát se přímo automobilky nemá smysl, ta vždy vykreslí realitu růžově, i kdyby jí zatékalo až na kapitánský můstek. A tak jsme se obrátili na několik dealerů české značky i konkurenčních automobilek, abychom zjistili, jak se věci mají.

K našemu překvapení o nové Škody zůstává zájem, až tomu někteří dealeři mají problém věřit. „Ano, ačkoli umím prodat (Kiu) Sportage 1,6 ve výbavě Exclusive za 554 tisíc Kč, pořád je větší zájem o Karoq v základu,” řekl nám jeden z nich na otázku, zda ještě někdo stojí o tříválcovou Škodu Karoq za skoro 640 tisíc Kč. Navíc je třeba dodat, že Kia umí být nejen levnější, ale nabídnout i za stejnou cenu mnohem víc. Například za 644 980 Kč lze mít zmíněný Sportage dokonce se 180koňovým motorem 1,6 turbo, pohonem 4x4 a zmíněnou výbavou. A to je ceníková cena, se kterou se dá pracovat snáze než u české značky.

Velmi podobné informace jsme dostali od dalších dealerů Škody, zvláště pak těch, kteří se zabývají i prodejem jiných značek. Podobně atraktivní dnes zůstává další korejská automobilka, Hyundai, která za cenu odpovídající přibližně základu Karoqu (649 990 Kč) nabízí Tucson 1,6 T-GDI 4x4 ve výbavě Comfort, znovu mnohem výše stojící verzi srovnatelného auto. „Hyundai prodáváme dobře, zvlášť Tucsony, spousta lidí ale jde pro škodovky a nekoukají vpravo vlevo. Když chce někdo auto hned, nechá se nalomit, jinak jsou to ale jiné světy,” říká další z českých prodejců a naráží na to, že Korejci svá auta povětšinou mají k dispozici okamžitě nebo ve velmi krátké době, se Škodami je to mnohem složitější.

Dodat je přitom třeba, že mezi cenami těchto aut nepanuje nějaký historický rozdíl, který by byl procentně či absolutně zachováván za současného růstu cen na obou stranách, Korejci kolikrát nezdraží vůbec, zatímco Škoda ceny posune i dramaticky výše, jak zaznělo v úvodu. Dobrým příkladem je další korejská značka, SsangYong, která v září začala prodávat model Grand Tivoli, opět konkurenta Karoqu. Tehdy přišla s cenami od 429 900 Kč a drží je dodnes.

Auto má pod kapotou 1,5litrový čtyřválec s turbem, který nabízí až 163 koní a 280 Nm točivého momentu. Ve standardu lze počítat s klimatizací, šesti airbagy, tempomatem nebo multimediálním systémem s 8palcovým displejem a za 10 tisíc korun lze získat paket Style+ s 16palcovými litými koly, dvouzónovou klimatizací nebo vyhřívání předních sedadel a volantu. Jsme pořád 200 tisíc pod základem Karoqu s úplně jinou technikou i výbavou. A také tento vůz lze mít obvykle ihned.

I SsangYongu se daří, roste u nás letos o stovky procent. A daří se nakonec i známějším Korejcům zmiňovaným výše. Škoda jim posílá zákazníky jako na zlatém podnosu, prchá jich ale zjevně jen malá část. Spousta z nich zjevně stále dává přednost české automobilce, někdy ale máme pocit, že více než o projev lásky už jde o projev jakéhosi Stockholmského syndrom. Berte to s nadsázkou, někdy to ale skoro vypadá, že škodovka mučí své klienty vysokými cenami a dlouhými dodacími lhůtami a ti ji mají tím raději, čím více to dělá...

SsangYong Tivoli Grand je jedním z korejských aut, která se snaží zatápět Škodě a už tak mnohem atraktivnější ceny nezvyšuje ani v době, kdy škodovka nemá problém zdražit o 5 procent za dva měsíce. Boduje, ve srovnání se Škodou ne ale až tak moc, jak by samotný pohled do ceníku mohl naznačovat. Foto: SsangYong

